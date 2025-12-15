英偉達高端晶片重返中國是「糖衣炮彈」？

美國總統特朗普12月8日宣佈鬆綁英偉達H200晶片對華出口後，中國官方的反應並不熱烈。英偉達能否重新打開中國市場，目前還難有定論。



2025年11月8日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席台積電在台灣新竹舉行的年度運動會。（Reuters）

據彭博社12月12日報道，白宮AI事務負責人薩克斯（David Sacks）說，中國已經摸清了美國允許其購買英偉達H200晶片的策略，因此拒絕這款AI晶片，轉而支持國產半導體。薩克斯說：「中國拒絕了我們的晶片。我認為原因在於中國想要實現半導體行業的獨立性。」

彭博社還引述知情人士稱，中國擬推出高達5000億元人民幣新資金計劃以扶持國產晶片製造，此舉展示了北京降低對英偉達等外國晶片廠商的依賴，推動半導體自主可控的決心。

但另一方面，中國也未必會拒絕英偉達晶片重返中國市場。按照特朗普的說法，他已就向中國開放英偉達晶片的事宜與中國國家主席習近平進行了溝通，並獲得習近平的正面回應。

2025年12月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號（Air Force One）期間向記者發表講話。（Reuters）

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應美國批准向中國銷售英偉達H200晶片的問題時稱：「我們注意到有關報道。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」

儘管中國國產晶片這兩年獲得很大進展，但距離H200晶片的性能還有明顯差距。H200是英偉達運算速度第二快的人工智能晶片，也是目前中國企業能夠獲取的性能最強的晶片產品。

有消息說，阿里巴巴、字節跳動等中國大型企業本周已與英偉達聯繫，洽談採購H200晶片事宜，且兩家企業均有意下大訂單。雖然中國官方尚未批准任何有關H200晶片的採購許可，但有可能允許部分英偉達晶片重返中國市場，以推進國內人工智能技術的進步。

從大局上說，中國樂見美國在高科技出口上對中國開放，擴大中美共同利益。但中國的條件是，美國向中國出口的晶片不僅要符合安全標準，符合中國人工智能發展的需求，更不能打斷中國實現晶片國產化的進程。

從技術上看，H200雖然不是美國最先進的晶片，但對中國仍屬於高端AI晶片，適合大模型訓練和推理，對阿里巴巴、字節跳動等中國人工智能企業仍有很大價值。

中國擔憂的是，H200晶片進入中國市場，會在多大程度上衝擊中國國產晶片的發展進度。有中國輿論認為，美國在中國國產晶片不斷取得突破的時候，突然讓英偉達高端晶片重返中國，其實是給中國的「糖衣炮彈」，最終目的就是恢復英偉達在中國晶片市場的主導地位，阻礙中國國產晶片的發展壯大。

過去兩年，在美國嚴控高端晶片進入中國的背景下，中國AI算力發生了重大轉變。

英偉達為中國市場特製H20晶片。（Getty）

2024年，中國企業大量採購英偉達為中國市場特供的H20，大約購買了100萬顆，而同期華為昇騰910B的出貨量約為45萬顆。2025年，華為大規模出貨昇騰910C，它採用「雙910B封裝」方案，被視為中國市場對標高端英偉達晶片的核心產品之一。

同時，中國晶片企業寒武紀、伊隆、摩爾線程等廠商也在訓練和推理不同細分領域，各自綁定了一批國內雲廠商或垂直行業客戶。

也就是說，中國在被制裁中已開始走出了一條算力多元化和晶片國產化的新路，並且取得了不小成效。

但H200這樣的高端晶片對中國頭部大模型企業仍有很大吸引力，因為在頂級訓練集群上，H200仍然明顯優於中國國產晶片。一旦可以購買H200，阿里雲、騰訊雲等中國廠商有可能讓旗艦模型採用H200，尤其是有海外業務、需要對接國際生態的公司，更可能把新增訓練集群放在H200上，以便與全球夥伴共享工具鏈和模型。

如此一來，中國國產晶片又將遭遇強大競爭和挑戰，弄不好還會面臨生存危機。這顯然是中國官方不願意看到的。

因此，中國官方如何平衡引進先進晶片與確保國產晶片在關鍵系統中的運用，使中國不在晶片領域被美國「卡脖子」，是英偉達能在多大程度上重返中國市場的關鍵。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

