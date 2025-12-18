中國農民工年末爆發討薪潮　學者：欠薪問題20多年未能徹底解決

臨近歲末，中國過去兩周出現多起農民工討薪事件。受訪學者指出，農民工被欠薪問題已持續20多年，始終未能徹底解決；近年來地方財政承受壓力等新趨勢出現，進一步加大討薪難度。



據本報不完全統計，僅過去一周內，中國各地發生的討薪事件已超過10起，討薪方式包括堵路堵門、停工抗議、網絡平台發帖等。



網傳影片顯示，廣西百色一處高速公路上，十餘名工人星期一（12月15日）堵路討薪；湖北漢川一服裝廠工人則因討薪無果，數十人於12月13日堵路維權。

受樓市下行影響，建築行業成為討薪問題的重災區。根據網傳影片，黑龍江大慶一建築工地上，幾名工人為討要工資，12月14至15日在塔吊起重臂上停留兩天一夜。

另一疑似建築工人星期三（17日）則發帖稱，一家建築行業的中央直屬企業拖欠款項，「我們無法生活了」。評論區有網民回覆稱，「工地要錢一年比一年難」，也有人稱「21年的都沒要到」。

除了拖欠工資，另有一部分製造業企業雖維持生產，但通過減少工時、調低津貼降低成本，也引發員工不滿。例如，深圳一科技公司本月出現持續一周多的大規模罷工，數千名工人以此抵制「五天八小時」工作制。

中國官方也關注到勞動者年底討薪難的問題。上周召開的中共政治局會議，將解決欠薪列為明年經濟工作之一，明確提出「解決好拖欠企業賬款和農民工工資問題，兜牢民生底線」。

在此之前，中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組辦公室10月底也發佈通知，自11月1日至2026年春節前，在全國開展「治理欠薪冬季行動」，全面糾治欠薪行為。

之後，相關部門相繼作出響應，例如中國最高檢察院11月28日下發通知，要求全國檢察機關從嚴懲處惡意欠薪犯罪，高質效辦理涉欠薪糾紛案件。

中華全國總工會也於12月10日印發通知，提出展開治理欠薪冬季行動的具體舉措，包括跟蹤處置欠薪案件，深入職工一線，引導職工理性合法維權等。

學者：農民工欠薪始終未徹底解決

日本創價大學教授林大偉接受《聯合早報》採訪時指出，中國官方目前正通過多種方式緩解農民工欠薪問題，但拖欠工資的具體原因仍不完全明確。部分西方媒體去年曾將經濟疲軟視為潛在原因之一。

新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華受訪時則指出，農民工欠薪問題由來已久，可追溯至上世紀90年代末，進入2000年代初期後尤為嚴重。當時，官方曾推出「工資保證金」制度，要求施工方預存資金，用於應對欠薪問題。

他說，儘管政府出台多項政策，但從官方每年公佈的追回欠薪金額來看，農民工欠薪問題一直沒有徹底解決，而且每年年底都會集中爆發。

中國最高法院數據顯示，在2022年9月底至2023年1月期間，全國法院2023年共執結農民工工資案件逾15萬件，執行到位金額78.83億元（人民幣，下同）。

占少華進一步指出，近期出現的一些新趨勢，也使農民工欠薪問題更加突出。一方面，政府財政承壓，而不少工程項目由政府作為發包方，一旦拖欠工程款，風險便會傳導至農民工，且影響更為嚴重。

另一方面，工程數量減少也加大了農民工就業難度，部分人不得不接受不合理條件，甚至未簽訂保障自身權益的合同，從而增加了討薪難度。

他說，「儘管官方出台多份文件，但在整體經濟下行帶來的結構性壓力下，農民工在維護自身權益方面，面臨更大困難。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

