習特會｜貿易戰停火一年背後：中國正在以時間換空間

10月30日，中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山的會晤，為一段時間以來中美貿易戰暫時畫上休止符，意味着中美關係有所緩和。



在兩國領導人會晤不久後，中美經貿團隊達成的共識正式公布。美國將取消對華的10%「芬太尼關稅」，繼續暫停一年對華加徵的24%對等關稅，暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年，暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。中國將相應調整針對美國關稅的反制措施，暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施（與稀土相關）一年。中美還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。

這意味着經過一段時間的貿易戰，中美都有各自的短板和籌碼，故基於現實考慮採取相應緩和措施。從旁觀者視角來看，特朗普政府不惜違反全球化、自由貿易的經濟規律，主動挑起貿易戰，圍堵、遏制中國，結果經過多輪來回博弈，特朗普政府同意與中國暫停貿易戰一年。這既說明特朗普政府戰略意圖暫時遇阻，又凸顯出中國的實力和韌性。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為特朗普與習近平會晤。（網上截圖）

過去幾年，儘管中美之間的摩擦不斷，兩國的博弈、競爭面向日益擠壓合作、交流的面向，讓許多人憂慮中美關係是否會陷入「修昔底德陷阱」，但在全球化的時代背景下，作為世界第一大經濟體、金融強國、科技大國的美國和作為世界第二大經濟體、第一大工業國的中國，不僅早已形成錯綜複雜的利益聯結，具有巨大的共同利益和廣闊的合作空間，而且各有各的短板和籌碼，誰都不能在短時間之內壓倒對方，故可以預料，兩國關係在較長時間內仍將維持「鬥而不破」的狀態。

從長遠來看，貿易戰只是歷史長河的插曲，中美競爭的關鍵在於綜合實力和人心向背的競爭。兩國都是廣土眾民的超大型國家，都有着強大的韌性和內生動力，但各自都面臨一系列複雜的內部挑戰。能不能通過可持續發展和良好的治理來解決各自內部問題，能不能有效團結各自民眾和世界範圍的人心，才是中美競爭的關鍵。

正因這樣，對於自改革開放以來反覆宣稱和平發展道路的中國來說，辦好自己的事情，不斷發展經濟和科技，努力補齊短板，努力提升國家治理的民主、法治、公平、開放程度，才是根本之道。這意味着只要有可能，中國都應儘可能維持和爭取一個相對和平穩定的外部環境，從而以時間來換空間，不斷積蓄實力和改進治理。

1978年的十一屆三中全會啟動改革開放，自此之後，中國為了現代化事業，格外注重辦好自己的事情。（VCG）

在習特會舉行的數日前，影響未來中國五年發展的二十屆四中全會閉幕。四中全會的主題是審議「十五五規劃」建議，一方面認為中國處於「不確定難預料因素增多的時期」，「國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰」，「大國博弈更加複雜激烈」，另一方面認為中國「具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素」，中國「經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」，未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。

四中全會重申鄧小平時代提出、習近平時代提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標，進一步把科技、實體經濟、區域協調發展、國家安全放在突出位置，展現出辦好自己的事情、久久為功的態度。

相比於四中全會審議的「十五五」規劃建議的目標和2035年基本實現社會主義現代化的目標，當下中國最需要的是和平發展時間，是努力延續改革開放以來的現代化事業。當下中國有諸多亟待補齊的短板，國家治理的民主、法治、公平、開放程度存在明顯不足，軟實力與世界第二大經濟體的地位和改革開放以來國人日益增長的新訴求嚴重不匹配，仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變。改革開放以來中國經濟社會的巨大發展成績證明中國需要的是和平發展時間，需要的是久久為功，需要的是以時間換空間。

面對當下中國與2035年目標的差距，面對來自美國的圍堵和遏制壓力，擺在中國面前最理智的選擇是儘可能維持與美國「鬥而不破」狀態，不斷發展自強和改進治理，只要中國能順利實現2035年目標乃至2049年的社會主義現代化強國目標，相信可以通過和平發展來化解美國圍堵壓力，完成「世界百年未有之大變局」。