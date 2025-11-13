福建艦改變力量對比　什麼才是中美競爭的決定性因素？

最近，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦的入列，既讓中國進入三航母時代，又讓中國航母發展達到世界先進水平。一時之間，不少人都會產生疑問，今天中國與美國的海上軍事力量對比是否發生變化？怎麼看愈發難以避免的中美競爭？



福建艦在海南三亞入列。（新華社）

應該看到的是，隨着福建艦入列，中美海上軍事力量的差距已經大幅縮小。福建艦可以說是目前全球最先進的常規動力航母，進入三航母時代的中國強化了在海上軍事領域僅次於美國的實力。

不僅如此，能否穩定運行電磁彈射系統是判斷航母先進水平的一個關鍵指標，與美國最新航母「福特號」的性能不牢靠、故障率高的電磁彈射系統相比，福建艦能夠彈射起飛殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，說明中國的電磁彈射技術正在快速趕超美國，凸顯出中國航母發展的驚人勢頭。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

但從海上軍事力量對比來看，中國與美國依舊有不小的差距。一方面美國遍佈全球的軍事基地讓美軍可以快速在全球範圍內施加影響，另一方面美軍有不容低估的存量優勢，比如現役11艘航母全是核動力，而中國3艘航母依舊是常規動力。中國在航母乃至軍工領域的進步雖然引人矚目，但不能忽視與美國軍力的存量差距。

坦率地說，對中國軍力的認識雖然不能盲目自大、自以為是，但同樣不應該妄自菲薄、自我貶低。美國雖有11艘航母，但美國是全球霸權國家，航母通常是分散部署。中國一直主張和平發展道路與和平共處五項原則，中國航母是在沿海部署，目前主要影響範圍是西太平洋，在拒斥外來軍事幹預的時候，具有天然地理優勢。

中國的3艘航母都是新航母，具備電磁彈射能力的福建艦又是目前全球最先進的常規動力航母。美國的現役11艘航母，除了2017年服役之外的「福特號」航母和少數的尼米茲級航母之外，多數已經運行20年甚至30年、40年之上，日益面臨維護、大修的問題。有分析認為，考慮到美國航母的老化和維修問題，美國的11艘航母看似數量獨步全球，但能迅速進行全球部署的航母估計只有3到4艘。

2023年10月11日，美軍核動力航母「福特號」在地中海東部進行海上加油。（Reuters）

航母是一國工業、科技、治理的縮影。美國的11艘航母是過去50年美國工業和科技、治理的產物，但如今的美國，工業空心化問題十分突出，科技領先優勢已經下降，國家治理的危機在特朗普（Donald Trump）時期變得尤其突出，政治極化、社會撕裂問題嚴重，政策在利益集團和民粹主義的侵蝕下缺乏連續性和穩定性。

中國航母發展雖然起步晚，在長時間都遠遠落後於美國，但改革開放以來經濟快速發展，中國在2010年崛起為全球第一大工業國，過去10年實施的「中國製造2025」規劃又讓中國成功躍上全球產業鏈的中高端，科技和工業實力大幅增長，被英國《經濟學人》稱為科學超級大國。中國治理雖面臨許多挑戰，亟待提升國家治理的法治、民主、開放、公平的程度，但中國政策的長期主義、久久為功的面向，讓中國能在相當程度上辦好自己的事，能在關鍵領域集中力量進行技術攻關。

可以預期的是，今後一些年，以強大工業作為後盾的中國大概率會有性能超過福建艦的新航母入列，中國有希望打破長期以來美國海上霸權，迎來自己的深藍時代。

中美最主要競爭是發展和治理水平的競爭，這意味着中國應該積極推動法治，改進治理。（新華社）

然而，從中國改革開放以來的發展邏輯來看，發展航母、軍工只是為了以實力求和平，是為了維護主權、安全和發展利益，不是為了謀求全球霸權，故發展航母、軍工並不是中國最重要的事情。從不久前閉幕的中共二十屆四中全會可以看出，中國最重要事情仍是推進改革開放初期確定的社會主義現代化目標。這既是中國發展邏輯決定的道路，又是中國在21世紀應對內外挑戰、參與國際競爭的根本之道。

在今天這樣珍視和平與人權、具有核威懾的全球化時代，大國競爭雖離不開軍事競爭，但最主要的是發展和治理水平的競爭，是硬實力、軟實力、人心向背的競爭，是能否有效化解各自挑戰和在世界範圍團結更多可以團結的人的競爭。正因這樣，對於航母和軍工的認識，要從中國發展邏輯、改革開放、現代化事業的視角來看，既認識到航母和軍工的重要性，又不能因為航母、軍工而忽略更重要的工作。