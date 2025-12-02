鄭麗文籲台灣人捍衛和平：一旦淪為戰場什麼都是空談

台灣最大在野的中國國民黨主席鄭麗文，星期天（11月30日）強烈質疑總統賴清德提出400億美元（約520億4300萬新元；約3114.76億港幣）國防特別預算能否換來台海和平。 她呼籲台灣人放下黨派和意識形態，捍衛和平，「台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談」。



台灣勞工等社運團體星期天舉行2025年秋鬥，今年遊行總目標為「反Lie（賴清德）求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民上街戳破民進黨「抗中保台」的虛假謊言，批判政府不斷提高國防預算，排擠社會福利、教育等預算，堅持台灣人民反戰，推動兩岸和平發展。

鄭麗文受邀致詞時表示，台灣的實質薪資已經超過三年呈倒退現象，加上美國關稅戰對台灣產業、經濟造成非常重大衝擊。台灣一直關注高科技產業，然而傳統產業、服務業，已經進入寒冬太久了。

她認為，賴清德提出400億美元軍購案，不只是債留子孫，天文數字的空頭支票， 讓人憂心：「這真的能換來台海的和平嗎？這真的能換來台海的安全嗎？還是剛好相反？」

鄭麗文強調，和平是不可能退讓的底線，她希望跨越黨派，不分顏色，一定要讓國際社會了解台灣人民愛好和平，不要讓台灣淪為火藥庫。

秋鬥源於1988年勞工抗爭運動，自1992起每年秋天會舉辦「秋天鬥陣（台語，一起）行」。但民進黨2000年執政後，不少社運團體或被收編、或淡出，在2005年暫時劃下休止符。2009年重新再起的秋鬥，擴大為台灣所有被壓迫的弱勢團體發聲。

上百位秋鬥人士的遊行隊伍，星期天下午從立法院出發，最後抵達總統府前的凱達格蘭大道。

人民民主黨創辦人鄭村棋發言指出，台灣應該要面對與中國大陸和平統一的可能性，包括國民黨等在野黨應勇敢踏出這一步。他說，「我們不能只是反民進黨，面對美國主導的軍購，在野黨有時碰到美國，腿就軟了」，故大家要當國民黨後盾。

賴清德上星期三（11月26日）稱，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，故未來八年將投入400億美元國防特別預算，建設「台灣之盾」等先進防衛作戰體系。

總統府當晚指出，賴清德原意是指北京以2027年為節點推進武統台灣的軍事準備。總統府新聞稿和賴清德臉書也將原稿「同時更以2027年完成『武統台灣』為目標」這句話，修改為「同時更以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」。

賴清德上星期六（11月29日）與青年座談，被學生詢及「中國（大陸）會不會打來？」時說，「我想有一些媒體跟民意代表誤會了」，其實國際社會講2027是指北京要做好攻台準備，倒不是說2027年那一年他要攻台。

賴清德稱，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，無論大陸有沒有要動手，台灣要做好準備。

