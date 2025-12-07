英國諾獎得主：與中國高校相比，我們的大學科研條件像第三世界

「英國最負盛名的科研機構候任掌門人發出警示：與中國高校相比，英國高校的科研條件『越來越像第三世界水平』。」英國《泰晤士報》5日發表對保羅·納斯（Paul Nurse）的專訪時，援引其發言如此報道稱。



76歲的納斯爵士即將二度執掌英國皇家學會（Royal Society）。作為英國頂尖科學家，納斯表示，中國正穩步推進大規模科研投入，而英美兩國科研人員不僅面臨經費緊張的難題，美國部分領域的科研工作還受到政治因素驅動的限制。

2024年6月，納斯訪問中國科學院分子細胞卓越中心。（中科院官網）

他直言，「如今去參觀中國那些蓬勃興起的科學城，其規模與水準令人歎為觀止；反觀我們本國的高校，對比之下，在我看來，我們的基礎設施越來越像第三世界國家了。」

「中國認為科學將成為驅動本國經濟的核心動力……這種認知與西方的思維模式有著天壤之別。」納斯補充道。

納斯對英國科研經費狀況發出警告，稱政府對科研的直接投入僅佔國內生產總值（GDP）的約0.5%，使英國在經合組織成員國中的排名僅處於中下游水平，「這一成績實在難言亮眼。」

他還提到，英國科研人員還受制於行政支持不足、技術基礎設施投入缺位，以及科研資金多以小額、僵化的項目包形式發放的弊端。「受過頂尖訓練的科研帶頭人，卻要耗費大量時間撰寫各類申請文書。」他無奈補充道。

據《泰晤士報》報道，納斯於2023年牽頭開展的一項評估就已經指出，英國的科研生態「脆弱、岌岌可危，急需改革」。就在報告發佈的同年，中國在《自然》指數（Nature Index）排名中首次超越美國。

北京清華大學。（清華大學官方微博）

該指數是衡量生命科學、物理學、化學以及地球與環境科學領域頂級期刊高質量論文產出的核心基準。綜合各領域來看，雖然美國在健康科學領域仍保持領先，但中國已成為全球頂尖科研成果產出最多的國家。這也意味著，中國在科研方面的專注已開始收穫成果。

創立於1660年的英國皇家學會是全球歷史最悠久的科學學術機構，其院士名單中曾湧現出牛頓、達爾文、愛因斯坦等科學巨匠。納斯是自19世紀以來首位兩度擔任該學會會長的學者，他曾於2010年至2015年擔任這一職務。

同時身為2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主、英國弗朗西斯·克里克研究所前所長，納斯呼籲英國應與中國保持緊密的科研合作。

他還指出，早期「探索性基礎科學本就具備開放性」，相關成果最終都會通過論文公之於眾。對於科研領域的所謂「間諜活動擔憂」，他認為各方應保持理性。

英媒早前稱，英國保守黨政府在執政期間，曾多次炒作「中國政府主導針對英國的高調間諜活動和網絡攻擊」的指控，導致英中關係降溫，而現任首相施紀賢正努力扭轉這一局面。

但近來，又有英國政客不斷拿出所謂的「中國間諜」劇本來炒作，宣稱中方情報人員偽裝成「獵頭公司」接觸英議員等各界人士以搜集情報。

中國駐英使館對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉。中方已多次明確表示，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法完全是無中生有、惡意詆毀。

英國的這種「擰巴」心態，被美媒一語道破，「對英國來說，中國一邊成了『威脅』，一邊又是渴求的貿易夥伴」。

《紐約時報》指出，英國在對華政策上存在自相矛盾的困境，英國政府屢屢炒作「人權」和「安全」議題導致兩國關係緊張。然而，英國「脫歐」後經濟疲弱、投資不足，更加依賴與中國的貿易，中國是英國第五大貿易夥伴，雙邊貿易額近千億英鎊，堪稱英國的「經濟生命線」。

當地時間12月1日，英國首相施紀賢在倫敦金融城晚宴發表外交政策演講時表示，美國、歐盟、中國是當今世界三大力量，英國不能再延續缺乏對華接觸的狀態，需要加強對華交往並開展貿易合作。但與此同時，他仍繼續炒作「中國構成國家安全威脅」，聲稱將採取應對措施。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）注意到，施紀賢堅稱，安全與經濟准入領域不會存在任何「權衡」，這似乎排除了英國在國防、人工智能或關鍵國家基礎設施等領域開展對華貿易的可能性。

不過，施紀賢又表示，在沒有所謂「重大安全風險」的領域，他會鼓勵企業努力改善與中國的商業聯繫。

「在金融和專業服務、創意產業、製藥、奢侈品等領域，這些都是英國的成功典範，出口機會巨大，我們將全力支持你們抓住這些機會。」他說道。

針對施紀賢的相關涉華言論，中國駐英國使館發言人12月2日回應表示，中方堅決反對英方講話中散佈所謂「中國威脅」及其他無端指責中國、干涉中國內政的錯誤論調。

事實已經充分證明，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在和平和安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國的發展不對任何國家構成威脅，只會給各國帶來共同發展的機遇。

在中英關係問題上，中方的立場是一貫的、明確的。只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，中英關係才能順利發展。希望英方認清形勢、端正心態，理性友善對待中國發展，奉行積極務實對華政策，同中方相向而行，推動中英關係走上健康穩定發展軌道。