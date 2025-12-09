政治局定調2026年中國經濟　決策層的信心和長期主義取向

12月8日，中共中央政治局召開會議，分析研究2026年經濟工作。根據慣例，12月的政治局會議往往是為一年一度的中央經濟工作會議定調。梳理去年9月26日以來政治局會議關於經濟政策的表述，可以看出決策層的信心與長期主義取向。



眾所周知，去年9月26日的政治局會議，為了應對複雜經濟形勢，開啟經濟政策的轉向。當時政治局會議提出「加大財政貨幣政策逆周期調節力度」，「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」，「降低存量房貸利率」，「要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市」，政策的密度和力度超出預期，股市大幅上漲。

去年12月9月召開的政治局會議，在延續9月26日政策轉向的基礎上進一步提出「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節」。這是時隔14年再次提出「適度寬鬆的貨幣政策」，上次是應對2008年金融危機的衝擊，在2009年、2010年實行「適度寬鬆的貨幣政策」。「加強超常規逆周期調節」是首次提出，預示強化宏觀經濟政策的刺激力度。

2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰率領的高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（Reuters）

今年4月，重返白宮的美國總統特朗普（Donald Trump）發起貿易戰，既影響全球貿易的走向，又給中國經濟帶來衝擊。為了應對貿易戰衝擊，4月25日召開的政治局會議提出「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，要求「強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」和「以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」，主張「對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例」。5月7日，中國三大金融監管部門公布一攬子政策，重點是降息降準。

當時中國選擇用對等反制的貿易措施來進行回擊，迫使特朗普政府同意與中國達成貿易休戰，從而既讓特朗普政府的遏制戰略暫時遇阻，又凸顯出中國經濟的韌性。

7月30日召開的政治局會議認為今年以來「主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，重點領域風險有力有效防範化解」，「經濟展現強大活力和韌性」，提出「要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」。這意味着從那時候開始，經濟工作的重點是落實已有政策。在此背景下，7月30日的政治局會議決定召開二十屆四中全會，研究「十五五」規劃建議。

二十屆四中全會於10月20日至23日在北京舉行。（新華社）

10月20日至23日召開的二十屆四中全會，一方面認為中國處於「不確定難預料因素增多的時期」，「國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰」，「大國博弈更加複雜激烈」，另一方面認為中國「具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素」，中國「經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」。

四中全會重申鄧小平時代提出、十九大提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標，認為未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」，將科技、實體經濟、區域協調發展放在突出位置，展現出注重中長期發展、久久為功的政策取向。四中全會顯示出中國決策層希望通過辦好自己的事情來應對複雜的內外挑戰。

正因這樣，12月8日召開的政治局會議一方面是延續去年12月9月政治局會議以來的政策，提出「繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，未有像去年12月9日那樣的「超常規」表述，另一方面提出「加大逆周期和跨周期調節力度」，新增「跨周期」表述。通常來說，逆周期側重短期，跨周期側重中長期。同樣是在12月8日公布的海關數據顯示，中國進出口增速超出預期，僅用11個月便能在特朗普貿易戰衝擊全球貿易的形勢下創下萬億美元順差的記錄。

2026年中國經濟工作將在延續2025年經濟政策的基礎上注重國家經濟中長期發展，落實二十屆四中全會確定的「十五五」規劃目標。這樣的變化既說明在決策層看來，中國經濟成功經受住貿易戰的壓力測試，具有較強韌性，總體表現偏好，又說明通過中長期發展、久久為功來推進現代化才是決策層的最重要工作。