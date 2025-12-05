台灣禁中天又再禁小紅書　鄭麗文：民進黨活成自己最討厭的樣子

台灣擁有300萬用戶的「小紅書」APP，被台灣政府指近2年來涉詐1706案，宣布自昨日（3）日起發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定1年。對此，曾是民進黨黨員的現任國民黨主席鄭麗文砲轟，從封殺中天、到現在封禁小紅書，「民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子！」



鄭麗文今日（4）日指出，許多人無論要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，直覺反應就是點開小紅書，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的，然而現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。

指臉書、Threads詐騙案頻生 鄭麗文：是否應該封禁？

鄭麗文寫道，內政部聲稱封禁小紅書是為了防止詐騙，但根據台灣數位發展部的「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙媒介平台前八名包括了Facebook（Meta)、Threads、Instagram、Line、Google及Tiktok等等，並沒有小紅書。

其中，Facebook的詐騙案件僅30日內就超過5萬件，而官方公布的數字，小紅書從2024年至今的詐騙案件量則是1700多件。

鄭麗文指出，台灣內政部還稱小紅書未依規範在台設置法律代表人，「未受中華民國法律管轄，所以遭詐騙無法追查。」

她寫道，問題是，目前大家使用的社交平台（尤其是很多人使用的交友軟體）都充斥著大量的詐騙資訊，但這些在台灣都沒有設置法人代表，且已通報案件數量甚至遠超過小紅書，鄭麗文質疑「政府要不要把這些軟體和平台一一封禁？」

小紅書（示意圖/X@xiaohongshu）

鄭麗文稱，說到底，民進黨政府封禁小紅書根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。因為看到小紅書上的用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰巧正是民進黨最不想看到的。

對於網上很多人開始問「要如何翻牆看小紅書」，鄭麗文感嘆台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺，「從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。」