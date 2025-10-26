涉貪又洩密　重慶城口縣原政協副主席劉海被「雙開」

近日，重慶披露一起官員洩露國家機密案件。重慶城口縣政協原副主席劉海，因涉嫌貪污、受賄、故意洩露國家秘密犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，同時開除黨籍。



公開報道顯示，劉海出生於1964年3月，重慶開州人，2025年5月被查。

重慶城口縣原政協副主席劉海被查。

通報顯示，劉海喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在職工錄用工作中弄虛作假、為他人牟利；廉潔底線失守，違規收受禮金，無償借用管理服務對象錢款，違規從事營利活動；腐化墮落，搞權錢交易，利用職務便利非法占有公共財物，為他人在工程承攬、證書辦理等方面牟利並非法收受財物；濫權妄為，故意洩露國家秘密。

重慶市紀委監委表示，劉海嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、故意洩露國家秘密犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經重慶市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予劉海開除黨籍處分；按規定取消其退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。