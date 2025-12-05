華為任正非聊青年與AI未來：別盯著發明，要盯著應用｜演講全文

11月14日，任正非在位於上海的華為練秋湖研發中心與ICPC全球優勝者及教練座談，圍繞AI未來、教育本質與青年成長展開對話。12月5日，ICPC北京總部官網發布任正非與ICPC主席、教練及獲獎選手座談會紀要。



任正非在座談會上被問及中國、華為如何吸引、爭奪全球人才？他稱，美國土壤適合種莊稼，大量人才到美國成長是好事情、不是壞事情，中國也有很多青年赴美，在美國生根發芽，參與創造新的科技文明，有益世界也有益中國。

他提到，全世界的人才到美國創造技術文明，這是有益於世界進步的。美國創造科技文明，從中獲利賺錢的同時，也在促進產業不斷地進步，「如果沒有歐洲的文明，我們怎麼可能有汽車、火車、輪船」。

任正非資料圖。（人民日報）

他說，美國制裁華為，中國大多數其他公司沒有被制裁，還是可以用美國技術、工具、晶片等，這有益於中國產業發展，「我們也渴望全球化，能享受站在巨人肩膀上，我們的自力更生是被逼無奈的」、「全要靠自己，是不敵全球化的，我們在許多方面落後國內企業使用的晶片至少一代」。

任正非提到，中國相對於美國較落後，更需要崛起、吸收人才，目前中國也有適合的土壤與機會提供人才前來，不過追趕美國的速度確實還是較慢。華為做為一家公司，容納不下太多人，養不活的話，說不定得裁員，「天才需要一個平台，當然新加坡的飯跟我們的飯差不多」。

任正非強調，從現在各種情況來看，中國需要更加開放，向世界文明國家學習優點，不能閉關自守。改革開放使中國富起來；不過富成什麼樣子呢？現在還不夠，中國的富需要品質，如果產品走出國門品質不夠好，中國就沒有國際市場，發展也會受阻。

談到中國大陸青年的現況，任正非表示自己看到了新的希望。他舉例，雖然 Meta願意以上億元簽約金、千萬級年薪挖掘人才，但在中國網路輿論中已不再引發巨大波動，「因為大家不羨慕了」。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

他指出，現在「國內一大批創業者，能力非常強。七、八人合作做一個公司，二、三十人合伙，股份全是他們的，做好了想拿多少拿多少」，「三、五年或者五至十年，中國會發生天翻地覆的進步」。

任正非也以小鵬機器人為例，直言「發表會現場直接剪開外皮，裡面滿滿都是鋼鐵」，展現出中國企業敢闖敢試的精神。

任正非也指出，「教育是教育，商業是商業」，並指出人工智能應聚焦未來三至五年的產業應用，推動工業、醫療等領域的實質性進步。面對時代浪潮，他鼓勵青年「敢於在質疑中前進」，在開放合作中推動文明交融與技術共進。

據介紹，國際大學生程序設計競賽（International Collegiate Programming Contest，簡稱ICPC）是世界上規模最大、水平最高的國際大學生程序設計競賽之一。賽事由各大洲區域賽（Regional Contests）和全球總決賽（World Finals）兩個主要階段組成，每個賽季持續時間約9個月，來自全球6大洲、超過100個國家和地區的兩千餘所高校的近五萬名大學生參與該項賽事。

以下為練秋湖畔貝殼圖書館漫談——任正非與ICPC主席、ICPC全球發展部總監Veronika Soboleva、教練及獲獎選手座談會紀要：

ICPC主席：首先，非常感謝邀請我們來到這個美麗的園區，這是一個方方面面都非常棒的地方，是一個廣交朋友、一起聚會的好地方。我想對大家表達感謝，給我們提供這樣的機會。英語有一個非常好的詞是「together」，能夠聚在一起，非常感謝！

任正非：非常感謝ICPC主席、各位教練、各位年輕的世界金牌獲得者。我們認為，我們正處在一個快速變動的時代，希望在年輕人，你們正放射著青春的光芒。你們是年輕人的榜樣，時代的希望是寄託在你們青年人身上的。

在你們這個行業，我是一個外行，並不完全知曉應該怎麼做，而且對這個時代我也有一些迷茫。在這個時代中和大家建立一種溝通，建立一種友好的紐帶，通過這個紐帶，感知世界的脈搏，感知你們青年人的夢幻，我十分幸運。大家一起感受著時代的跳躍，都不知道技術上會有什麼樣的未來，從而使我們在這個時代共同努力前進探索。我不瞭解大家，無法做一個系統性的講話，還是想跟大家溝通，聽聽大家的意見。

Veronika Soboleva：非常感謝任正非。過去三天大家在華為參加了很多的研討會，提過很多問題，也解決了很多挑戰。我知道大家跟任正非有很多關於AI的問題想要討論，今年ICPC的挑戰賽也是聚焦在AI上，以這個題目為主；我知道也會有很多問題跟教育有關，以及全球各地的差異和挑戰，因為世界各地的水平和條件是有差異的。

Veronika Soboleva：從參賽選手昨天討論中聽到一個問題，現在已經到了AI的時代，也面臨AI帶來的挑戰，華為在這方面是怎麼看？不僅僅是ICPC整個社區，而是全球大社區怎麼解決AI所帶來的挑戰？我們有很多不同的想法，需要怎麼做？想聽一聽您如何看待AI的未來？我們要解決的問題是什麼，怎麼才能一起解決這些挑戰？

任正非資料圖。（人民日報）

任正非：對於AI的問題，我是外行。我認為，可以分為幾個階段來理解AI和人類的關係。二十年後到未來的一千年，這是社會學家和人類學家去研究的問題，尤瓦爾·赫拉利是個代表人物，《智人之上》在探討AI技術發展可能給社會結構、人類生存狀態帶來的深層變革與潛在影響。隨著大數據、大模型的推演，他說的是不是事實，也可能二十年後你們年輕人能夠知曉這個事情，感知這個時代。

未來十年到二十年這個階段，應該是大預言家、大科學家心裡構想未來的科技社會結構是什麼。

我們公司研究是著眼在未來3-5年，大模型、大數據、大算力如何在工農業、科技產業上應用。例如，高爐煉鐵，通過大模型分層知曉每一層的爐溫的合理控制，適當合理降低爐溫，優化燃料礦石配制的控制，並推演兩個小時後出的鐵水硅含量是多少，確定將投入的燃料和礦石的比例是多少，這樣可以提高高爐的效率1%；我國已經可以在地下500米-700米或者更深的地方使用無人方式「挖煤」，為什麼？無人挖煤井下狹長巷道的情況全部通過數據採集拼接成完整連貫的實時視頻，所以人在地面上或者遙遠的遠方可以操作煤礦機械挖煤，預測瓦斯的爆炸、透水以及塌方，保障礦工的安全；煤炭運到地面之後，通過洗煤來精選煤炭，用大模型也能提高精選精度0.1%，多生產一些精煤；同時，在露天礦山可以完全無人挖掘裝礦，幾百輛重型礦車、挖掘機完全無人地運行。港口裝卸、堆垛、通關無人化，比如天津港無人裝卸作業，從集裝箱的裝卸、堆垛到通關都是無人。秘魯的錢凱港也是如此。所以，我們著眼於這些地方。

圖為2025年4月28日，數字政策專員黃志光在福州出席華為技術有限公司舉辦的數字中國AI CITY高峰論壇。（政府新聞處圖片）

第二，人的身體健康。大家知道病理切片嗎？瑞金醫院的病理大模型已經大規模使用，用大模型推理對切片的分析，幫助醫生提高診斷能力。還有中山醫科大學的眼科模型，可以用手機拍照，也可以用專用儀器拍照，它能遠程診斷，幫助邊遠地區的醫生提高診斷能力，……。

大家還知道乘用車的自動駕駛模型，以及座艙和手機上的小藝對話模型等等，我們聚焦在這些地方，著眼於在大模型上解決一些在生產與消費中的實際問題。當然進步的空間還有很大，還有很多需要積累。

2、提問：任正非，我來自新加坡國立大學，目前也是國際信息學奧林匹克競賽（IOI）的主席。在此我代表IOI，對華為這些年給我們的支持與贊助致以萬分謝意。剛才有提到一個問題，在某些地區還沒有達到我們現在看到的水準。所以，接下來IOI要做的事情是怎麼幫助這些地區，不要給他們魚，而是教他們怎麼釣魚。希望接下來的計劃，把這些國家的教練召集在一起，提供給他們訓練的資料和平台，幫助他們能夠提高在IT方面的水準。這些國家編程都做不好，怎麼能夠想到做好人工智能的東西。希望華為能大力支持我們，讓這些國家的水準能夠提高。

任正非：現在發達和先進的網絡，給社會提供了陳老師所講的需求。過去你一定要考到名校，有老師在講台上給你面授講課，你才能是名師出高徒。現在很多知名大學都開放網絡教學了，學生在任何一個山溝溝都能上到世界名牌大學的課程，只是沒有輔導老師給他提供足夠的輔導，否則就等於也讀了一個世界名校。網絡已經提供了各種可能，從過去物理性的集中到現在邏輯上的分散，通過網絡的邏輯分散，使邊遠地區的學校都得到了極大進步。

現在七、八歲的小孩有時給老師提的問題，老師回答不了，因為他在網上看了很多知識，他有自己的獨立見解，老師面對這個問題有一定的難度，這是整個社會在進步。過去我們必須到北京、紐約、波士頓、倫敦……才能讀到的課程，現在山溝溝裡通過網絡就能讀到，對這些課程理解有多深，當然是有困難的，需要很好的輔導老師。輔導老師也不需要物理式見面，也可以用邏輯上的網絡。我們從物理性集中式的教育模型向邏輯性分散的教育模型轉變，是有利於整個人類社會進步的。當人類進步時，最先進步的是小孩。這就是聰明才智在成長，時代在進步。未來時代的希望在青年，青年會擔負起社會振興的任務。

人工智能促使生產性的進步，三、五年後我們就能體會到的。大家說五至十年、十到二十年、二十年以後的事我不知道，人工智能的發展速度太快，我不完全知道未來時代的走向是什麼。剛才我講的東西，是社會已經做到了。比如，拿一個小小的超聲波探測頭，在西藏牧區給牧民的腰上掃一掃，數據通過3000公里的網絡傳到深圳檢測中心，從超聲波儀器里能發現藏民身上的肝包蟲，這就是低時延的5G和高寬帶光纖網絡起到的傳輸作用。因為在牧區不可能有超聲波儀器，但是有一個探頭，像手機一樣掃描肝。現在5G+遠程輔助診斷出現，這都是人工智能起的很大作用。這種遠程的方式用於教學，一樣能使人類社會巨大的進步。

3、提問：任正非，我是來自上海交大的教練。我曾經在2002年、2005年、2010年三次獲得ACM ICPC世界冠軍。我後來成立了ACM班，是希望培養我們自己的計算機科學家，不是拿更多的冠軍。我在想2002年成立ACM班，到現在二十多年，其實ACM班在全球的影響力還是挺大的。現在很多學生都去國外深造，希望他們深造以後回來。

AI時代來了以後，中國希望能夠引進人才，但科技的發展不能總靠引進人才，應該自己創造人才，只有是教育強國，才能變成科技強國。在這個時代，中國如何能夠超前的在教育上多花點精力？現在很多科技成果不是從學術界出來，而是從產業界，比如校企合作已經不能快速地解決中國教育的問題。

任正非：因為我們是一家企業，企業的屬性就是創造商業價值，學校的屬性是探索人類的未來。學校在做「0-1」的研究創新，「0-1」失敗了並不要緊，它培養了一大批人才。人才踩在先輩理論基礎上一步步攀高，就會創造出新的未來。企業是把學校創造的理論變成工業的現實。

我最近見了一個偉大的企業家，他講我們國家的水輪發動機在世界是先進的，渦輪式、衝擊式的都是先進的，但原創發明都是奧地利、法國、美國等西方國家的。包括中國的火車、輪船、紡織機械，原創發明基本都是西方的；微積分、幾何學都是西方提出的。大學其實是研究探討「0-1」。

中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

中國也會追上來，提供原創的。我舉個例子，全世界做得最好的氣象模型竟然是我們公司一個22歲的年輕人提出來的，這個氣象模型是利用歐洲氣象衛星的氣象數據做出的。他把整個宇宙作為風洞，把地球作為模型。聽很多人說用這個氣象模型預測糧食產量、發電量、颱風的準確路線……。所以，中國可能也會有原創的。當然高壓直流輸電整個系統都是原創的。包括星閃傳輸的架構設計都是世界級發明。

我們公司還有一名22歲的俄羅斯女孩發明了新的餘數算法，可能改變我們AI晶片乘加器的實現結構，提高晶片能力，但現在沒採用。為什麼，我們曾經發明的晶片經歷了六、七年還沒有投產，我們不能重新再換一個架構。

所以，教育的目的就是教育，企業的目的是商業，混了以後我們就倒退了。

4、提問：我來自匈牙利，馮·諾伊曼就是我們匈牙利人。我們在國際社會上也參加各種比賽，聽到您的想法之後，我有一個觀察，在AI時代，AI的成功對我們來說是最為關鍵的，最為關鍵的一點是找到最有才能的學生，不管是高中生，還是大學生。所以我要說感謝華為的支持，支持我們來找到這些有才華的年輕人，因為提出問題和解決問題的思維在今天的AI時代是最為重要的。

任正非：匈牙利是一個偉大的國家，不僅是偉大科學家的搖籃，也是偉大政治家的搖籃，美國很多政治家、金融家就是匈牙利人。

我國有很多制度創新，推動了今天的繁榮。我國在改革開放之前是一個封閉的世界，改革開放我們引進了許多優秀的文明成果，文明並沒有衝突，而是促進了許多創造，中國經濟實現了井噴式發展。幾百年前輪船、火車、鐘錶……非常多都是歐洲發明，甚至小國發明的。這些東西進入中國後，促進了我們的發展。

我們與世界各個國家的朋友交流，以及與你們青年交流，傳遞我們的思想聯接。我們就是交個朋友，互相認識。我們渴望與世界交流，知曉全世界的文明和文化，能創造各個地方需要的東西。

5、提問：任正非您好，我是來自香港中文大學（深圳）的老師。此前我也參加了近十五年的編程競賽，最終選擇加入學術界，而不是工業界，因為我想為社會做貢獻，尤其為培養下一代的競賽人才、推動技術發展做貢獻。但我深深感受到，現在的科研，無論是在算力還是數據上，都急需企業和學校密切的合作。比如這次冠軍杯的題目就來源於工業界，取材於大模型AI時代。而冠軍是畢業於浙江大學，現在佐治亞理工學院就讀的一名博士生。所以，我覺得這次的比賽和最後的結果是很好的學校、企業合作的交流典範。請問任正非，在新時代的環境下，針對來自海內外競賽人才，尤其是青年人才，您希望華為在未來提供怎麼樣的幫助？達成怎麼樣深度的交流、合作，來促進新的成果不斷產生？

任正非：我認為，每個人的人生有不同的道路。有人摸高，有人摸低，都是社會貢獻。也會有一些大學生是在做工人，做新時代的「工人」。三年前我們招了三千多名邊遠地區的本科畢業生，經過三年培養，在我們公司授予專科認證，做晶片生產和精密製造的工人。以後對「工人」這個名詞有新的理解，一些精密工業的生產人員，需要受過高等教育。大學生可以做「工人」，是高等教育將來的一個責任。當然，我們也需要一批人去摸高，摸到世界，甚至摸到宇宙，摸到人類的未來。人需要努力，不同的人走不同的道路，不是每個人都要去摸高，因材施教是很重要的教學模式。

但是你能摸高，就不要去摸低，就不要走商業化的道路，你總有一天能摸到真理。有一天你爬高爬不上去了，就從「喜馬拉雅」往下走，沿途都可以「生蛋」，下來「種地」、「養牛」、「養豬」……，你絕對是好漢，從高往低打是容易的。我鼓勵當今的青年，有可能摸高的一定要走到最高點。

Meta給幾個青年人每個人上億美元的簽約金、千萬美元的年薪，中國互聯網上沒有多大的聲音波動，為什麼？不羨慕了。現在國內一大批創業者，能力非常強。七、八人合作做一個公司，二、三十人合伙，股份全是他們的，做好了想拿多少拿多少。中國青年的創新公司非常多，三、五年或者五至十年，中國會發生天翻地覆的進步。機器人領域，中國有百萬青年在做，剩餘資本在投入力量推動訓練他們，不管商業上是成功還是失敗，數百萬優秀的青少年成長起來了，這對中國工業現代化、農業現代化、科技現代化……是有好處的。他們是我國走向現代化的中堅力量。中國青年人沒有羨慕別人的機制了，中國的機制也就形成了。海外留學回來的人也很多，跟自己同學一結伴就創業了。青年已經不羨慕別人了，就羨慕自己，趕快自己把這個事情做出來。

最近小鵬機器人出來走「貓步」，大家開始不相信，說裡面是個真人。小鵬在發佈會上當場拿剪刀剪開機器人的外皮，裡面都是「鋼鐵」。機器人的產業也發生了很大的進步，這些小公司都很厲害，代表了未來的世界，展示一個未來世界。做真正的「人」還很難，腦的能耗比、皮膚的神經密度……。這個世界總要有人向未來探索，人類社會就是從一次又一次的失敗中成功起來的。中國三、五年後會有較大的進步。中國強大了，有利於世界繁榮的。

小鵬IRON依靠仿人脊椎與仿生肌肉協同發力，不僅能踏出流暢 「貓步」，上下樓梯、彎腰拾物等複雜動作也不在話下（xiaopeng）

6、提問：任正非你好，我是本次比賽的參賽選手。我本科畢業於浙江大學，現在左治亞理工學院讀博士二年級。我是剛剛那位提問的教授的學弟，我想繼續就他剛剛提問的問題做一些探討。想問任正非，如果您回到20歲，您會怎麼規劃您職業生涯的前十年？我知道任正非您作為一個企業的管理者，會考慮青年作為一整體的力量要往什麼地方用力，我現在更想問的是如果作為獨立的青年的個體，您會覺得應該怎麼規劃職業初期的發展？謝謝！

任正非：我回不到20歲了，上帝沒有給我通行證。我不能假想20歲幹什麼。你們現在是20歲，要隨著時代潮流去衝浪，敢於走在潮流最前面是最重要的。不要在乎是不是有錢，不要在乎自己的青春會不會犧牲掉，不要把指標看得很重，應該看到你們造福人類未來很重要。

孟德爾發現的基因就是沈寂了一、兩百年，人類才開始對基因的研究。大家知道基因將來對人類有多重要，當時發現者有多可憐、多孤寂。所以，不要在乎誰選擇什麼，也別在乎你的同學、朋友選擇什麼，在乎適合自己的，只有自己瞭解自己，選擇什麼職業努力進取，不成功也沒有關係。這個世界大多數人是不成功的，在不成功的道路上也充滿了學問，通過不成功對大量假設都試驗過了，假設試驗過就是你積累的巨大財富。

7、提問：任正非，您好！我來自北京交通大學，現在大三。在今年ICPC巴庫的總決賽中我獲得了世界第三名金牌。非常感謝華為公司的支持，在這裡想跟任正非探討一下關於個人發展的問題。剛才提到現在是AI的時代，這個時代是快速發展的，我未來將前往北京大學計算機學院攻讀博士學位，師從謝濤老師。我現在也初步接觸了一些科研工作，尤其是發表論文提出一種新的思想，因為在前沿探索，難免會遇到一些質疑的聲音。打ICPC競賽或者人生中會遇到很多質疑和不被看好的聲音，華為在歷史上也有過這樣的時刻，想問任正非如何看待這些聲音，以及如何在這些時刻中打破質疑、不斷前行的？謝謝任正非。

任正非：在質疑中前進是很正常的。很多重要的科學突破，剛開始都面臨質疑的，比如傅里葉提出任意函數可用三角級數表示，未被巴黎科學院接受；希格斯預言玻色子存在的投稿被拒；哥本哈根詮釋的不確定性原理被愛因斯坦反對等等。華為在產業發展過程中推動5G的Polar碼和Massive MIMO、光領域的星座圖整形、多鏡頭手機拍照……等，都曾經面臨過質疑。要突破就要敢於迎接挑戰，大膽創新。

國鐵正在鐵路上試驗新的5G-R無線調度系統，450公里時速的高鐵，使用5G-R來承載無線的調度，這個5G-R共生雷達實時檢查線路安全、高速運轉列車的輪軸安全，是一個大踏步的進步。大家知道，中國的重載火車一列火車拉3萬噸煤炭，是無線電調度的。無線電以前用GSM-R，控制火車間隔，能夠控制每列兩萬噸的載貨量的火車，密集地往秦皇島運。將來要升級到5G-R，能夠支撐上萬列時速450公里的火車、3萬噸貨車的運行。大家知道現在每天調度的高鐵是一萬多列，而且通過每一個點都是計算點，這麼龐大的鐵路運輸網絡，人工智能是怎麼調度指揮的。

12306系統的核心技術帶頭人曾經是一個小姑娘，她是時代楷模，把12306打造成全球訪問量和交易量領先的超大型實時票務系統。中國網絡越來越複雜，還有貨運網絡，這些亟待用非常尖端的數學來解決複雜的難題，你可以把你的學術方向具象化。

中國每年新增八千多公里的鐵路，未來中國鐵路里程有數十萬公里，是世界上最長最複雜的鐵路網。未來你們成為中流砥柱的時候，中國可能有30-40萬公里幹線軌道，還不包括城際鐵路、地下鐵路。這麼密集的交通網絡調度、倉儲管理、裝貨管理、協調管理……，這是多複雜的科學，需要很厲害的數學博士解決這個問題。

12306可使用的支付方法。

如果你來自於交通大學，交通亟待解決的問題就是非常複雜的問題。

提問：非常感謝任正非。不過我是計算機專業，未來會在人工智能上做一些探索。

任正非：高鐵的日常維護、高速運行中的列車安全監控無一不是多模態的人工智能。12306的票務系統在節假日時間段裡是中國最大的互聯網，已經難以承載假期高峰這麼大的流量了。鐵路製造、建設、運輸系統也依賴於計算機信息網絡，人工智能也要具象化。

8、提問：任正非您好！我是來自北京郵電大學的教練，我帶了七年的北郵最好的競賽學生，今年也加入了華為，現在在數通部門工作。我的問題是在您看來通用人工智能未來多久能夠實現，如果能夠實現的話，很多專業和崗位都將被人工智能取代，未來中國的年輕人該怎麼去在大學當中選擇專業和方向？我們家的小孩明年也要參加高考了，很想聽一聽您的意見。

任正非：對於通用人工智能，美國和中國在人工智能的追求方向有所不同，美國在探索通用人工智能AGI和超級人工智能ASI，解決人是什麼、人類社會的未來是什麼，他們想完整地解決一個問題，這個時代還需要一個認識過程。而中國是在研究解決怎麼做事，創造更多的價值，解決發展問題。城市的安全、公共教育衛生的進步、礦山生產無人化、水泥生產無人化……，煤炭工人打著領帶、穿著西裝、戴著戒指上班，這就是現在的具象化。想象灰塵滾滾的礦山、極度嚴寒的礦區、極度炎熱的工地、極度高海拔的工場將來生產無人化了，會有多壯觀。

無人化富餘出的員工怎麼辦？要發展再教育工程，例如實行學券制，給下崗人員一些學券補貼，把一些已經空著的學校、工廠變成職業學校，對下崗人員進行職業再教育。黨的十二大提出提高全民族的教育文化素質，今天中國面臨提高全民族專業素養水平的時段。過去我們的職業教育大多從初中生分流建專科學校，初中生年紀太小了，不能真正掌握信息學。現在連解放軍戰士都在大學生化，先進武器不是文化低的人就能掌握的。大量無人化以後，可能會導致有一些人沒有工作。但是從國家來看，總財富是在增加的。比如一個工廠，有人的生產是100，無人時生產120，把這些富餘出來的人員，實行再教育，再上崗，轉到具體化的工作中。因此，我們會面臨著很多崗位的人員精簡，國家通過再教育工程把這些人接下來，轉成國家需要的人才培養上去，因為人工智能帶來國家總財富增加。

現在軟件編程大家都說是需要人的，隨著大模型和智能體技術在軟件開發中的廣泛應用，AI輔助計算機軟件編程已經釋放了約30%的軟件工程師的工作量，未來可能達到60-70%。為什麼無人化進展速度不能快呢？還是要慢慢來，要使社會結構發展穩定。所以，人工智能帶來的社會好處是總財富增加了，怎麼分享這些財富？怎麼重新造就一些人再上崗呢？這就是新的課題。

9、提問：您好，任正非！我來自普林斯頓大學的博士生，現在做的科研方向是人工智能大語言模型。我想問的是學術界常常面臨的一個問題是計算資源比較有限，我知道華為最近幾年在某些關鍵器件受到了某些限制。在這種長期資源受限的處境之下會怎麼克服、怎樣做出下一步的選擇呢？謝謝！

任正非：我認為以後是算力過剩的，不是你想象的算力不足。建數千個、數百個大模型都是正確的探索。現在大模型大到什麼程度，需要多少算力？華為在解釋超節點的時候講到了950、960、970，但我們需要多少個「970」，970在哪兒能用？需要多少台，集群怎麼連接。這是一種線性技術推演，是一定能實現的算力假設。但需求在那裡，我們還沒有能力很好的預測和推演，需求是不是一種線性結構，萬一是非線性的呢？因此，算力過剩的時代一定會到來的，做模型的人不要擔心，模型怎麼能夠對社會有用，也不是你要擔心的問題。模型面向千行百業的應用訓練和推理，將來能不能產生商業應用，又是另外一些人來做，就是行業應用工程師。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

網上經常有人說華為不是搞科學的，我們本來就是搞技術的。我們叫華為技術公司，不是華為科學公司。科學是你們研究的，我們是應用科學技術。但是我們公司內部把一些人叫「科學家」，是一種職務分類。並不對標社會標準，只是一個專稱代號，不必較真。

所以，你們搞理論走科學道路，不要擔心你的科學會不會得到社會應用，如果總擔心社會應用，你就不是科學家，而是應用專家。從事理論是偉大的，因為理論是想出來的、推理出來的，所以這些人很少的。你們想一想傅里葉變換、拉普拉斯方程、麥克斯韋方程……有多難，它是數學推導和物理直覺創造出來的「空想」。把方程都描寫出來，當時他們怎麼知道，這對人類社會這麼有用。我們在工業上做好，怎麼尊重原創，這就是我們和歐洲、美國怎麼解決好關係的問題。

10、提問：您好！我來自ICPC墨西哥，我在墨西哥灣大學工作。您可能也知道在墨西哥、在北美洲第一次有女性總統。我們現在也給女性參賽的選手提供越來越多的機會。現在我們這個區域的國家已經有大概1/4或者1/3的女性選手參加了，想瞭解關於女性參與的看法，是不是要鼓勵女性參加這些科學技術領域呢？我自己個人的故事也跟這個相關，我來自這樣的一個家庭，奶奶祖母這輩過的很苦，不太能上學，是自己學會認字的，因為她自己非常有決心，現在我的小女兒也在學工程技術類的領域。這也是我自己個人的故事。女性的參與需要依賴家庭的支持，您是一個偉大的企業家，想瞭解一下您的看法。

任正非：墨西哥這個國家是非常偉大的，除了瑪雅文明外，中國的玉米、西紅柿、辣椒、紅薯……都是從墨西哥引進的。如果沒有墨西哥這些物種，幾百年前中國不會有這麼多人口，因為中國自己的農作物養活不了這麼多人。所以，墨西哥是偉大的。

墨西哥瑪雅文明的時候，女性的地位是低的，因為它是重體力勞動。瑪雅人在比賽球時是臀球，是用屁股頂進石環的，女性沒有這個體力。現在計算機時代，都是纖纖細手敲鍵盤，女性不比男性差。現在中國軍隊有不少女兵，有些還開重型殲擊機。看到20多歲小姑娘在航母上開殲擊機著艦的時候，是十分敬仰她們的，她們多偉大。吳健雄就是女性，她用實驗證明瞭宇稱不守恆定律。所以，男性和女性在計算機時代沒有本質區別，因為不是重體力勞動，如果是重體力勞動女孩子幹不過男孩子。在輕體力勞動中，腦力勞動中兩者沒有本質區別。

所以，拉丁美洲更多婦女參加創造性工作應該是偉大的。而且世界上物質資源最豐富的就是拉丁美洲和非洲，沒開發，有大量地下寶藏。

11、提問：任正非您好，我來自俄羅斯下諾夫哥羅德國立大學，我想說一下華為和ICPC不同的情況，華為的挑戰賽給我們提的挑戰是非常接近實際的應用場景，讓我們ICPC的選手去解決，其中一個難題在前兩天已解決。如今這類形式的挑戰賽很受歡迎，你們也會經常組織這樣的挑戰賽，我的問題是，未來這樣的挑戰賽可能需要捲入更多的專家和科學家，讓我們的挑戰以後會越來越跟實際的工業場景相關嗎？AI時代您怎麼看？因為我們有可能需要AI輔助去解決這些挑戰。謝謝！

Veronika Soboleva：她是俄羅斯ICPC全球總決賽冠軍的教練。

任正非：我們與ICPC接觸也是一個意外，我和Nika小姑娘是在莫斯科河畔喝咖啡認識的，那時候她是ICPC的總監，我們從而就擠進了ICPC組織。後來我們跟ICPC加強了合作，是你們幫助我們有了一個認知世界的窗口。同時對你們打開了一個眼界。為什麼俄羅斯連續多年都有ICPC的冠軍獲得者，而且為什麼谷歌每年都用六倍的薪酬把你們挖走？當然，除了新西伯利亞大學，還有聖彼得堡大學、ITMO和下諾夫哥羅德大學等。

俄羅斯在理論上的研究是非常有領先基礎的，世界上數學發達的國家很多，俄羅斯、法國、美國……都是。美國是以移民為主的數學；法國是路易十四、拿破侖主張數學立國；俄羅斯是彼得大帝、葉卡捷琳娜女皇引進……當然還有很多國家數學也非常發達。我們認識你們國家大概是在二、三十年前，我派人組建莫斯科研究所，讓他們從解決可靠性模型開始。我們去的人說俄羅斯硬件體積太大，我說可靠性不完全是硬件，軟件的算法就是數學，數學沒有重量。我們從這點認識到俄羅斯在理論上的極大意義，所以我們加大了跟俄羅斯親密的合作。而且俄羅斯在數學、物理……很多理論科學上很先進，所以我們在俄羅斯就有了一定規模化的發展。我們尊重每個國家的人才、技術，我們在不同國家都有機構來合作發展。

12、提問：我來自羅馬尼亞，布加勒斯特大學，我們的大學和華為的合作非常好，合作擴展的一個障礙是華為在羅馬尼亞沒有工程組織的辦公地點或者辦事處，華為會不會在羅馬尼亞建相應的研究所或者開發機構？這是總部的決定還是本地的決定？

任正非：羅馬尼亞是一個非常偉大的國家。

東歐國家的創造性也很強大。羅馬尼亞有深厚的數學競賽傳統，發起著名的IMO國際奧數。羅馬尼亞曾經對中國輸出過石油工程技術，中國早期在石油勘探技術學習兩個國家：一個是羅馬尼亞，一個是阿塞拜疆，那時石油勘探還是模擬技術。羅馬尼亞是歐洲現代石油工業的發源地之一，並且在石油勘探的過程中，為防止石油枯竭後怎麼辦，發展了石油勘探設備製造工業。90年代以後，中國轉過來向美國學習數字石油勘探技術，中國的勘探發生了很大的進步。羅馬尼亞在原創時期對中國工業的進步發展作用是極大的，我們還是堅持和羅馬尼亞加強合作。歐洲在法律許可的時候，我們還是要加大在歐洲的發展。

13、提問：我是一個大學本科生，現在大四，來自於印度尼西亞雅加達。我之前聽說，特別是教我的教授，談到了AI技術和AI應用在印尼的發展。教授告訴我，在印尼AI的重點更多的是利用現有的技術，而不是尋找新的技術突破。我個人有可能未來會進一步深造，所以想問一問任正非，您對這個怎麼看？有沒有什麼建議？或者有一些話想跟我們這些年輕的選手說，特別是當我們想要在技術領域進一步深造、在技術領域工作的，有什麼建議和想法？

任正非：我贊同那個教授的講話，你們最緊迫的不是在這個世界爭奪算力和大模型的世界領先，而是強調「應用」領先，這是適合你們國家的國情的。比如，印度尼西亞有大量的港口，船舶自動化、港口自動化是急需得到人工智能的方式。現在你們在船舶、港口的應用已經很發達了。第二，你們的島與島之間，間隔五六十公里，建立完整的無線電通信也是很容易的。

中國的北斗衛星與華為技術結合起來，在地球上的定位是釐米級精度，是適合你們的。你們船舶靠港口，以前要用纜繩等很複雜，現在一靠近電磁，就把它吸到岸邊，系泊簡單多了。人工智能對印度尼西亞的工業起飛一定會起到很大作用。包括農業上怎麼應用好，現在中國有些地方農田種地無人化。

14、提問：我是來自白俄羅斯的教授。我之前參與了一些項目，未來可能五年之後有一些地方是沒有AI的，想問您，有沒有一些例子未來根本不需要AI？因為對於有些學生來說，特別是學數學的，有可能他們完全不需要AI的幫助，自己做事情就可以了。

任正非：白俄羅斯在熱工理論與技術上是非常偉大的，發展了先進的熱管和磁流變拋光技術，因為晶片一定要解決熱的問題。現在一些尖端科學領域，之所以不受制於美國，白俄羅斯在熱理論上起到了很大作用。晶片最大問題是散熱問題，熱散不出來，晶片的效力就不能發揮，這些都是非常尖端的科學技術與工程問題。

白俄羅斯存在著巨大的發展機會，AI對白俄羅斯是有用的。但是AI重在應用，不重在發明，發明AI只是一家IT公司，應用AI是會強大一個國家。IT公司對人類的貢獻就2%， AI在產業上的貢獻會佔到98%，例如駕駛、礦山開採、煉鋼、水利、玻璃、醫療……，它貢獻的價值巨大。剛才我講到洗煤精度提高0.1%，0.1%乘以40億噸，你算一下是多少？提高高爐的冶煉能力1%，中國10億噸鋼，消耗幾十億的煤炭，這又是多大的量？所以，人工智能應該是無處不在，如何去應用它，是主要的課題。

Gemini是Google推出的AI聊天機器人，對於習慣使用Google文件、試算表等生態系工具的使用者而言，它在跨應用協作上提供了更便捷的體驗。（Wikipedia）

15、提問：我在印尼出生，現在在多倫多大學求學。馬克斯·普朗克創造了量子力學，在西方很多國家不僅僅在談AI，也在談量子計算。現在量子用在加密領域，同時還有量子晶片，這些都是前沿領域。量子晶片能夠打破所有的加密軟件，現在量子晶片不是足夠的穩定，不能有穩定的結果。但是近期的未來，在經過大量的研究之後我覺得量子的進步是不可避免的，所以我很好奇，中國在量子晶片上的想法，是不是華為關注的領域？未來華為會不會想在量子晶片的競爭中取得勝利？

任正非：感謝你，你是辛頓的學生，多偉大！諾貝爾獎獲得者傑弗里·辛頓是深度學習之父，理查德·薩頓是圖靈獎，都是人工智能。

量子科學遲早是要突破的，量子用於計算機一定能實現的，尤其在特定的計算會帶來巨大的優勢。

全球首個量子科學實驗衛星「墨子號」，自2011年完成中科院組織實施的空間科學先導專項的立項綜合論證，歷經5年的研製終於在2016年8月發射。（新華社）

量子計算機的研究是人類的命題、國家的命題，華為公司無法承擔量子研究的問題。但是量子計算機出來了，我們可能會購買。至於量子破解世界各種加密系統，到那時再「兵來將擋」。包括核聚變，有人說「核聚變一定能成功」，我相信，但是什麼時候？我不知道。核聚變如果成功了，所有能源革命都改變了。難道今天不建發電廠了，等著核聚變成功？所以，你看今年還在大規模投資電力系統建設。

量子計算一定是會成功的，人工智能未來一定會怎麼樣，我們不知道。不能因為有那個未來，今天就不去做其他方面的努力。

16、提問： 您好！我來自於日本，之前在日本東京工業大學求學，現在工業界工作，非常感謝有這樣的機會在這個非常棒的地方聚在一起,非常感謝華為提供這樣的機會。您剛才提到現在通信技術的快速發展，就這個展開問一問。我記得在疫情期間，大家都是遠程工作和學習，都依賴於電信技術工作學習，又恢復到現在的生活。大家能夠聚在一起，能夠在一個地方共同工作。我也同意人與人之間當面的互動比電話會議效果要好很多，我也認為像ICPC的大家庭，所有人聚在一起解決同一個難題，這也是非常好的安排和想法。這對於人與人之間的連接非常重要的。

我的問題是對於未來十年都會是這樣的嗎？華為喜歡這種面對面的溝通，還是通過先進技術的發明創造？例如華為的技術發明創造，大家又重新回到遠程的連接，還是您更加傾向面對面的連接？

任正非：當年托夫勒寫《第三次浪潮》的時候，講的就是遠程工作和遠程辦公。我當時年輕不太理解，是這樣嗎？今天證明是這樣。即使今天我們聚會了，也只佔到千分之一的時光，大多時間還是網絡溝通。如果不是網絡辦公，我們公司很難生存，因為我們沒有這麼大一個物理性的場所。我們成立一個組，這個組在哪？在哪些國家？不知道，只是給了一個任命，有工號就上了一個連接，這個連接就是群，他們的編碼由時差滾動著不斷地改變。疫情加速了網絡辦公的普及，但是物理辦公不會消亡。大家定期聚會喝杯咖啡的可能性有沒有？有，成本。

遠程網絡的潮流不會改變，我們渴望回到面對面交流，機會有的，但是少。物理性的大學重要，網絡教育的價值重要性一天天的顯現出來，對於邊遠地區，特別是亞非拉邊遠地區的天才崛起，會起到作用。

無線電是波波夫發明的，機翼理論是茹科夫斯基發明的，俄羅斯有很多發明，只是沙皇保守不宣佈，導致大家不熟悉。瓦特並不是什麼教授，最初是蒸汽機的修理工，法拉第最初是印刷廠的裝訂工，他們仍不失世界級的偉大。所以，將來不拘一格選人才，網絡知識的擴散給很多人才提供了展現頭角的機會。

網絡肯定是重要的，面對面是需要的，我們還會繼續支持競賽的獲得者有機會聚會一次，但不一定是上海，也有可能是其他地方。

Veronika Soboleva：ICPC是一個大家庭，大家庭當然要聚一聚的。我們有全球範圍內全年幾十個不同的活動，華為安排的活動是其中之一，我們也非常感謝華為的安排。

17、提問：您好！我來自德國。過去幾天甚至之前我都聽說很多AI研究相關的新聞，我對量子計算和通信也是感興趣的，所以我想瞭解AI研究的優先級對華為來說有多高？和其他領域相比優先級有多高？有多少的研究資源會從其他領域遷移到AI？

任正非：人工智能最早是圖靈。諾貝爾獎獲得者辛頓，我曾見過，他在八十年代就提出來了，但是世界沒有響應。最早提出人工智能怎麼用的，就是德國工業4.0，華為未來三到五年內研究的東西相當於德國的工業4.0。

人工智能在華為公司地位是重要的，但當前最重要的是CT，就是無線電、光通信、核心網、數據通信……。為什麼？將來人工智能的感知與控制，要把數據傳到幾千公裡外，必須要有一個先進的網絡。AI要真正產生出價值，需要全社會的協作，發揮各自的優勢。沒有網絡的算力是信息孤島，孤島化的AI無法實現真正的智能。

18、提問：我在新加坡國立大學上學，非常感謝今天的活動和跟我們交流。美國從全世界挖了很多頂尖的人才，甚至是一些小國，美國也派人去把人才挖回去。我認同這種正向冪律分布，像計算機科學，或者學界、企業家都認為。這些學生能夠推動產業和社會的發展，因此我認為對於企業而言，要成為最好的企業，就要搶奪這些人才。但這些人，這些好的學生選擇權也很大，最優秀的人可能去了金融公司做對衝基金，因為他們那裡拿的錢更多。您是不是同意這種說法？

首先，要從全球吸引人才是不是重要？中國的計劃是什麼，華為的是什麼，如何去搶奪這些最優的人才，儘管他們有各種各樣的選擇，但他們要到中國來，不管是有語言、文化的差異，面臨這樣的挑戰，他們還是願意到中國，到華為來，中國有怎樣的計劃？華為有怎樣的計劃？

任正非：美國的土壤是適合種莊稼的，大量人才到美國成長這是好事情，並不是壞事情，包括中國的很多青年到美國去，在美國生根發芽，參與創造一些新的科技文明。Google創始人就是俄羅斯人，他們創造的Android，全世界不是都在享用嘛！對中國也是受益的。沒有說蘋果、微軟、英偉達、英特爾……，不給我國創造價值，也在創造價值。美國只是不准華為使用含美國元素的東西，並不等於不准中國用，也沒有不准世界用，所以全世界人才到美國創造一種技術文明是有益於世界進步的。至於他個人的才能在美國發揮了價值，享受了美國的生活，這也是可以理解的。

美國創造的科技文明，對世界不是有害的，是有益的，我們也要支持美國科技文明的發展，因為美國創造的科技文明，關起來不去給別人用，那美國怎麼賺錢？他賺你錢的過程中，同樣促使你的產業進步。如果沒有歐洲的文明，我們怎麼可能有汽車、火車、輪船……？

美國只是制裁華為，中國大多數公司沒有被制裁，還是可以用美國的技術、工具、生態、儀器儀表、晶片、流片的……，這對中國的產業發展是有好處的。我們也渴望全球化，能享受站在巨人肩膀上，我們的自力更生是被逼無奈的。全要靠自己，是不敵全球化的，我們在許多方面落後國內企業使用的晶片至少一代……。

中國相對落後，當然更需要崛起，也需要吸收一些人才。現在的環境已經比我們年輕時代好很多了。年輕人多幸福，多陽光，多有張力……。現在中國也有人才的土壤和機會了，很多青年也在這裡創業了，但是追趕美國的速度我們還是慢的。

中美科技競爭備受外界關注。（Reuters）

華為作為一個公司，容納不下太多人，養不活，說不定還得裁員。我們與ICPC的交流不帶有任何目的，並不是說「人才都來我們這兒」，但你們來這邊工作不一定能發揮你們的作用，因為天才需要一個平台。當然新加坡的飯跟我們的飯差不多。

所以，從現在各種情況來看，中國要更加開放，要向世界所有文明國家學習優點，容納世界的文明進來，不能閉關自守。改革開放把國門打開了，讓世界的文明進來，並沒有產生文明衝突，文明疊加起來共同創造了一種價值，就是今天的新中國。開放使中國富起來了，但富成什麼樣呢？還不夠，中國的富要有質量，現在黨中央提出「新質生產力」，就是你要去「健身」，「肌肉」強一點，我們才能做得好一點。我們的產品要高質量，世界人民不就歡迎我們嗎？如果我們的產品走出國門質量不夠好，大家說中國產品不好，中國就沒有國際市場，中國發展也會受阻。

我們公司曾經也是一個小封閉公司，關著門慢慢乾，現在我們慢慢才打開門。從幾年前我在莫斯科河邊認識了Nika，通過你們又認識了七、八百人，這些就是紐帶，和不同國家間的紐帶，華為公司這個紐帶就開始了。數學沒有國界，理論沒有國界，你們發表論文我們看見了，我們使用；我們發表的論文，你們也看得見。我們交流的平台就是「黃大年茶思屋」這個網絡平台，你們可以在網絡平台呼叫一個有共同見解的人，一下子可能在冰島出現，通過全球化的科技網絡平台完成交流。

Veronika Soboleva：非常感謝任正非鼓舞人心的發言，特別是不同文明的交融，這是ICPC堅信的理念。不管你是在哪個國家出生，你都能夠成為ICPC大家庭的一部分，非常感謝大家。