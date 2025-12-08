電影《芳華》解說爆紅　胡錫進：文革十年是地地道道的內亂

電影博主對《芳華》的解說引發中國年輕人懷念文革，《環球時報》前總編輯胡錫進說，文革十年是地地道道的內亂。



本文獲《聯合早報》授權刊載。



胡錫進星期天（12月7日）發微博稱，「輿論場有盤醋，這一次，馮小剛8年前的舊作被當成餃子煮了。很無厘頭的聯想能夠迅速形成共鳴，越看越像。」

他認為，現實中的年輕人很不容易，各種各樣的不如意和由此產生的情緒，是那盤醋。互聯網天然適合最大膽、最別出心裁的關聯，能產生莫名其妙的恍然大悟和直擊人心。

《芳華》劇照。（豆瓣）

胡錫進寫道，在互聯網上，荒誕和深刻是能夠穿越的，帶節奏是強有力的接力賽，比傳銷還讓人着迷、亢奮，匯入洪流加強了每一個參與者的存在感。這是互聯網時代特有的一種群體權力。

胡錫進寫道：「改開之前那十年的運動，是地地道道的內亂。一些在那之後很久才出生的年輕人不了解它，可以理解。但一些經歷過它的人和了解歷史的學者讚美它，只能說他們做人有問題！」

《芳華》劇照。（豆瓣）

一名電影博主對文化大革命題材電影《芳華》的解說，最近在中國網絡爆紅。在以年輕受眾為主的視頻網站嗶哩嗶哩（B站）上，相關解說視頻觸發一股懷念文革的思潮，在播放量飆破3500萬後被下架。

不少中國網民通過B站的彈幕功能，在視頻中刷屏「人民萬歲」「進行到底」等政治色彩濃重的彈幕。