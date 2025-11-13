中國自主研製3D打印渦噴引擎完成首飛　最高速0.75馬赫

近日，由中國航發自主研製的3D打印極簡渦噴引擎，完成首次唯一動力單發飛行試驗。



《央視新聞》報道，中國航發集團消息，本次飛行試驗持續30分鐘，飛行高度達6000米，最大飛行速度0.75馬赫，引擎全狀態工作，各項工作參數無異常，完成了中國自主研製3D打印極簡渦噴引擎，首次唯一動力單發飛行試驗。

3D打印極簡渦噴引擎完成首次唯一動力單發飛行試驗。（央視新聞）

中國航發動研所總師辦主任米棟表示，本次單發飛行試驗成功，表明引擎在更高飛行高度和更複雜環境下的可靠性得到了進一步驗證，檢驗了引擎與飛行器的適配性，可為巡飛彈（俗稱自殺式無人機）、無人機、靶機等平台提供新型動力解決方案，展現出良好的應用前景。

整機超過四分之三重量的零件均採用3D打印製造。（央視新聞）

引擎採用3D打印製造技術。（央視新聞）

據介紹，該款引擎採用3D打印製造技術，整機超過四分之三重量的零件均採用3D打印製造，大幅減少了零件數量，實現了輕量化、高性能的設計目標，為下步更高高度與速度飛行打下堅實基礎。