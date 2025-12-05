小紅書台灣被禁懶人包｜台用戶逾300萬受年輕人歡迎　用VPN能看嗎

中國大陸社交平台「小紅書」在台灣估計約有300萬用戶，因存在高度資安風險以及涉入詐騙案件過多，且未在台設立法律代表人，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。



《聯合新聞網》整理小紅書的發展背景、何時來台、特色與爆紅原因，並帶大家詳細了解小紅書歷年引起的爭議與風險、被禁原因與解禁條件。

小紅書發展背景

小紅書於2013年在中國上海創立，最初主打「生活方式分享＋購物筆記／心得」，類似整合圖片／文字分享 + 社交 + 電子商務的平台。用戶可透過筆記（文字 + 圖片／影片）的方式分享美妝、穿搭、旅遊、美食、生活日常等內容，也可標籤、收藏、搜尋主題、甚至進一步進行購物。

平台也發展「KOC／KOL行銷」（內容創作者、意見消費者與品牌、行銷者之間互動與合作）模式，讓它逐漸成為一個生活方式 + 購物 + 行銷整合的平台。

小紅書在台灣及海外使用情況

台灣：雖然小紅書是中國平台，但它也被台灣、華語圈使用者採用。小紅書本身於2013年在中國上海創立，但在台灣大規模流行與普及推測應是在2018年以後，小紅書目前在台灣的用戶超過300萬人，對部分年輕族群具有影響力。近幾年，小紅書在台灣的下載量與使用度大幅成長。對部分台灣年輕人而言，小紅書的流行甚至已超過Instagram。

海外：小紅書推出海外版（RedNote），吸引華語圈海外用戶（如台灣、香港、新加坡、美國、加拿大等地）加入。近年海外用戶增長，部分原因是TikTok在美國受限制，用戶轉向小紅書尋找生活分享內容。

小紅書特色及爆紅原因

生活分享+使用者生成內容：用戶可以分享從日常穿搭、美妝、旅遊、美食、居家佈置、健身到育兒等生活各面向，非常廣泛。這讓使用者容易找到與自己生活貼近的內容，也能產生共鳴。

社交+電商結合：筆記／分享常伴隨產品推薦，而平台本身也有購物功能，使得「看到→想買→點進去買」的流程被極大簡化，對喜歡追流行、美妝、時尚的人尤其有吸引力。

年輕族群+女性用戶為主：根據統計，小紅書用戶中相當大比例是在1990年後出生，且女性占多數。這和其分享內容（穿搭、美妝、生活方式）契合，是其受眾基本盤。

視覺+筆記+社交的融合格式：它結合了圖片／文字筆記、影片／短影音、直播、購物等功能，是「資訊 + 社交 + 商業」三合一的平台，這種整合性讓它不論是對普通用戶、內容創作者、品牌行銷者都具有吸引力。

近年跨國使用者成長：隨著疫情後全球社交媒體與線上購物需求上升，加上其他國際社交平台遭監管和政策變動，一些海外使用者也轉向小紅書，使其國際版（RedNote）下載量與用戶數上升。

小紅書爭議及風險

儘管小紅書受到許多人喜愛，但也面臨不少批評與爭議：

內容審查與言論限制：由於小紅書屬於內地平台，其內容審查制度被認為與內地的言論審查系統有關。有報導指出，即使分享看似「日常生活」內容，也可能已經過審查或政治敏感過濾。

「軟性廣告與商業動機不透明」問題：平台上大量所謂「真實分享」、「生活筆記」實際可能是商業合作或廣告，對一般使用者而言，有辨識真實或商業內容的難度。根據學術研究，許多內容創作者與品牌、行銷者之間互動、協商，其實際「內容創作勞動」常被「營造成自然分享」來隱藏其商業性。

對外國多語言用戶的適應問題+審查透明度低：隨著越來越多海外用戶（包括非華語國家）加入小紅書／RedNote，有觀察指出平台可能需要兼顧中文內容審查+英語／外語內容規範，對用戶言論自由與隱私權造成疑慮。

在特定地區遭遇政治和法規壓力：對於像台灣這樣有自主法規與資安考量的地區，小紅書可能因「資安、詐騙、法規責任」等問題被重視或受限制。

小紅書被禁原因、期間、解禁方式

內政部宣布將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年。

原因：小紅書在15項資安標準中「全部不合格」，刑事局指出，小紅書自去年以來已涉入1706件詐騙案件，造成財損超過2.47億元台幣（約6154萬港元），但因無法依法調取資料，偵辦困難，形成法律真空。近期台灣用戶數急速增加上百萬，成為潛在高風險網購場域，但因無法管轄，被害人求償無門。內政部表示，今年10月曾透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司提出改善措施，但至今未獲回應。

期間：內政部已命令台灣的網路服務提供商 (ISP) 立即起實施封鎖，小紅書將在台灣被封鎖一整年（12個月）。

對象及影響：台灣約有「超過300萬使用者」會受到封鎖影響。

解禁方式條件：根據內政部說法，封鎖暫定一年，未來是否解禁將取決於該平台是否「配合台灣相關法律要求」，例如設立在台合法代表、遵守資安與詐騙防制規定等。若未符合條件，有可能延長封鎖或拒絕恢復。

翻牆看小紅書可行嗎？

使用VPN「翻牆」可以讓使用者連到內地或其他地區的網路，從而打開小紅書。在台灣使用VPN一般不違法，但若用於規避官方封鎖或從事非法行為，可能觸及相關法律。內地或其他國家對VPN的使用有規定與限制，如果在當地使用要注意法規。

資安與隱私風險：

VPN本身若不安全，可能導致個資、帳號資訊被竊取。

小紅書收集大量使用者資料，翻牆使用可能增加被監控或資料洩露風險。



功能限制與穩定性：

翻牆速度可能不穩定，影片或圖片載入慢，甚至部分功能無法使用。

若官方封鎖IP，仍可能無法連線。



