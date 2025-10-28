中國將怎麼應對內外挑戰？四中全會釋放關鍵信號

影響中國未來5年發展的中共二十屆四中全會已經閉幕。與五年前關於「十四五」規劃的十九屆五中全會公報相比，以「十五五」規劃為主題的二十屆四中全會公報新增「堅持以經濟建設為中心」的表述，既進一步突出科技、先進製造業、區域協調發展和國家安全的重要性，又提出五年前所未有的「堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合」的新表述。本次四中全會公報再次重申十九大確立的到2035年基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標。



在10月24日中共中央舉行的新聞發布會上，國家發展改革委主任鄭柵潔介紹，四中全會審議通過的「十五五」規劃建議提出前瞻佈局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點，未來10年將再造一個中國高技術產業。

考慮到2015年實施的「中國製造2025」規劃已經在10年時間讓中國的高技術產業水平和製造業實力大幅提升，在許多領域具有全球影響力，若未來10年能如鄭柵潔說的那樣再造一個中國高技術產業，屆時中國無疑將成為美國難以「卡脖子」的科技強國、製造強國。

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的爆火，說明經過多年努力，中國高技術產業已經具備不容低估的實力。（Reuters）

過去一些年，隨着中國經濟社會的持續快速發展，從貧窮落後的國家崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國，在內部和外部都開始出現干擾因素。在中國內部，民粹民族主義開始流行，不少人已經偏離中國內外政策，轉而變得盲目自大，總幻想着中國四面出擊，甚至不惜像給國民帶來深重苦難的秦皇漢武那樣讓四海賓服、萬邦來朝。在中國外部，出於複雜的地緣政治、利益和意識形態因素，美國對華遏制、圍堵的面向不斷擠壓合作交流的面向，中美博弈呈現常態化、長期化趨勢。

2022年美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台事件在海峽兩岸所激起的政治風浪，既說明美國「以台製華」的戰略企圖，又折射出中國社會內部日漸升温的民族主義情緒。不過與當時中國輿論場所呈現的浮躁情緒形成反差的是，中國決策層展現出不可低估的戰略耐心和政治定力，從而讓佩洛西訪台事件有驚無險。在這背後，其實是海內外許多人經常忽略的中國自改革開放以來為了國家發展大局和現代化事業而採取的埋頭實幹、辦好自己的事情、久久為功的務實態度。

2022年6月《人民日報》在《集中精力辦好自己的事情》一文中認為：「應深刻認識到，對於中國這樣一個體量巨大、向上發展的國家來說，外部環境的不穩定、不確定、不安全因素歸根結底屬於外因，不是起決定性作用的。能不能在新徵程上實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，歸根結底要看內因，看我們能不能集中精力辦好自己的事情。」該文重提當年鄧小平說的「要冷靜、冷靜、再冷靜，埋頭實幹」，認為「沒有改革開放以來我們聚精會神搞建設、一心一意謀發展形成的強大實力」，中國「就不可能有今天這樣的國際影響力、感召力、塑造力，就不可能在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機」。

中國決策層在佩洛西訪台事件上的克制、理性，說明中國仍在堅持改革開放以來的務實發展路線。（蔡英文IG）

應該看到的是，中國社會的民粹民族主義聲音既背離中國政府主張的和平共處五項原則與人類命運共同體理念，又不利於國家發展大局和現代化事業。中國依舊是最大的發展中國家，仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變。

美國的圍堵和遏制固然是中國面臨的嚴峻挑戰，但不是中國的頭等大事。中美之間的博弈不會畢其功於一役，兩國在較長時間內仍將維持「鬥而不破」的狀態，最終能決定兩國競爭勝負的關鍵在於各自綜合實力和人心向背。可以說，中美競爭歸根結底是發展和治理的競爭，誰能有效解決內部問題，誰能在不斷壯大的同時團結人民，誰便能在競爭中立於不敗之地。

2025年9月14日，中美兩國官員在西班牙馬德里舉行經貿會談。（Reuters）

本次四中全會重提「堅持以經濟建設為中心」和鄧小平時代提出的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標，展現出中國政策的連續性和穩定性。除此之外，中國決策層定義的2035年目標還包括「關鍵核心技術實現重大突破」，「基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會」，「國家文化軟實力顯著增強」，「美麗中國建設目標基本實現」，「城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小」，「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」。

以今天中國的現實來看，這樣的目標非常宏大，十分艱鉅，是需要付出巨大的努力和進行重大的改革創新，但如果能順利實現，將具有重大歷史意義，屆時既有希望和平解決台灣問題，又能衝破美國的圍堵和遏制，完成「世界百年未有之大變局」。這再次說明，時代早已不同，中國不會像一些民粹民族主義者所錯誤幻想那樣複製秦皇漢武的故事，不會重蹈西方殖民主義的覆轍，而是一如既往主張和平發展路線，寄希望通過辦好自己的事情、發展自強為應對內外挑戰打下紮實基礎。