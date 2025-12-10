又當標案評審、又是公益受助者　「全網最忙五人組」揭內地造假

近日內地有網民稱，百度文庫「10000中國普通人名大全」中「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」5人的名字，頻繁出現在採購評審、比賽獲獎名單、行政處罰公示等不同場和項目的文件之中，被網民戲稱為「全網最忙五人組」。



官媒批評此現象侵蝕社會信任，讓政府資訊公開成為形式。其中有的政府採購案涉及3000多萬元（人民幣，下同）。此外，這些人名還經常出現在專利發明人、學術期刊編委、物流考試通過名單等各種場景。



「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」5人的名字，頻繁出現在採購評審、比賽獲獎名單、行政處罰公示等不同場和項目的文件。（網絡圖片）

湖北竹溪縣住建局的標案也出現「最忙五人組」的名字。（網絡圖片）

「最忙五人組」的名字出現在聲樂杯。（網絡圖片）

事件發酵後，多個被質疑「造假」名單的單位也做出回應，「湖北竹溪縣住建局已發布通報終止該項目的招投標程序；『華夏盃』書法比賽發布了道歉聲明，為所有報名選手全額退還參賽費用；杭州師範大學今天表示已組建調查小組，調查該校官網發布的「關於『多彩送教淳滋味』福彩公益金項目受助對象公示」名單是否真實問題。」

內媒《荔枝新聞》批評，如果說，一個草台班子搞一場書法比賽，可能是為了騙取報名費；那政府公示出現這種荒誕現象，就是一場不能容忍的公共事故了，「它讓嚴肅的招投標程序淪為兒戲，讓行政處罰等政府公文的公信力大打折扣。」

《新華網》則發文批評指，「最忙五人組」現象在侵蝕社會信任生態，破壞一些公共部門和社會機構的公信力，「這場『大發現』只是事後監督，如何從『事後糾錯』進階到『事前預防』，值得更深入地探索。」