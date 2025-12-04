毒性堪比砒霜！深圳女子生吞魚膽降火　慘釀急性肝衰竭

民間流傳魚膽有「清火、明目、解毒」的功效。近日，深圳一名女子因上火不適，生吞一顆深綠色的魚膽，其後出現噁心、嘔吐、肚痛等症狀，更引發急性肝衰竭。醫生介紹，女子是典型的重度魚膽中毒，並稱「魚膽沒有任何藥用價值」，呼籲大家不要嘗試。



近日，深圳一名女子因上火不適，生吞一顆深綠色的魚膽，其後出現噁心、嘔吐、肚痛等症狀，更引發急性肝衰竭。（荔枝新聞）

魚膽。（荔枝新聞）

據《深圳晚報》報道，深圳一名唐姓女子在處理草魚時，因上火難受生吞一顆深綠色魚膽。結果短短幾小時內，就出現噁心、嘔吐、肚痛難忍，全身皮膚和眼睛開始發黃。

唐女緊急就醫後，被檢查出肝功能嚴重異常（ALT、AST、TBIL飆升），凝血功能障礙，被認為是急性肝衰竭的表現，甚至出現了MODS（多器官功能障礙綜合征）的跡象。

醫生表示，女子是典型的重度魚膽中毒。草魚、青魚、鯉魚、鯽魚等常見魚的魚膽中，含有劇毒的「鯉醇硫酸酯鈉」，其毒性堪比砒霜。這種毒素極其穩定，無論生吞、煮熟或泡酒，都無法被破壞。

醫生續指，一旦這些毒素進入人體，毒素會迅速攻擊多個器官，引發肝細胞大面積壞死，導致急性肝衰竭；造成急性腎小管壞死，引起急性腎衰竭、可能無尿；強烈刺激消化道，導致嘔血、黑便及嚴重出血。肝腎同時受損加上凝血紊亂，最終可能引發多器官功能障礙綜合征，危及生命。

目前，魚膽中毒尚無特效解毒藥，重症患者甚至需要及時血液凈化和器官支持來挽救。若發生急性肝衰竭合並腎衰竭，死亡風險顯著增加。即便倖存，部分患者也可能遺留不同程度的肝、腎功能損傷，需要長期隨訪和治療。

醫生提醒，魚膽沒有任何藥用價值，「一次都不要嘗試」。另外，在清理魚時別弄破魚膽，避免沾到魚肉，沾到的部分必須切掉。如果不幸誤食魚膽，要馬上催吐並立刻就醫。在送醫或等待救援時，務必清楚告知醫生。「魚膽中毒的搶救窗口期極短，通常認為在服食後，越早進行血液凈化，器官受損程度越輕，生存希望越大。」