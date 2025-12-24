廣州市委書記換帥：一座超大城市與兩個五年規劃的不同使命

2025年12月24日，中國南方經濟重鎮廣州市迎來重要人事調整。據官方消息，馮忠華被任命為廣東省委常委、廣州市委書記；免去郭永航同志的廣東省委常委、廣州市委書記職務，中央另有任用。此次人事變動，被外界視為在「十四五」收官與「十五五」開局的關鍵節點上，中央對廣州未來發展的一次戰略性佈局。



現年60歲的郭永航是一位在廣東政壇深耕三十餘年的官員。他的職業生涯起步於深圳市委宣傳部，並在深圳歷任鹽田區委書記、市委常委兼秘書長等要職，積累了豐富的特區治理經驗。隨後，他轉任珠海市委書記，併兼任橫琴粵澳深度合作區管委會副主任，深度參與了粵港澳大灣區建設的早期規劃與探索。2021年底，他調任廣州，先後擔任市長、市委書記，完成了從經濟特區、合作區到一線超大城市的完整治理履歷。

在廣州主政期間，郭永航面臨的壓力是多維度的。一方面，廣州需要在高基數上繼續「挑大樑」，保持經濟領先地位；另一方面，作為一座有着悠久歷史的老城市，推動城市更新、實現「四個出新出彩」的任務艱巨。2025年，中央巡視組對廣州的聯動巡視反饋，更是將其工作置於聚光燈下。

從公開的執政軌迹來看，郭永航的施政風格呈現出「務實」與「親民」並重的特點。在經濟領域，他反覆強調廣州作為「經濟大市」的責任，要求各級部門「全力以赴拼經濟、保安全」，並聚焦於重點項目建設、招商引資和產業升級。在社會治理層面，他高度重視信訪工作，親自到市人民來訪接待中心接訪群眾，要求「千方百計解決群眾急難愁盼」。

郭永航，被認為是一位典型的「改革型地方大員」。他自1989年從武漢大學歷史系畢業後便紮根廣東，先後在深圳、珠海、廣州三座城市深耕近36年。（資料圖）

與郭永航長期在廣東本地成長的路徑不同，新任市委書記馮忠華的履歷體現了鮮明的「中央-地方」交互及跨省交流特點。現年55歲的馮忠華是遼寧丹東人，擁有環境工程專業背景和工程碩士學位。

他的職業生涯前半段主要集中在中央部委。在住房和城鄉建設部（及其前身建設部）工作的23年間，他從基層科員做起，逐步升至住建部城鄉規劃司司長，期間還曾擔任全國人大常委會委員。這段經歷使他成為中國城市規劃和建設領域的資深技術官員。

2019年，他首次赴地方任職，擔任海南省副省長，後晉升為海南省委常委、組織部部長，積累了省級政府管理和黨務組織工作經驗。2024年6月，他跨省調任廣東省委常委、組織部部長，直至此次出任廣州一把手。

馮忠華曾任還難省副省長。（網絡資源圖）

馮忠華的履歷優勢在於其深厚的專業背景和多元的任職經歷。他既精通城市建設這一廣州當前發展的核心課題，又具備中央宏觀視野和地方主政經驗。特別是其組織部長經歷，被認為有助於其快速理解並整合廣東本土的幹部與政治資源。分析人士指出，選擇一位擁有規劃專長和組織工作經驗的官員主政廣州，或意味着中央希望廣州在下一階段的發展中，更注重城市內涵式提升、系統性規劃與治理效能的優化。對於他本人而言，履新廣州市委書記無疑給他帶來更多地方治理與發展經驗。

此次人事調整，是中國共產黨地方幹部隊伍有序更替的常態。馮忠華的到來，則為這座超大城市注入了新的專業視角與可能性。廣州的未來走向，不僅關乎兩千多萬市民的福祉，也在一定程度上影響着粵港澳大灣區乃至中國南方區域的發展格局。外界將密切關注，這位新任市委書記，將如何書寫他在廣州的新篇章。