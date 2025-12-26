孟晚舟卸任大反轉　華為的野心暴露了

科技圈的瓜，從來都藏著不為人知的大棋。



12月中旬，華為終端有限公司的工商變更信息炸翻全網：孟晚舟、徐直軍、郭平三位核心高管同步退出董事行列，而素有「余大嘴」之稱的余承東，正式接棒成為新任董事長。



華為終端有限公司的工商變更信息。（天眼查）

消息一出，外界一片嘩然。

有人解讀為「權力洗牌」，有人猜測是「戰略收縮」，甚至還有人腦補出各種狗血劇情...

孟晚舟卸任的背後，到底是「卸任降溫」，還是華為劍指智能時代的又一次精心布局？

孟晚舟卸任，「放權」or「分工升維」

在頭條君看來，這不是一次普通的高管輪換，而是華為在終端戰場的一次重要戰略集結。

這些年，任正非一直在推動公司治理從個人驅動向制度驅動轉變。輪值董事長輪流坐莊，每人半年，這種設計避免了權力過度集中，也讓公司能在不同領導的視角下保持平衡。

孟晚舟、徐直軍、胡厚崑，這三位輪值董事長，就像接力賽上的接力員，在各自的賽道上奔跑，內心的目標卻始終一致。

然而，孟晚舟退出終端董事，絕對不是「權力弱化」，是華為管理層的「精準分工」。

要知道，早在2025年10月，孟晚舟就已經開啟了新一期輪值董事長任期，這意味著她的核心職責早已升級為「統攬集團全局」。

孟晚舟退出終端董事。（資料圖片）

熟悉華為的人都清楚，孟晚舟主導的IFS財經變革，早已構建起華為全球統一的財務體系。

她推動的數據變革，實現了「數出一孔」的資源整合。在當前華為業務遍及170多個國家、面臨覆雜國際環境的背景下，供應鏈穩定、財務安全、合規治理，遠比管理單一子公司的業務更重要。

孟晚舟此次卸任終端具體職務，本質上是為了剝離繁雜的業務管理，集中精力聚焦更核心的戰略領域——財務體系優化、全球資金流動管理，以及鴻蒙、鯤鵬等底層技術生態的系統化建設。

如果把華為比作一支奔赴智能時代的大軍，孟晚舟如今的角色就是「後方總司令」，她負責築牢糧草補給線、搭建技術護城河，讓前端業務單元能毫無後顧之憂地沖鋒陷陣。

如此，看似「退一步」，卻是華為戰略格局的「進一步」。

把「能打勝仗的人」推到最前線

如果說孟晚舟的卸任是「後方聚力」，那余承東的接棒，就是華為「前線亮劍」的信號。

事實上，這一變化早已有跡可循。

今年4月，余承東卸任智能汽車解決方案BU董事長，其微博認證同步調整為「華為常務董事、終端BG董事長」。

過去幾年，從Mate系列強勢回歸，到折疊屏建立壓倒性優勢，再到「鴻蒙智行」「問界」撬動車圈認知，余承東幾乎參與了華為終端所有關鍵戰役。

他風格激進、決策果斷，是典型的前線型指揮官。

余承東幾乎參與了華為終端所有關鍵戰役。（頭條早知道）

任正非曾說：「華為的文化是戰功文化，誰能打贏，誰就上。」余承東就是華為最能打的「戰狼」之一。

更關鍵的是，此次接棒並非簡單的職位疊加。

今年9月，余承東被任命為產品投資評審委員會主任，這個職位掌管著華為產品投資的生殺大權，決定著研發資金的投向和核心項目的審批。

三個月內，從掌管「錢袋子」到接過「印把子」，余承東完成了從「前線指揮官」到「戰略拍板人」的閉環。

這意味著什麽？

意味著華為終端業務徹底告別了「集體決策的防守時代」，進入了「權責合一的進攻時刻」。

比如，公司某一重大決策一般需要層層匯報、多方協調，而如今，余承東不需要再開漫長的協調會，因為他既是參謀長，也是先鋒官，更是後勤總管。

科技行業，產品叠代速度堪比時尚圈，昨天的新款可能今天就過時了，決策速度就是生命線。

這種「集權」，在華為歷史上並不多見，但恰恰適配了當下的戰場環境。

對於余承東來講，這既是極大的信任，同樣也面臨不小的壓力和挑戰。

有人說，華為的這次人事調整是「風險賭注」，把大權集中在余承東身上，萬一決策失誤怎麽辦？

但華為高層顯然清楚：在AI時代掉隊的風險，遠比決策失誤的風險大得多。

長期以來，華為的形象都是「嚴謹、低調的理工男」，但在消費電子領域，這種形象正在悄悄失去吸引力。

余承東恰恰是華為的「異類」，他敢說、敢立Flag，一句「遙遙領先」成了全民熱梗，每一場發布會都能吸引上億人觀看。

他的豪言壯語在華為內外都很出名，但有趣的是，他的「大話」很多最後都變成了現實。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

用一個有感染力的領導者，拉近與用戶的距離，降低生態的認知門檻，這又何嘗不是品牌的一個超強個人IP呢。

孟晚舟卸任，是為了更好地掌舵全局；余承東接棒，是為了更猛地衝鋒陷陣。

一個夯實基礎，一個開拓市場；一個保障穩定，一個追求突破。這種「前後協同」，讓華為既能守住技術根基，又能快速搶佔市場先機。

未來，我們或許會看到一個更激進的華為：AI手機更懂用戶，智能汽車更懂駕駛，鴻蒙生態更懂萬物互聯。

而這，只是華為野心的冰山一角。

本文獲《頭條早知道》授權轉載。

