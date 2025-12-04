專家展望「十五五」規劃：2030年中國有望實現8個「超大規模」

11月30日，2025年「讀懂中國」國際會議專題論壇「中國發展與全球發展」在廣州舉行。在主題發言環節，中國國際經濟交流中心學術委員會副主任、原總經濟師陳文玲深入探討了中國的「十五五」規劃，並預測2030年中國可能實現的八個「超大規模」。



具體而言，陳文玲預測，第一，到2030年，中國將成為名副其實的超大規模經濟體，GDP有可能達到190萬億元，「世界銀行按照購買力評價，預測我們在2030年會達到53萬億美元，中國會成為實實在在的超大經濟體。」

第二，中國將會成為超大規模實體經濟的國家。「當前整個世界脫實向虛，虛擬經濟過度膨脹、過度虛化，中國明確要夯實實體經濟的基礎，將是以實體經濟為主體的最大國家或者經濟體。」

中國國際經濟交流中心學術委員會副主任、原總經濟師陳文玲預測，中國將會成為超大規模實體經濟的國家。（REUTERS）

第三，中國將形成超大規模的社會主義統一大市場。「2024年我國市場規模已達700萬億元，按照6%的年均增速，到2030年，我們的市場規模將會達到1070萬億元，超大規模市場將成為現實。」

此外，中國將形成超大規模的科技創新能力和創新成果、超大規模的現代能源體系、超大規模的現代化基礎設施。

陳文玲表示，中國將在2030年形成超大規模的城市群、城市帶、城市圈。我國規劃了三個世界級城市群——粵港澳大灣區、京津冀、長三角，在「十五五」規劃期間，將迎來大規模的提升與發展。

「到2024年，已形成17個城市群，預計到2035年，城市群的競爭力將進一步提升。目前，27個城市GDP已超過萬億，預計到2030年，將有5個城市的GDP達到5萬億級別。這不僅會促進城市本地經濟的可持續發展，也為進一步提升城市的綜合競爭力奠定了基礎。」陳文玲說。

第八，中國將形成超大規模的戰略縱深。陳文玲介紹，「一帶一路」倡議提出12年來，各國更加深入地參與到「一帶一路」跨國合作中，這既是發展中國家、南方國家崛起的戰略縱深，也是中國外交的基本盤，是戰略縱深、重構地緣關係的基本盤。

2025年6月，由中國企業承建的哥倫比亞西部電車項目在昆迪納馬卡省開工。這是哥加入「一帶一路」倡議後首個落地的大型基建計畫。（新華社）

陳文玲表示，中國要做好自己的事情，為世界構建一個更具確定性、穩定性的中國，需要我們認真地推進「十五五」規劃，同時解決好自身的問題。

「我們既面臨諸多存量問題，也將面臨不少增量問題，比如如何避免西方國家出現的脫實向虛、虛擬經濟過度膨脹及泡沫經濟問題；比如如何擴大消費需求，真正實現統一大市場供給與需求的匹配；比如說如何構建新發展格局，在國內大循環暢通無阻的基礎上，突破國際圍堵，形成國際大循環的暢通；比如說如何深化改革，三中全會提出了三百多項改革舉措，如今已至2025年年末，時間緊迫，所以改革的時間表、路線圖及方案需抓緊出台並落實，分秒必爭。」

陳文玲表示，「我們的人民生活還在繼續改善，很多民生問題，包括教育問題、醫療問題、養老問題有待深入研究。」

「總之，作為一個新興國家、發展中國家，作為一個影響世界最大變量的國家，中國提高國家治理能力，已經刻不容緩。我們要首先做好中國的事情，做好中國的事情就是對世界的貢獻。」陳文玲說。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

