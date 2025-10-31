習近平《求是》刊文：「十五五」是夯實基礎、全面發力的關鍵時期

11月1日出版的第21期《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的重要文章《關於〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉的說明》。



習近平指出，「制定中長期規劃指導經濟社會發展，是我們黨治國理政的一種重要方式。」研究制定好「十五五」規劃，對於推動中國經濟社會持續健康發展，為如期基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。《建議》稿準確把握「十五五」時期黨和國家事業發展所處歷史方位，深入分析中國發展環境面臨的深刻複雜變化，對未來5年發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署，體現了續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟新篇章、奮力開創中國式現代化建設新局面的歷史主動，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。

習近平指出，在《建議》稿起草過程中，注意把握以下幾點。一是堅持目標導向和問題導向，二是堅持系統思維，三是堅持進一步全面深化改革，四是堅持擴大對外開放。

習近平就幾個重點問題作了說明。第一，關於「十五五」時期的重要地位。「十五五」時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期，制定和實施好「十五五」規劃，就能為2035年基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

第二，關於「十五五」時期經濟社會發展目標。《建議》稿把握「十五五」時期基本定位和階段性要求，明確了經濟社會發展的主要目標，提出經濟增長保持在合理區間、全要素生產率穩步提升、經濟增長潛力得到充分釋放、居民收入增長和經濟增長同步、勞動報酬提高和勞動生產率提高同步、中等收入群體持續擴大等重要目標。

第三，關於以推動高質量發展為主題。《建議》與「十四五」規劃一脈相承，繼續把推動高質量發展確定為「十五五」時期經濟社會發展的主題，要求堅持以經濟建設為中心，完整準確全面貫徹新發展理念，加快高水平科技自立自強，因地制宜發展新質生產力。

第四，關於做強國內大循環、暢通國內國際雙循環。《建議》稿突出做強國內大循環，對建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體制作出部署，同時提出拓展國際循環，穩步擴大制度型開放。

第五，關於全體人民共同富裕邁出堅實步伐。《建議》稿牢牢把握共同富裕的目標要求，圍繞保障和改善民生，在促進高質量充分就業、完善收入分配制度等方面部署一批均衡性可及性強的政策舉措。

第六，關於統籌發展和安全。《建議》稿圍繞推進國家安全體系和能力現代化，提出健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設，完善社會治理體系。

第七，關於堅持黨的全面領導。《建議》稿著眼提高黨領導經濟社會發展能力和水平，強調堅持和加強黨中央集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制。