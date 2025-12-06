台灣封禁小紅書一年　輿論怎麼看？

台灣內政部星期四（12月4日）發新聞稿說， 經國安局進行資安檢測，小紅書15項指標全數未合格。同時，自去年至今涉及1706件詐騙案件，造成財產損失2.48億餘元（新台幣，下同），且未在台設立法律代表人。



內政部說，小紅書恐成網購詐騙高風險場域，依規定對其發佈網際網絡停止解析及限制接取命令，暫定時間一年。台灣陸委會同日說，封禁小紅書，是針對詐騙和假信息，「不是針對哪個國家的軟體」。



民進黨新聞部副主任黃子一也對此強調，小紅書被禁，不是因為來自大陸，而是因為竊取資料嚴重，平台卻對台灣政府的聯繫不讀不回。

儘管官方一再撇清禁令和大陸的聯繫，但將一個擁有300多萬用戶的APP拒之門外，仍引起不少政界人士和網紅的批評。

台北市議員侯漢廷直言，政府此舉「不是在打詐，而是在管控資訊」。若要有效打擊跨境詐騙，關鍵不在封網，而是推動兩岸司法合作，否則封了一個平台，詐騙只會換地方繼續活動。

小紅書（X@xiaohongshu）

民進黨前立法委員郭正亮在政論節目《亮話天下》中也批評，政府執行標準有「明顯選擇性」，並質疑背後是否涉及政治考量。

他還指出，封禁小紅書或引發年輕族群不滿，進一步影響民進黨的青年支持度。

國民黨立委賴士葆在臉書發文說，LINE和臉書詐騙案都遠超小紅書，哀嘆「台灣網路（網絡）自由也走向翻牆的一天」。

台北市議員張斯綱則對政府打擊詐騙表示支持，但指大量依賴小紅書進行行銷的微型電商、個人工作室及新媒體創作者瞬間失去營生工具，要求相關部門評估衝擊並提供幫助。

小紅書被封禁也惹得大批台灣網民不滿，有網民留言說：「笑死，台灣跟大陸一樣只會自我安慰」「應該改名小綠書」 。

台灣網紅博主陳沂在臉書發文說，政府以「詐騙」作為封禁理由，但她觀察詐騙案例多發生在臉書社團和Line群組，而不是小紅書。

「翻牆VPN」也成兩岸網民熱議話題

陳沂還說：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了」，並在網上問「有推薦的VPN（虛擬專用網絡）嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

不少IP為台灣的網民也在小紅書發帖求助，得到了大陸網民的積極回應，他們在評論區分享各自的「翻牆經」。

有台灣網民對小紅書被封禁表達不捨，也有大陸網民在小紅書呼喚台灣網友。（小紅書截圖）

有大陸網民留言說，「沒關係，我教你們翻牆，我翻牆老溜了」「掛個梯子就可以了」，還有網民半開玩笑建議，如果使用VPN最好選擇其他地方，而不是中國大陸，以免被誤認為水軍。

對於網民使用VPN連境外服務器繼續使用小紅書的情況，台灣內政部說，VPN屬個人選擇，政府不會禁止，但平台本身的資安風險從未因此降低，民眾仍可能面臨個資外流、詐騙接觸或資料回傳不透明等問題。

小紅書在台灣

總部位於上海的社交平台小紅書，憑借海量的時尚、娛樂、旅遊、穿搭等信息，俘獲不少台灣年輕人。

公開資料顯示，2022年，小紅書登上台灣iOS應用商店免費榜冠軍； 去年，小紅書在台灣新增下載量高達127萬次，僅次於Ins的132萬次。

統計顯示，台灣小紅書用戶有70%左右是「90後」，其中女性佔比達72.3%。

根據統計，小紅書用戶中相當大比例是在1990年後出生，且女性占多數。（GettyImages）

2025年第2季度數據顯示，台灣小紅書用戶最常瀏覽與互動的內容依次為：娛樂、美妝、美食、生活紀錄和時尚，其中明星相關內容最受青睞，在台灣小紅書上長期佔據首位。

英國廣播公司（BBC）中文網今年5月採訪幾名台灣年輕用戶，她們均表示在小紅書「不聊政治」，但該平台有豐富實用的生活資訊，也帶領她們認識大陸的文化和結交朋友，漸漸對當地產生好奇和好感。

小紅書的統戰功能

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進星期四就發文說，台灣當局針對小紅書提出的六點風險，跟「詐騙」沒什麼關係，屬於「深度焦慮」之下的「欲加之罪」。

胡錫進指出，台灣真正怕的是，通過小紅書，台灣民眾與大陸用戶有了更加直接的交流，也更直接看到了大陸社會的真實面貌，擔心島內年輕人會因此「被統戰」。

侯漢廷也認為，小紅書政治話題比例不高。真正讓台灣政府不安的，是台灣年輕人能透過小紅書看到大陸的日常樣貌，而不是官方希望他們看到的版本。

中國大陸社群平台「小紅書」在台灣估計約有300萬用戶，因存在高度資安風險以及涉入詐騙案件過多，且未在台設立法律代表人，遭台灣內政部封鎖。（GettyImages）

前述BBC報道引述上海復旦大學中國研究院院長張維為提到，隨著互聯網興起，小紅書等中國的短影音平台受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國大陸影響，「統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易。」

實際上，大陸官媒過去幾年多次發表有關台灣年輕世代愛上包括小紅書在內的大陸社交軟件的報道，指大陸互聯網社交平台讓兩岸年輕人的共同話語越來越多。

小紅書不僅吸引了同根同源的對岸網民，也曾吸引過太平洋彼岸的美國網民。TikTok去年10月面臨美國官方封殺之際，該國數萬名以「TikTok難民」自稱的用戶湧向小紅書，在該平台意外地開啓了一場中美網民信息大對賬。

面對TikTok停用，大批「抖音難民」湧入小紅書，哪怕小紅書沒有英文介面。（GettyImages）

面對TikTok料將停用，連日大量自稱「TikTok 難民」的用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（TikTok 截圖）

外國網友紛紛表示要學習中文。（小紅書）

不過，小紅書的審核機制和內容導向也常被詬病是「給普通人的生活套了一層濾鏡 」。網上有文章指出，小紅書鼓勵一種精緻生活幻覺，「人均住大平層、人均三亞旅拍、人均年薪百萬」，而現實生活裏許多人其實都在忙著為房租、水電、孩子補習費發愁。

台灣中央社去年8月在報道中還說，小紅書「去政治化」的特徵，被認為是成功走向台灣年輕人的原因之一。但「去政治化」正是問題所在，「美麗外衣包裝下，展示的是中國審查過後的世界，無聲無息地擴散文化滲透力」。

台灣官方此次在封禁小紅書的同時，為其解禁開出了四大條件。而無論小紅書最終能否解禁，從兩岸網民的互動可見，台灣社會對大陸海量、新鮮的資訊與動態的需求是客觀存在的。

台灣政府如果認為「一封了之」，就能化解資安與詐騙疑慮，恐怕是低估了遏制電詐犯罪的難度；而若以為這樣能切斷兩岸民間網絡互動，恐怕也同樣低估了年輕人對信息自由開放的需求程度。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

