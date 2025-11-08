福建艦｜首艘電磁彈射型航母入列　再也不用踮著腳看別人的航母了

11月5日，由中國完全自主設計建造的第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式舉行。福建艦的入列，標誌著人民海軍正式步入「三航母時代」。



在短短十多年的時間裏，中國實現了這一大國重器一次又一次的超燃逆襲。那麼，這條充滿辛酸與苦楚的荊棘之路是如何蹚出來的？這對中國、對世界又意味著什麼？



這是一條獨立自主、突破封鎖的創新之路。「海空衛士」王偉生前繪制了畫作《夙願》，其最大心願便是駕駛艦載機，從我們中國人自己的航母上起飛。

但這條路，我們走得並不輕鬆。夢想與現實之間，橫亙著嚴酷的技術壁壘。中國航母的發展，實則是一部用突破回應封鎖的奮鬥史。

我們曾借助澳大利亞退役的「墨爾本」號，真切觸摸航母的複雜構造；也曾站在蘇聯時代的「明斯克」號上，揣摩設計思路；直到那艘穿越重洋、鏽跡斑斑的「瓦良格」號，為我們帶來了希望。

2012年9月25日，遼寧艦正式加入人民海軍序列，實現了中國航母「零的突破」。這艘在「瓦良格」號基礎上改造重建的航母，採用常規動力與滑躍式起飛方式，服役不到兩個月，第一架艦載機便成功起飛，邁出了中國航母事業堅實的第一步。

遼寧艦。（視覺中國）

2019年12月17日，第一艘國產航母山東艦在海南三亞交付海軍。與遼寧艦相比，山東艦實現了全面升級：機庫容量更大，艦橋結構更為緊湊，並搭載了先進的作戰管理系統，標誌著中國航母從「改造」邁入「自建」的新階段。

圖為今年7月5日，山東艦航空母艦開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

而作為全球首艘採用電磁彈射技術的常規動力航母，福建艦徹底突破了滑躍式起飛的局限，將中國航母的技術水平推向了新的高度。

習近平向福建艦艦長、政治委員授予軍旗。（央視新聞）

習近平同艦載機飛行員、航空保障人員合影留念。（央視新聞）

中國人從不缺少迎難而上的勇氣。從遼寧艦的艱難改建，到山東艦的全面國產化，再到福建艦攻克電磁彈射技術，我們正一步步打破壟斷，在深藍中刻下屬於中國的航跡。

這是一條向海圖強、挺進深藍的崛起之路。

我們不會忘記，在那段望洋興嘆的歲月里，每一個刻骨銘心的瞬間。黃海的浪濤曾目睹北洋水師的沈沒，一個曾懷抱海疆夢想的古國，自此墜入「有海無防」的百年長痛。1937年的長江江陰，43艘軍艦與185艘民船、鹽船自沈江底，這是一個民族以最悲壯的方式，在母親河的胸膛上，築起的一道血肉長城。

1980年，劉華清將軍訪美時踮腳參觀航母的身影，刺痛了多少國人的心；1986年，美國軍艦來訪時的「耀武揚威」，更凸顯出現實之沈重；再到上世紀90年代的「銀河號」事件與「台海危機」，一個個片段如無聲的驚雷，將「向海圖強」四個字，深深烙進一個民族的集體信念之中。

1980年，劉華清將軍訪美登上美國艦艇，美方以保密為由，不讓觸碰儀器，為了能看得更清楚一些，將軍踮起腳尖，前傾著上身。（微信公眾號＠央視新聞）

深藍之夢從未沈沒，中華民族也從不缺乏臥薪嘗膽的勇氣。從白馬廟的點點漁火中啓航，人民海軍自此開啓了奮起直追的徵程。

「射程之內，沒有遠洋」這句誓言背後，是一支海軍從近岸走向深藍的堅定決心。從遼寧艦編隊首次通過宮古海峽赴西太平洋海域訓練，到山東艦入列後雙航母編隊演練，再到兩艘航母遠赴大洋、遼寧艦首次穿越第二島鏈，每一步跨越，都標誌著中國航母力量不斷走向深藍。而今，三航母巡弋海疆，守護的不僅是萬裡海防，更是一個民族追尋百年的深藍夢想。

這是一條凝聚民心、承載夢想的追夢之路。

還記得那個火遍全網的「航母style」嗎？一個簡單的起飛手勢，卻讓億萬網友爭相模仿，這是人們對大國重器最直白的喝彩。市井街巷，研究生擺攤售賣「大國重器」創意燒餅，讓小朋友在美味中認識遼寧艦。海外僑胞看到福建艦下水，激動地說「我們在海外腰桿更硬了」。軍事迷父親將航母模型擺放在中國地圖前，為孩子講述這片海洋的過往與今朝。一個個溫暖的細節，匯聚成支撐航母事業最深厚的力量。

中國首艘航母遼寧艦艦載機起降訓練期間指揮員的手勢動作，因被網友模仿成為網絡流行語。其動作表現為側屈腿姿勢，通過食指與中指併攏指向起飛方向，傳遞「放下止動輪擋和偏流板」等指令。

這份深情，也源自我們共同的歷史記憶。從鴉片戰爭的炮火到甲午海戰的悲歌，正因經歷過「有海無防」的百年屈辱，當遼寧艦、山東艦、福建艦接連駛向深藍時，它們承載的不僅是軍事意義，更是一個民族穿越風雨、矢志復興的集體奔赴。

這條路，是民之所向、心之所系，每一份力量都在發光發熱。據悉，山東艦建設高峰時，在航母上的工作人員達數千人。正是因為這些平凡而偉大的攻堅者，才有了今天我國海軍事業的發展壯大。

「在征服宇宙的大軍里，那默默奉獻的就是我；在輝煌事業的長河裡，那永遠奔騰的就是我」。三艘航母的背後，是科技的跨越，是國力的提升，更是億萬人心的匯聚。

遼寧艦。（新華社）

山東艦。（新華社）

福建艦。（新華社）

這是一條捍衛正義、護航世界的和平之路。

曾有人質疑中國發展航母的意圖，甚至炮製所謂的「中國威脅論」。然而，事實勝於雄辯。中國發展航母，從來不是為了擴張，更不是為了威脅誰，而是為了更好地守護我們共同珍視的和平。

從2008年到2023年，中國海軍連續派出45批護航編隊、3.5萬餘名官兵，圓滿完成1600多批7200余艘中外船舶護航任務。這是數字，更是承諾，一份中國願意維護地區和平穩定的承諾。

也門撤僑時，臨沂艦三次進出戰火紛飛的港口，一塊寫著「這裡是中國海軍所設安全區」的告示牌顯露出強大的威懾力，數百名中國同胞與外國公民平安登艦，讓多少漂泊在外的人熱淚盈眶。艦艇上「祖國萬歲」的呼喊，是信任，也是見證。

臨沂艦。（網絡圖片）

中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。這一承諾，不會因為擁有幾艘航母而改變，只會因更強的能力而更加堅實。

我們相信，中國力量每增長一分，世界和平希望就增多一分。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

正如一位外國網友所言，「幸好這樣的重器掌握在文明手中」。中國歷來愛好和平，推崇以和為貴、和而不同。航母的誕生和發展，增強的是國際正義力量，維護的是發展中國家的共同利益。

「中國不發展航母，我死不瞑目！」當年，劉華清將軍先後多次向中央建言發展航母，並遠赴美國尋求「他山之石」。而他那踮起腳尖、伸著脖子仔細端詳美國航空母艦裝備的照片令無數國人動容。

今天，我們再也不用踮著腳看別人的航母了！

本文轉載自浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號《浙江宣傳》。

