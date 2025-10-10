英偉達台灣辦公室在台北市陷入僵局？經濟部：全力爭取在台設總部

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）執行長黃仁勳於5月19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布，英偉達台灣辦公室將落腳在北投、士林。台北市政府後續確英偉達屬意地點，為新光人壽在2022年2月完成地上權設定登記的北投士林科技園區T17、T18基地。



新光人壽先前也表示，自2024年6月起與英偉達洽商並配英偉達需求，在「直接移轉地上權契約」達成共識，待台北市政府同意。但是依據新壽與北市府2021年簽訂合約，若想移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照後才能辦理，否則即是違約，因此英偉達在台北設辦公室一事陷入僵局。



2025年7月23日，美國華盛頓，圖為黃仁勳在會議上發表講話。（Getty）

據了解，北投士林科技園區T17、T18基地目前為新光人壽持有地上權，依合約規定「建物須完工後方可轉讓」。但英偉達希望自行興建總部，新光人壽亦表態願意直接出售地上權，只要台北市府核准即可。

但台北市府擔心外界質疑圖利，遲遲不敢拍板通過英偉達達同時提議整併兩塊基地間的道路，以利整體規劃，卻同樣遭台北市政府以「程序風險」駁回。

台北市政府說法：修改契約恐圖利新光人壽

台北市政府提出2個方案，包含新光人壽按照合約把總部興建完成且取得使用執照後移轉給英偉達；另一方法則為北市府為避免圖利疑慮，希望與新光人壽合意解約，再依新修正的「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」專案設定地上權英偉達。

台北市副市長李四川則在2日表示，新光人壽最喜歡的方案是希望市府修改契約，將地上權直接移轉給英偉達，而台北市政府已明白告知這是違反契約，「公務員要依法行政，絕對不會修改契約，讓新光人壽藉此賺取利益，否則涉及圖利問題。」

李四川提到，合意解約是英偉達較喜歡的方案，新光人壽至今從未說過願意合意解約，也不曾提出條件，呼籲新光人壽，為了英偉達達能落腳台北市，應依契約執行，提出合意解約的條件，「台北市政府一定會據此編列預算送議會審查，若獲得同意再買回地上權」。

英偉達台灣辦公室原訂落腳在台北。（台北市政府觀光傳播局）

台灣其他縣市紛紛遞出橄欖枝

目前因為北投士林科技園區T17、T18基地卡關，各縣市紛紛拋出橄欖枝，期待能在這場「敗部復活」中脫穎而出，甚至連賴清德都發聲，表明「中央能幫忙的部分一定全力幫忙」，只為留下這顆科技界的超級巨星。

台灣經濟部對此表示，會全力爭取輝達在台設總部，目前英偉達有向經濟部發函請求盤點，包含台北市在內、符合需求之土地，並在10月24日前回英偉達達公司。經濟部長龔明鑫9日也指英偉達仍最喜歡T17、T18，其餘地點是備胎，民生社區松南營區也是考慮地點之一。

目前外傳國產署盤整5處潛在的選址，分別是台北市松山區「松南營區」、新北市林口區原三立影視園區、台南市東區與永康交界「平實營區」、台南市安南區「天馬電台舊址」、高雄市亞洲新灣區「特貿五」土地。