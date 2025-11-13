專家：福建艦可追打美日航母群　對台無需動用　和平統一仍是首選

高市早苗認為「台灣有事」就是「日本有事」？美國要支持日本幹涉中國統一？「福建艦」的設計目標是為了抵御美軍還是針對台灣？中國會因為日本的叫囂而放棄統一嗎？針對這些問題，《兩岸圓桌派》迎來兩位重磅嘉賓：國際問題專家金燦榮「政委」和台灣著名時事評論員唐湘龍。本文為對話上篇。



【本文轉載自「觀察者網」】



翟翾（主持人）：現在「福建艦」已經正式入列，也受到了很多關注。台灣相關部門就在所謂的年度防務報告里明確提到，「福建艦」將是台灣未來必須應對的重大海上威脅。事實上，也有不少軍事專家在講，「福建艦」的「母港」就應該設在正對台灣的方向。

還有一種解讀認為，航母主要作用是區域拒止。可你看，《紐約時報》馬上坐不住了，立刻出來說：「福建艦」不是用來區域拒止的，就是用來「封鎖台灣」，意思就是硬要把「福建艦」和「對台威脅」綁在一起。

更不用說，今天我們還看到高市早苗在大談，聲稱如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」。這個表態把很多日本網友都看傻了，很多人在說「你沒事找事」，驚恐萬分。大陸隨即回應高市早苗：你是想把中日關系引向何方？所以這個問題我們先請教金老師，您怎麽看？

金燦榮：是這樣的，所謂「島鏈」這個詞，本質上就是一種以美國為中心的戰略思維的體現。美國以自己為中心，建設過很多條島鏈，其目的就是把戰場推向對手方向。它在我們周邊佈置了三條島鏈：第一島鏈包括沖繩、台灣島、菲律賓等；第二島鏈以關島為中心；第三島鏈以夏威夷為中心。這是一套以美國為中心的戰略，在這個戰略里，台灣就是第一島鏈的關鍵節點——說白了是一枚棋子。

從這個意義上講，從第一島鏈看，台灣就是一條不沈的航空母艦。從中國大陸的角度看，我們要走向遠洋、深海，那當然要「沖破島鏈」。單從「沖破島鏈」的角度說，我覺得通過多年的努力、通過軍事現代化，其實已經沖破了第一島鏈。即使沒有「福建艦」，我們也已經做到了。

我們的導彈很強，監視偵察能力也很強，第二島鏈發生什麽，我們能瞬間知道。可以這麽說，單就常規導彈而言，大陸基本是世界第一、沒有對手。尤其在高超音速導彈領域，我們屬於獨步天下。

首次展示的中國空基高超音速核導彈

嚴格說，俄羅斯的「匕首」、「鋯石」這些高超音速導彈有點水。因為高超音速導彈除發射段外，全程都要超過5馬赫；但是俄羅斯其實沒有做到，我們是可以做到的。而美國現在還沒有成熟的高超音速導彈服役。

所以在傳統的軍事作戰領域，陸、海、空、火箭軍四個軍種里，陸軍我們是第一，火箭軍肯定是第一，空軍、海軍，我們算第二。這樣綜合看，我們在第一島鏈擁有非常明顯的優勢，「摧毀第一島鏈」沒有問題。所以事實上我們已經把威懾推到第二島鏈範圍內，美國的第二島鏈其實已經受到威脅了。因此，「福建艦」對「打破第一島鏈」的意義不大，它是往第二島鏈方向走的。

至於說「福建艦」與台灣，它倆也沒有直接關聯，我認為以我們現有的軍力準備，處理台灣是不需要動用「福建艦」的。它是中國海軍遠洋作戰編隊的核心。所以我個人非常看好「福建艦」，其綜合作戰能力不亞於美軍航母打擊群。

「福建艦」排水量可能略小於「尼米茲」級，「尼米茲」約9萬噸，「福建艦」大概8.5萬噸。但福建艦總體設計很合理，加上我們採用的是電磁彈射，可以搭載殲-35這類優質「五代機」，再加上護航編隊里055大驅，戰鬥力非常強悍。我上去過055艦，非常好。055可以說是當今世界最強的水面作戰平台之一。

綜合起來，「福建艦」的一個航母編隊，有能力「追著美航母群打」。所以，它與台灣問題沒有關系。我判斷當前大陸軍事準備，包括「福建艦」，更多還是為了應對「國際幹預勢力」。

非常科幻的彈射器剎停

回到台灣本身，即便到今天，中央對台大政方針仍是和平統一優先。你看，我們現在都在向台灣同胞講「回歸祖國的七大好處」，新華社也連發文章闡明立場，還邀請許多台灣朋友參加「10月25日台灣光復日」等活動。我們也一直在講我們以「最大誠意、最大耐心、最大努力，追求和平統一」。

至於所謂的「國際幹預」，關鍵取決於美國。日本呢，缺乏單獨的幹預能力，因為現在作戰是一個很複雜的體系。日本現在哪怕添上了幾十顆衛星，也遠達不到美軍那種規模。美國政府掌握的在軌衛星就上千顆，更不用說馬斯克的上萬顆「星鏈」衛星了。所以美國的信息探測能力很好，和日本不在一個水平。

所以「國際幹預」是否會到來，主要看美國；一旦美國要上，日本多半會跟著上。要是美國不幹預呢？日本我覺得是有心無力，因為它沒有完整的作戰體系。所以對高市早苗這種言行，大陸肯定會高度關注，也會發出警告。就我一個軍迷的角度看，高市早苗更多反映的是日本的一個心態。

日本對台灣的關注度其實超過美國。美國一直把台灣當作一張牌在打，在美國人眼中，台灣這張牌實在不行、打不動就算了，可以丟。日本不太一樣，日本曾占領台灣50年，也留下了一些日本人，再加上地理上更近，既有「感情」也有利益關聯。從政治動機上講，日本幹預台海事務的意願更強；但它的能力是不夠的，還得靠美國。沒有美國介入，只靠它一家去動手，我覺得它是非常冒險。要是美國不來、它自己上，那肯定是吃大虧的。

過去日本比我們強，主要是工業化搞得好，很多地方都是亞洲第一，甚至全世界非西方國家中第一。但這個優勢已經結束了，中國大陸已經完成工業化，而且這是人類歷史上規模最大的工業化體系。所以在這種前提下，如果日本今天再來挑釁，我覺得就是找死。中國肯定是新賬老賬一起算。要是日本真按高市早苗的說法去幹預台灣事務，日本肯定要倒大黴。

我們中國其實很重視中日關系，希望中日關系穩定。搞好周邊外交是我國外交的一個總方針，日本是重要鄰國，我們主觀上並不願意把中日關系搞壞，所以中日關系走向在很大程度上取決於日本。

現在日本產生了歷史上第一位女首相，她屬於安倍派，是安倍一手扶植起來的，基本立場跟安倍一樣，屬於右翼。但如果你繼續深入研究這位首相，從她的細微表現上看，你就會得出結論：她比安倍更右，這就更危險了。

高市早苗與安倍晉三

另外，安倍出身政治世家，他的爺爺、外公、父親都是資深政治家，他很小就做過他父親的政治秘書，所以安倍在政治上挺老到的。雖然立場偏右，但他在政策執行上很靈活、會看實際情況。高市的問題在於：立場比安倍更右，行事方式也可能更極端。從這個意義上講，高市早苗當選對未來中日關系不太有利。

翟翾：目前感覺大陸對高市早苗都處於觀察期。那我們來請教一下湘龍哥，現在看起來，美國「三大島鏈」戰略一直在往後縮，是不是意味著美國這套島鏈戰略已經翻篇了？美國接下來會如何調整對華戰略？剛剛我們聽到金老師提到了高市早苗在政治立場上更右，以及她最近的一些動作，這是她在刻意展現出一種高調「抗中」的姿態，還是對局勢「搞不清楚」？我們在台灣要怎麽做才能避免兩岸關系被她的言論帶偏呢？

唐湘龍：高市的邏輯是另外一套邏輯。就像金教授說的，日本當然知道自己眼前沒有和中國較量的條件。大家都知道中美是當今兩強，連特朗普談到中國時都表現出高度謹慎。

大家都知道特朗普的特性：口無遮攔、譁眾取寵。他就是要用一般政治人物不敢講的話突顯自己。可你會發現，即便如此，他在任何公開場合，一談到中國就變得非常謹慎。這種謹慎，在高市早苗身上是看不到的。其背後原因並不是她無知，也不是口誤，而是日本當前這個政府本身就是一個勉強拼湊出來的右翼政府。高市在角逐黨內總裁、首相位置時，不得不與各種政黨、派系進行拼湊、組合，以符合麻生派等的需求。然後讓她成為一個「樣板」、「傀儡」，把她推到台前，這就是她的最大特征。

這兩年日本國內右翼、極右翼的民粹氣息非常強烈濃厚。兩年前我看日本網絡政論時，這樣的內容不是沒有，但從來不是主流；相關直播、評論的點閱率很低，留言很冷。它反映了兩年前的日本輿論圈對政治是冷感的，沒有形成一股強烈的輿論以主導政治的慾望。可現在氣氛變了，右翼民粹力量起來了。

民粹在日本這種體制里是毒藥。今天的麻生、高市，說難聽一點，是在飲鴆止渴。可明知是毒藥，他們也得喝下去，因為沒有別的選擇。所以高市早苗今天的表達是在不斷地試探紅線。她敢講連特朗普都不敢講的話，這不是偶然，而是日本的戰略選擇余地很小所致。

她為什麽老談台灣？因為台灣的未來政治地位、兩岸關系，已經到了「不可能不變」的地步。對美國來說，坦白講，除了台積電之外，台灣並沒有那麽重要。那些「台灣是不沈的航空母艦」的說法，不過是從二戰年代的舊戰略思維里拼湊出來的傳統想像。

可日本不一樣。日本所謂第一島鏈核心的戰略位置，不只包括了日本本島，還包括沖繩、琉球群島這些關鍵點位。第一島鏈一旦被沖破，日本的地位就會大幅下滑。日本非常清楚，這條島鏈最可能被沖破的點就在台灣。只要兩岸統一，第一島鏈就破了；而日本在島鏈體系、在地緣格局中的重要性，都會瞬間「貶值」九成以上。

所以，日本面對所謂「台灣有事」的壓迫感，與美國、與韓國、與地球上其他任何國家都不同。它的焦慮不是單純「對著中國來」的，而是出於自身的地緣戰略定位。在二戰後由美國主導的全球軍事博弈與軍事同盟體系中，只要兩岸統一，日本在美日同盟體系中的戰略地位就不復存在。