鄭麗文：九二共識可帶來兩岸局勢和平　國民黨將成和平締造者

11月7日，馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會舉行研討會，國民黨主席鄭麗文到場致詞。她表示，和平共榮絕對是兩岸人民共同的心願，「九二共識」是「東方智慧的最高展現、是兩岸中國人智慧的最高展現」，並強調國民黨接下來要扭轉台海兵凶戰危的局勢，成為主動且關鍵的和平締造者。



鄭麗文提到，20年前國民黨前主席連戰進行兩岸破冰之旅，再到前總統馬英九在2008年政黨輪替，國民黨重返執政，迎來兩岸真正的春暖花開。馬英九執政的8年，證明「九二共識」可以帶來兩岸局勢的緩和、和平、交流與和解，兩岸的和解和平環境下，國際空間和世界參與能加深，台灣經貿也能更加活絡。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文稱，10年前，馬英九即將卸任總統前夕，兩岸領導人用更開闊的格局與胸懷，成就在新加坡的「馬習會」，全世界高度關注。

鄭麗文重申國民黨立場，一是不會成為麻煩製造者，二也不會淪為大國博弈地緣政治的犧牲品，三是最高主導原則是要成為「和平締造者」，只要台海沒事，不只日本沒事、區域沒事，全世界都沒事。

11月7日，鄭麗文出席「馬習會十週年研討會」。（Facebook@鄭麗文）

她強調，國民黨是今天唯一可能起這個關鍵效應、讓兩岸和解、確保兩岸和平、全世界都能鬆一口氣的角色，這是國民黨不可推卸責任，也是承諾。

她表示，相信從九二共識、連戰的和平之旅、馬習會，國民黨會堅定這樣的方向及路線，繼續走下去，「過去證明我們是對的、證明這是國際社會所期盼的，接下來我們也會扭轉今天台海兵凶戰危局勢，台灣被迫逼到牆角的局面、改變被動狀態，成為主動的關鍵和平締造者」。