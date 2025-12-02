瑞幸咖啡登台生變？消息曝光後官網資訊消失　政府：沒有投資行為

被外界譽為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」，近日傳出即將正式登台灣，預計將在台北市開設全台首店。



但近日發現，原本官網上的展店與菜單資訊，現已都全部撤下，立刻引起熱烈討論。

被外界譽為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」，近日傳出即將正式登台，預計將在台北市開設全台首店。（瑞幸官網）

官網目前菜單等相關資訊已被撤下：

+ 4

2017年於廈門成立「瑞幸咖啡」，憑藉著親民價格與靈活的產品，獲得許多消費者青睞。又因業績成長快速，而被稱為「星巴克殺手」。日前台北南京東路三段有店面進行施工，依據外牆所張貼「誠徵咖啡師」的徵才海報QRcode，顯示為「順昱控股」誠徵店長、副店長、咖啡師等職缺，並可在菜單上看見瑞幸LOGO。

隨著消息曝光，近日發現官網原本的相關資訊已經消失，僅剩「Coming Soon」，再度引起熱議。而在求職網站上，目前「順昱控股」仍在徵求咖啡門市店長、咖啡師等職缺。

對於瑞幸咖啡登台，台灣經濟部長龔明鑫今日表示：

目前中國（大陸）的瑞幸咖啡沒有任何投資行為。

並強調後續持續關注，將嚴查是否存在陸資假代理、真投資的情況。

【延伸閱讀】內地推出「曱甴咖啡」鋪滿蟲屍賣相超震撼 還有大麥蟲及螞蟻特飲（慎入）

+ 8

延伸閲讀：

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

陸再度致函聯合國 提請古特瑞斯注意日本正在重新武裝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】