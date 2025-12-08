深圳二手煙屢禁不止？　市民呼籲向香港學習控煙

深圳衛健委今年6月曾轉發一篇題為《二手煙，其實是一種霸凌》的文章，事件衝上微博熱搜，引發內地網民熱議。還有網民評論呼籲向香港學習，還大家一個健康的環境。



網民發文指控深圳二手煙。（小紅書）

深圳衛健委今年6月曾轉發一篇題為《二手煙，其實是一種霸凌》，文章寫道：「公共場所吸煙不是吸煙者的自由，而是對非吸煙者的霸凌。對不文明吸煙行為說不，是維護公共環境和個人健康的合理訴求。」

《二手煙，其實是一種霸凌》。（微信公眾號截圖）

「深圳衛健委發文懟二手煙」的話題衝上微博熱搜，不少網民評論支持：

「不罰款不強制處理就永遠也解決不了。」

「學習下香港澳門，在公共場合非吸煙區吸煙處5000元罰款或拘留7天，情節嚴重的面臨刑事處罰！還大家一個健康的環境。」

「能不能學學香港，只能在指定固定的位置抽煙，離開那個位置全部罰1500，現在隨時隨地聞到人家的二手煙真的很難受。」

「吸煙的總說禁煙是傷害了他們的自由，但是不吸煙者甚至沒有不聞煙味的自由。」



網民呼籲向香港學習。（截圖）

據《南方都市報》《深圳晚報》等報道，早在1998年，深圳就為控煙立法，但條例缺乏操作性，被外界形容為「一紙空文」。

2010年，深圳重啟了《深圳經濟特區控制吸煙條例》的修訂，2014年3月1日起施行，規定所有室內公共場所、工作場所、公共交通工具內全面禁煙，全面控煙正式啟動。2019年，條例再次修訂，將公交站台、地鐵出入口、電子煙都列入禁煙範圍。

2024年，深圳全市15歲及以上人群的吸煙率已降至17.4%，遠低於全國平均水平。

深圳禁煙標識。（小紅書）

深圳控煙小程序。（截圖）

根據上述《條例》，在禁止吸煙場所吸煙的，由衛生健康主管部門、有關部門按照職責範圍責令改正，處50元（人民幣，下同）罰款並當場收繳；拒不改正的，處200元罰款；有阻礙執法等情形的，處500元罰款。

《深圳經濟特區控制吸煙條例》。（廣東省人民政府）

不少深圳市民在社交平台表示，50元的罰款微乎其微，很難起效：「其實煙也太便宜了，罰款更便宜。」

2024年深圳控煙辦調查數據顯示，現實中，仍有32.7%的市民曾在公共場所接觸二手煙。不少市民亦評論稱仍受二手煙困擾：「加大路上吸煙的罰款吧！說公共場合不讓吸煙還要被罵」「有沒有投訴電話，我們大廈煙味超級重」「但路上吸煙的還是很多呀……」