中國首艘電磁彈射航母服役　命名「福建艦」有玄機？

中國第一艘電磁彈射航母「福建艦」2025年11月正式服役，解放軍正式進入「三航母」時代。此際很多軍迷或會想，這艘先進軍艦為何以「福建」為名，其背後有甚麼「玄機」？



環球時報前總編輯：「福建艦」警告台獨

解放軍的軍艦多以地名命名，《海軍艦艇命名條例》規定，包括航母、兩棲攻擊艦的「一級艦」，以省、自治區或直轄市為艦名，「福建艦」以前的「遼寧艦」、「山東艦」就是如此。

其實早在這艘巨艦仍在建造、仍被稱為「003航母」時，軍迷已猜想着她的艦名，其中取地域上「由北而南」叫「江蘇艦」的說法曾盛極一時。不過現在大家知道，沒太多人提及的「福建」才是贏家。

胡錫進評論命名「福建艦」是要警告台獨。他曾任《環球時報》總編輯近17年，退休後仍擔任該刊特約評論員。（網上圖片）

「福建」為何脫穎而出？目前較多軍迷的觀點，是福建與台灣隔海相望，當局以福建為名便是要震懾台獨；有軍迷認為，此前003航母命名「台灣艦」的呼聲亦高，惟這名字「太刺激」了，取名「福建艦」足以表明態度。

支持這觀點的，包括了《環球時報》前總編輯胡錫進。「福建艦」下水時天，他在微博上發文，直言「我同意這樣的猜測：第三艘航母本應該叫江蘇艦，但是跳過江蘇浙江，直接叫『福建艦』，就是敲山震虎，警告台獨」。

軍迷分析艦名：福建與中國海軍有淵源

除此以外，有軍迷相信福建與海軍有淵源也是原因之一，從清朝到抗戰時期，中國海軍負責人幾乎全是福建人，包括有崇高地位的薩鎮冰；中國第一艘航母未命名「遼寧艦」前，有聲音提出可取名為「薩鎮冰艦」，雖然這不符合軍艦命名規定。

而更重要的是，中國第一所近代海軍學校「船政學堂」，就是1866年（清同治五年）建於福建福州的馬尾港；該地還有當時中國最重要、曾製造軍艦的馬尾造船廠，故以該省命名劃時代的電磁彈射航母很適合。

「福建艦」在上海江南造船廠建造，2022年6月17日下水。圖為「福建艦」在下水和命名儀式後緩緩離開船塢。（視覺中國/當代中國授權）

軍迷還做了統計，稱目前已有很多軍艦以江蘇省的地方命名，例如「052D」驅逐艦就有「南京艦」和「蘇州艦」，「無錫艦」更用於最先進的「055」萬噸大驅，其他艦種不在話下。

相比之下，同屬沿海省份的福建，命名的新一代軍艦確實較少，這次航母用「福建」命名，似乎比用「江蘇」更合情合理。

「福建艦」17日下水或為展示不忘歷史

事實上，中國可以命名航母的省級行政局尚有30個之多，這還不包括同一級別的香港和澳門特別行政區，所以「三胎」用「福建艦」為名必有含意，就像第一艦「055」驅逐艦命名「南昌」一樣，只是這次當局沒有說明，軍迷只有憑想像力尋找自己的答案。

此外，電磁彈射航母「福建艦」除了命名引起大家興趣，她在2022年6月17日下水同樣有眾多「解讀」，例如有軍迷提到中國的北洋水師是1894年9月17日大敗，「福建艦」選擇在17日下水，有「不忘歷史，向海圖強」之意。

「福建艦」服役令中國海軍實力再上一個階梯。（網上圖片）

也有傳媒翻出55年前（1957年）的6月17日，中國第一顆氫彈爆炸成功，指「福建艦」在同一日子下水是別具意義。當然，這些解讀孰對孰錯，現在難有定斷。

資料顯示，「福建艦」下水和舾裝後共進行了9次海試，期間亦測試了「殲-35」、「殲-15T」和「空警-600」三款新型艦載戰機和預警機的彈射起飛及回收。至2025年11月5日，該艦在海南三亞的軍港正式入列。

「福建艦」入列儀式在三亞軍港舉行，領導人習近平親自出席。（網上圖片）

「福建艦」入列標誌中國正式進入「三航母」時代，她也創下了全球第一艘綜合電力系統航母、第一艘常規動力電磁彈射航母、第一艘五代機電磁彈射航母等多個「第一」。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：東風-5C的「覆蓋全球」是甚麼概念？｜9·3閱兵