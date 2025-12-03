中俄雙向免簽政策正式實施　黑龍江多個口岸迎客流高峰

12月1日，俄羅斯對中國公民的免簽政策正式生效，可有效期至2026年9月14日（含當日），與中國自今年9月15日起對俄公民實施的免簽政策形成呼應。12月2日，黑龍江省的多個口岸迎來首批免簽出境的中國遊客，開啟「跨境遊」。



據《央視網》報道，伴隨着中俄雙方的免簽政策正式生效。12月2日，黑龍江省的多個口岸迎來大量首批免簽出境的中國遊客，現場熱鬧非凡。

在黑龍江的綏芬河公路口岸，旅檢大廳增派了前台引導崗位民警，現場升級了雙語標識，主動為旅客答疑解惑，全力保障了口岸順暢通關。

中國居民只要手持護照，經生物信息核驗、智能設備查驗等流程，僅用1分多鐘可完成全部出境手續。現場遊客興奮地透露，「沒想到人這麼多，這個政策好，可以帶全家都出國玩一趟。」

黑龍江的黑河口岸同樣忙得轉不過來。據悉，中國黑河市與俄羅斯布拉戈維申斯克市一江之隔，最近距離僅750米。目前黑龍江黑河段尚未封江，旅客可乘坐氣墊船前往俄羅斯。

黑龍江的東寧口岸，是內地距俄羅斯遠東地區最大城市符拉迪沃斯托克最近、通關最便捷的陸路口岸。免簽首日，東寧口岸通關排滿了前往俄羅斯的遊客，大家說說笑笑，想要去俄羅斯感受當地的風土人情，現場井然有序。

黑河市公安局出入境接待大廳辦證火爆，不少市民攜家帶口前來辦理護照，為了更好地滿足大家出境遊的需求，大廳緊急增開窗口，延長服務時間。

此前，受中日關係交惡影響，僅11月15日至19日四天內，已有超過54.3萬張已預訂但尚未出發的赴日機票被取消，退票潮仍在持續。俄羅斯成為中國遊客的新選擇，搜索訂單量激增400%。