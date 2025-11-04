中國海軍｢居禮夫人｣、來自著名薩氏家族　102歲科學家薩本茂逝世

被譽為中國海軍的「居禮夫人」、海軍艦船應用化學領域泰鬥薩本茂，10月31日在上海逝世，享年102歲。



薩本茂。（新民晚報）

公開資料顯示，薩本茂，女，蒙古族，應用化學家。生於福建省福州市，是元代著名漢辭學家薩都剌第十八代孫女，她的家族是海事界著名的「薩氏家族」，她的叔祖父是清代末期愛國將領薩鎮冰。她1950年畢業於私立華南女子文理學院化學系，歷任軍工廠技術員、工程師、高級工程師，用一生踐行「強軍報國」的誓言，成為中國軍科研史上不可磨滅的豐碑。

1952年，薩本茂進入上海天原化工廠工作，開始了她長達近半個世紀的海軍國防科研生涯。在艦船應用化學研究領域，她完成了67項重大科研成果和技術革新，其中2項填補中國空白；「乙炔清凈劑」、「快速塗鍍銦溶液」、艦船尾軸「防腐塗料」等3項獲得了全國科學大會重大科技成果獎；特別是「艦船尾軸包玻璃鋼」技術，使尾軸壽命超越不銹鋼材質10倍，該技術創造出世界先進水平。其編著的《艦船維修應用化學革新》至今仍為行業必讀典籍。

薩本茂百歲生日。（新民晚報）

薩本茂被譽為中國海軍的「居禮夫人」。（網上圖片）

曾任海軍政委的李耀文上將盛讚她「嘔心瀝血四十年，碩果累累獻海防」。她先後被授予二等功軍功章、全國先進科技工作者、上海市巾幗一等獎、二級英模軍功章、熱愛海軍事業的模範黨員、全軍勞模、全軍婦女先進個人、全國三八紅旗手、全國民族團結進步先進個人、蒙古族十大傑出科學家、上海百傑婦女、享受國務院特殊津貼等。

2019年人民海軍成立70周年大會上，她作為突出貢獻個人受中央軍委表彰，被譽為「人民海軍居禮夫人式女傑」。直到今天，中國海疆上點燃的航標燈上，用的依然是薩本茂研製的清凈劑。