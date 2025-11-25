華為Mate 80及Mate X7系列亮相　4大黑科技包括2代紅楓鏡頭引關注

11月25日（周二），華為在線上舉行新品發佈會，正式推出兩款重磅旗艦機：直屏Mate 80系列和摺疊屏Mate X7系列，其搭載了華為最新的麒麟9030和麒麟9030 Pro晶片。此次上新，華為帶來四大黑科技：超透亮靈瓏屏、戶外探索模式、無網應急通信和第二代紅楓影像。



華為舉行新品發佈會

華為Mate 80系列，一共包含四款手機：

•華為 Mate 80

•華為 Mate 80 Pro

•華為 Mate 80 Pro Max

•華為 Mate 80 RS 非凡大師

在性能方面，Mate 80與Mate 80 Pro相較前代，整機性能提升超過35%。Mate 80 Pro Max的整機性能相比上代提升了42%，而Mate 80 RS非凡大師的性能提升了45%。

值得一提的是，Mate 80 RS非凡大師搭載麒麟9030 Pro處理器，首發20GB記憶體，提供20GB+512GB、20GB+1TB兩款配置，這也是華為記憶體最大的旗艦手機。

華為年度壓軸旗艦手機HUAWEI Mate 80系列終於正式亮相

在螢幕方面，Mate 80 Pro Max 與 RS 非凡大師版首發超透亮靈瓏屏，是業界最亮的手機屏，擁有業界最高 1% APL 峰值亮度 8000nits。

續航方面，華為首發「戶外探索模式」，支援路線信號預測，提供全程信號分佈情況，可提前識別信號盲區。無網時，可通過北斗衛星天氣查詢未來3天或12小時的天氣變化。此外，在極限續航模式下，更能實現14天超長續航，保障戶外安全與聯絡。

靈瓏屏是本次發佈的核心突破點

關於無網應急通信，如果地面沒有網絡信號覆蓋，Mate 80 系列最遠能夠實現13km 連接，可以穿透三堵牆。若發生地震埋在廢墟中，救援隊拿著救援手機，可以和華為 Mate 80 系列進行無網通信。

而影像一直是華為旗艦機主打的能力，此次Mate 80系列首發了華為第二代紅楓原色攝像頭，這代紅楓攝像頭在色準方面有較大提升。具體來看，其進光量提升了96%、動態範圍提升了300%、光譜感知提升了25%。

另外，華為 Mate 80 Pro Max 搭載了五顆攝像頭，主打高動態主攝 + 雙長焦配置，除了紅楓攝像頭皆是 RYYB ：

•主攝：17.5EV 超高動態，5000 萬圖元，F1.4-F4.0 十檔可變光圈

•中長焦：4x 光學微距長焦，5000 萬圖元，F2.1 光圈

•超長焦：6.2x 光學超長焦，5000 萬圖元，F3.2 光圈

•超廣角：4000 萬圖元，F2.2 光圈

•第二代紅楓攝像頭

華為 Mate X7

除了直屏旗艦手機，華為Mate X7系列摺疊屏也在發布會登場。

華為Mate X7搭載麒麟9030 PRO晶片，在材質和結構方面使用輕量化但強度極高的材料，將整機重量控制在約235克，摺疊態厚度約9.5mm、展開態厚度4.5mm。

影像和外觀上，華為Mate X7搭載第二代紅楓影像，主攝和長焦組合深度定制。它還支援高動態視頻、AI 特效、動態照片、一拍多得等影像創新功能。