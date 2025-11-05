Zohran Mamdani成紐約市長　演說頻批總統　特朗普：一切就此開始

美國民主黨左翼候選人、「民主社會主義者」曼達尼（Zohran Mamdani）在11月4日舉行的紐約市長選舉擊敗前紐約州長科莫（Andrew Cuomo），篤定成為下任市長。美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次批評曼達尼，在勝選後，曼達尼演說時隔空頻頻向特朗普喊話，特朗普則寫下帖文指「一切就此開始！」



曼達尼在勝選演說稱「特朗普，我知道你在看，我想對你說4個字：調高音量（Turn the volume up）。」

曼達尼稱將追究不良屋主的責任，「因為這城市的『特朗普們』太過肆無忌憚地剝削租戶，我們將終結腐敗文化，這種文化讓像特朗普這樣的億萬富翁得以逃稅、濫用稅收優惠。我們將與工會並肩作戰，擴大對勞工的保護，因為我們和特朗普一樣清楚，當打工族擁有鐵一般權利，那些企圖敲詐勒索他們的老闆們就會變得渺小無力。」

在競選時，曼達尼提倡的政策便包括凍結租金增長、免費乘搭巴士等。

2025年11月4日，美國紐約市，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）贏得2025年紐約市長選舉後，在選舉之夜的集會上與其母親一同在台上揮手致意。（Reuters）

曼達尼又稱紐約將繼續是一座移民之城，「一座由移民建設、由移民驅動，並且從今晚起由一位移民領導的城市。」

他指「所以聽我說，特朗普總統，當我說：要想對付我們中的任何一個人，你必須先解決我們所有人。當我們58天後走進市政廳，人們期望會很高。我們將不負眾望。一位偉大的紐約人曾說過，競選時用詩歌，執政時用散文。」

特朗普過去多次指曼達尼是共產主義者，他11月5日在社交媒體Truth Social發布數個有關「共產主義」的貼文，並寫下了一條簡短的貼文「所以一切就此開始！」