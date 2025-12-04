2025全球獨角獸500強榜單：中國150家入選　AI企業漲幅高達80%

周三（3日），2025全球獨角獸企業500強榜單發布，相比於2024年，獨角獸企業整體估值大幅增長，在數量和估值佔比上，中國繼續保持全球領先地位，更在先進製造、汽車科技、交通物流、生活服務和文旅傳媒五大賽道均居全球首位。



獨角獸企業為成立時間10年左右，估值超過10億美元，擁有獨創性、顛覆性技術或難以複製商業模式的企業，是衡量一個國家或地區創新生態和經濟發展活力的重要標誌。數據顯示，2025年全球獨角獸企業500強總估值達39.14萬億元人民幣，同比增長超30%，主要集中在中美兩國，其中，中國共有150家企業入選。

行業方面，主要分布在金融科技、信息科技及先進製造等賽道。值得一提的是，今年人工智能賽道獨角獸企業從20家增加到36家，漲幅高達80%。其中，中國人工智能獨角獸企業從2家增加到9家，漲幅高達350%。

中國發明協會獨角獸創新分會會長解樹江表示，近年國家對獨角獸企業的重視程度不斷提高，今年還首次將「培育獨角獸企業」納入國家「十五五」規劃建議。同時，民營經濟促進法以及科技、產業、金融相關政策的出台與深入實施，為獨角獸企業技術突破、規模擴張與全球化發展提供全方位支撐。