俄羅斯免簽首日黑河口岸排長龍　遊客：坐氣墊船僅2分半鐘抵俄

根據俄羅斯官方消息，自2025年12月1日至2026年9月14日，中國公民可享受免簽入境俄羅斯的政策，最長停留30天。12月2日，黑龍江黑河口岸首批免簽出境的中國遊客順利抵達俄羅斯。據報道，這些遊客乘坐氣墊船前往俄方口岸僅需2分半鐘。



黑龍江黑河口岸。（極目新聞）

俄羅斯總統普京於12月1日簽署命令，正式啟動這一免簽新政，允許中國公民在旅遊和商務目的下無需簽證前往俄羅斯，並在當地停留最多30天。此政策於12月1日生效。

在黑河口岸的出境大廳，許多遊客手持護照，排隊等待安檢，準備前往俄羅斯布拉戈維申斯克市（又譯海蘭泡）開啟他們的跨國之旅。黑河市與布拉戈維申斯克市之間僅隔著一條黑龍江，距離不足700米。

許多遊客手持護照，排隊等待安檢，準備前往俄羅斯。（極目新聞）

來自深圳的遊客葉女士表示，她得知中俄免簽政策後，特意乘飛機前往黑河，期待自己的首次出國遊。另一位遊客張女士則提到，氣墊船每趟可搭載10人，從黑河口岸前往布拉戈維申斯克僅需2分半鐘。

據悉，黑河與布拉戈維申斯克被譽為「中俄雙子城」，在江面未結冰的情況下，兩岸通航時間約5分鐘。當前黑龍江黑河段未封江，通航水運口岸的氣墊船單程票價為每人150元。

氣墊船每趟可搭載10人，從黑河口岸前往布拉戈維申斯克僅需2分半鐘。（極目新聞）

當前黑龍江黑河段未封江。（極目新聞）

為了更好地服務免簽遊客，黑河出入境邊防檢查站提前制定了服務方案，通過動態監測口岸客流量，增設查驗通道，增調執勤人員，優化驗證流程等措施，保障遊客迅速辦理出境手續。

當天，黑河口岸的出境遊客主要以組團遊為主。隨著免簽政策的實施，預計未來黑河口岸的旅客流量將顯著增加，為中俄邊境旅遊和貿易帶來新的活力。