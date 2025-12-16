紅樓夢悼明成網絡熱話？都21世紀還反清懷明實在荒唐可笑

2025年底，繼對文革錯誤幻想的電影《芳華》的解說爆紅之後，又有人因將中國古典四大名著之一的《紅樓夢》解讀為悼念明朝的「反清懷明」之作而引發熱議。



正如電影《芳華》的解說是不懂歷史、認知錯亂，將《紅樓夢》解讀為悼明之作同樣缺乏根據。儘管索隱派是研究《紅樓夢》的一個流派，但容易陷入過度聯想、捕風捉影、故弄玄虛的泥潭之中難以自拔。



如果說在一百年前有人通過索隱的方法將《紅樓夢》構建為悼明之作，尚可視為紅學研究初期的一種不成熟的大膽假設，那麼在經過百年紅學研究、學術訓練的今天中國，再將《紅樓夢》視為隱晦的「反清懷明」之作，無疑是對《紅樓夢》的刻意簡化和曲解。正因這樣，網上不少人對「紅樓夢悼明」之說冷嘲熱諷，認為是故弄玄虛、譁眾取寵的「滿紙荒唐言」。

「紅樓夢悼明」之說如果只是為了搞笑、玩梗，大可不必在意，但如果是為了表達大漢族主義觀點，簡單將清朝視作與漢族正統相對立的異族野蠻統治，則非常不妥。與「紅樓夢悼明」之說相呼應的是，網上有一種聲音認為明朝時期的中國原本繁榮強盛，甚至超過西方，但因為滿清的野蠻入侵和殘暴統治，才讓中國落後捱打。這樣的聲音雖不能說毫無依據，卻是對複雜歷史的高度簡化、刻意曲解和拼湊，容易滑向大漢族主義。

滿清統治中國的過程確實充滿血腥和壓迫（比如嘉定三屠），清朝的閉關鎖國政策應當為中國的落後承擔責任，但這既不意味着兩百多年的清朝一無是處，又不意味着明朝比清朝更好。明朝的腐敗、墮落並不亞於清朝，如果不是將老百姓逼向民不聊生的絕境，明朝不至於在農民起義和滿清入關中走向覆滅。

無論漢人主導的明朝還是滿人主導的清朝，其實都是傳統中國繞不過去的歷史。明清都是大一統政權，都存在200多年，都已與當時的中國社會緊密相連。明清各有各的特點，與其簡單去說各自的孰優孰劣，不如直面和反思明清的各自問題。無論明朝還是清朝，都不值得稱道，都經常存在老百姓食不果腹、任人宰割的悲慘現象。明清的覆滅歸根結底都是毀於自身，都是因為跳不出治亂興衰的歷史周期率。

為何近代以來中國要救亡圖存、結束帝制、追求民主與共和，一個根本原因是明清所代表的腐敗、充斥特權、專橫的政治體系不符合絕大多數中國人的福祉，是不可能持續帶來國家進步。與其牽強附會地解讀《紅樓夢》，對明朝產生不切實際的幻想，以至於在21世紀退回到「反清懷明」的二元對立敘事邏輯之中，不如總結傳統中國和近代中國的歷史經驗教訓，努力向前看。改革開放以來中國的巨大進步說明回歸常識理性，對內改革，對外開放，努力提升國家治理的民主、賢能、法治、公平程度，下大力氣激發民眾的潛力，才是民富國強、和平崛起的關鍵。

在傳統中國幾千年文明演化過程中，漢族早已與少數民族共同構成中華民族。不同民族之間固然有區別，但通過長期的交流和融合，已在中華大地上具有共同利益，形成「多元一體」格局。像清朝的滿人，已經被漢族的文化傳統同化。無論是排斥少數民族的大漢族主義還是狹隘的地方民族主義，都不符合中華民族的福祉。

不過正如電影《芳華》解說爆紅折射出的不公平問題亟待通過行之有效的改革來解決一樣，大漢族主義背後是一些人對民族政策存在情緒，同樣是值得注意的問題。怎麼團結漢族和少數民族，怎麼維持可持續的「和而不同」關係，應當引起重視。

總而言之，可以將「紅樓夢悼明」之說視作玩笑，沒必要當真，但對於大漢族主義乃至簡單在明清之間選邊站的觀點，應當予以反思。漢族和少數民族相互交流、融合與協作，符合中國人的共同利益。清朝覆滅已經過去100多年，中國的政治、經濟、文化相比於清朝乃至更早之前的明朝都已經發生根本性變化。歷史是一面鏡子，中國需要的是以史為鑑，是跳出治亂興衰的歷史周期率，是為了以合乎現代文明的方式謀求長治久安、公平正義，而不是退回到明清孰優孰劣的口水戰之中。