王力宏前妻李靚蕾回來了　現身「世紀婚禮」　聞幸福誓詞似有感觸

邱澤與許瑋甯昨（28）日在文華東方酒店大婚，賓客陣容相當豪華，包括王力宏的前妻李靚蕾也現身祝福。



她和許瑋甯交情相當好，昨爆乳出席，並曬出與許瑋甯的貼臉合照，大讚好友是最美麗的新娘。

婚禮上星光熠熠，林心如、霍建華、柯佳嬿、謝佳見、徐譽庭、陳怡蓉、趙岱新、海裕芬、黃河、章廣辰、毛加恩、湯志偉和Juby、彭佳慧、于子育等眾星都低調入場。

李靚蕾見到邱澤與許瑋甯的幸福模樣，直呼這就是「愛情最美的樣子」，尤其聽到許瑋甯向老公說「我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福」這段話，內心似乎有了滿滿的感觸。

李靚蕾在2021年與王力宏離婚，她離婚後經營自媒體，也開設Podcast節目，今年4月更以連署發起人身份現身立法院，為保護兒童相關制度請命一度落淚。

李靚蕾很用心打扮，穿著一襲粉色婚紗，和許媽媽及好友們邊笑邊聊走進會場，並沒讓媒體拍照及訪問。

李靚蕾今年4月以連署發起人身份現身立法院。（IG@jl.leilei）

