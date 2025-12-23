廣東高鐵2新線通車　深圳至汕頭僅99分鐘　廣州湛江高鐵7車站開通

12月22日廣東兩條高鐵線路正式通車。



汕汕高鐵，汕頭至汕頭南段建成開通運營，深圳到汕頭最快1小時39分可達。

廣湛高鐵，廣州白雲站至湛江北站最快1小時32分可達。

汕汕高鐵：深圳到汕頭最快99分鐘可達

22日上午10點58分，高G6476次列車正式發車。這是深圳站首班發往汕頭站的高鐵，深圳市區到汕頭市區也將實現「無縫鏈接」。

深圳⇌汕頭，最快1小時39分可達。廣州⇌汕頭，最快1小時50分鐘可達。粵港澳大灣區與粵東地區的時空距離將進一步縮短。

作為國家「八縱八橫」高速鐵路網，沿海通道甬廣高鐵的關鍵一環，汕汕高鐵正線全長162公里，設計時速350公里。途經汕頭南、潮南、惠來、陸豐東等車站，兩端分別接入汕頭站和汕尾站。

據悉汕汕高鐵汕頭至汕頭南段通車後，汕頭站將實施過渡期列車運行圖至2026年1月25日。新圖實施後汕頭站列車開行數量實現顯著增長，從四季度的圖定開行的55.5對提升至80.5對，增幅達45%。經查詢目前汕頭⇌深圳北最快直達列車車票售價為220元人民幣起。

廣湛高鐵：廣州⇌湛江最快只要1.5小時

同一天，廣湛高鐵也正式通車。廣州白雲站至湛江北站最快1小時32分可達。北部灣城市群與粵港澳大灣區時空距離大幅壓縮。廣湛高鐵連接廣州、佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等地市，線路全長401公里，設計時速350公里。

廣湛高鐵此次率先開通新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北7座車站。（中國鐵路）

此次率先開通新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北7座車站。兩端分別接入廣州白雲站和湛江北站。廣湛高鐵佛山站、佛肇站和接入廣州站的線路正在有序建設中。

開通運營初期每日開行動車組列車最高達64列，廣州白雲至湛江北、茂名南最快分別1小時32分、1小時20分可達，廣州至湛江最快運營時間較廣州經江門至湛江運行最快時間壓縮61分鐘。

廣湛高鐵有效改善粵西地區群眾出行條件，對發揮粵港澳大灣區輻射帶動作用，促進粵西地區高質量發展，推動粵港澳大灣區與北部灣經濟區、海南自貿港互聯互通具有重要意義。

鐵路部門提醒旅客可通過鐵路12306網站、12306手機客戶端、車站售票窗口等方式購票，具體票價訊息可通過鐵路12306查詢。