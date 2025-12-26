特朗普關稅下義烏商品只能「五馬分屍」　美聖誕消失的中國禮品？

12月25日是聖誕節，但不少美國消費者近日添置聖誕裝飾和禮品時，感受到的卻是一絲沈重——從聖誕樹、彩燈到玩具，價格都顯著上漲。



據《華盛頓時報》報道，美國每年有近一億戶家庭在聖誕節期間擺放聖誕樹，其中約八成選擇人造聖誕樹，而這些人造聖誕樹高達九成產自中國。隨著中美貿易戰開打，今年的人造聖誕樹價格讓一些消費者望而卻步。



美國海關數據顯示，特朗普政府對中國製造的人造聖誕樹加徵了7.5%關稅。美國聖誕樹協會則估計，今年的塑料聖誕樹價格上漲10%到15%，一棵原價約300元（美元，下同）的兩米高聖誕樹，價格可能比往年高30至45元。

美國聖誕樹品牌Balsam Brands首席執行官哈曼（Mac Harman）直言：「如果用有多少裝飾來衡量聖誕節是否快樂，那麼今年的聖誕，恐怕沒那麼快樂。」

圖為2025年12月4日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭在白宮為國家聖誕樹進行亮燈儀式。（Reuters）

關於中國聖誕樹可能變貴的憂慮，其實早在美國總統特朗普今年2月對中國揮起關稅大棒時便已浮現。

當時距離聖誕節還有很長一段時間，但由於從聖誕樹下單、生產到運抵美國的流程可長達半年，一度飆至145%的對華關稅還是迫使不少訂單叫停。

儘管關稅戰隨後暫時休戰，但對部分商家已為時過晚。哈曼8月份告訴美國媒體，今年美國市場上的聖誕樹數量將減少15%。

從中國進口聖誕樹成本倍增，但業者普遍認為，人造聖誕樹產業難以回流美國。美國全國聖誕樹公司首席執行官巴特勒（Chris Butler）指出，人造聖誕樹的製作高度依賴人工，還需配搭燈飾和其他零部件，這些製品在美國不具生產條件。

哈曼則感嘆：「在美國，要去哪裡找一萬五千名願意為聖誕樹串燈的工人？」

不過，中國人造聖誕樹逐漸退場，讓美國真聖誕樹業者迎來意外的春天。據《金融時報》報道，目前真樹價格低於人造樹，這讓聖誕樹農在與人造樹商家的競爭中佔上風，也為歷經艱困一年的美國農業者帶來難得的好消息。

禮品中的中國玩具少了

除了聖誕裝飾，聖誕節必不可少的玩具和其他小禮物，同樣高度依賴中國進口，如今也面臨價格上漲、消費疲軟的困境。

據美國媒體「Quartz」報道，美國市面上約八成玩具是中國製造。單從今年1月至7月，美國對進口玩具和玩偶徵收的關稅金額，已高達8.88億元。

這一大筆關稅成本最終轉嫁至消費者。金融平台LendingTree統計，美國消費者今年的送禮成本比往年高280億元，平均每名消費者需額外承擔132元的開銷，這不是一筆小數目。

和人造聖誕樹一樣，中國玩具在美國市場遇冷的憂慮早在上半年已浮現。今年4月，美國玩具協會會長埃亨（Greg Ahearn）警告，許多美國玩具品牌都是現金流有限的小企業，難以支付高額關稅，「中國的玩具生產幾乎全部停止了」。

根據浙江工藝品產業協會的信息，全中國出口的聖誕商品中，約80%都來自於義烏市。（Getty）

中國官方通訊社新華社星期一（22日）發自美國紐約的報道形容，當地民眾在選購聖誕禮物時遭遇「價簽衝擊」。

報道稱，紐約曼哈頓一間有40年歷史的「聖誕小屋」禮品店，產自中國的商品都價格高企：一頂馴鹿圖案線帽售價近30元，一株45釐米高的人造聖誕樹則賣20元。店主申訴：「如果保持價格不變，我就沒法做生意了。」

顯然，關稅的影響不侷限於節日消費。美國全國經濟研究所數據顯示，當前關稅政策對今年通脹的貢獻佔四分之一，並為每戶美國家庭平均增加約2300元開銷。聖誕消費降溫的背後，是整體消費者信心持續疲弱的問題。

把聖誕老人「五馬分屍」避關稅

在聖誕禮物和聖誕樹的主要出產地——有「世界聖誕工廠」之稱的中國義烏，當地商家則在加緊尋找新出路。

義烏國際商貿城有「世界聖誕工廠」之稱，商場內聚集多家出口聖誕飾品的小商家。（彭博社）

位於浙江省中部的義烏國際商貿城，是著名的小商品集散中心，向來對全球貿易風向變化高度敏感。今年4月中美關稅戰最為激烈之際，不少當地供應商的訂單量明顯下滑。

浙江義烏是中國民營經濟發展的象徵。（新華社）

據《經濟學人》報道，面對美國這一最大市場的關稅壓力，義烏小商家近月來加快調整出口方向。商貿城內，寫有西班牙語、意大利語等外文的布條和告示隨處可見，顯示商家正把目光投向其他海外市場。

還有商家另辟蹊徑鑽空子，例如把聖誕老人模型拆分為頭部、四肢和軀乾，運往東南亞重新組裝，貼標後轉運至美國，從而規避部分關稅。

據中國自媒體「鏡相」報道，今年義烏商貿城的聖誕季似乎提前結束。一些較早前被取消訂單的工廠，即便在關稅下調後也未能恢復元氣，「七月就放假了」。整體來看，今年義烏的聖誕訂單規模更小、更碎。

為爭取更多利潤，一些以往只做批發生意的商家，也開始騰出空間嘗試零售，迎合前來閒逛的遊客；生意再小，也不輕易放過。

特朗普「偷走」了聖誕？

無論在美國或中國，特朗普最新一輪貿易戰開打後的首個聖誕節，都被關稅蒙上一層陰影，給這個本應充滿溫馨和喜慶氛圍的節日潑了一桶冷水。

有美國媒體甚至形容特朗普「偷走了聖誕」。儘管這一說法有些誇張，卻折射出關稅博弈如何實實在在地滲入廣泛消費層面，關稅戰的政治成本如何在民間一步步積累，令普羅大眾承受切身壓力。

對於中國商家而言，經歷兩輪貿易戰後，他們似乎已經作出調整，開始適應如何在一個不再以美國為中心的節日市場中生存。

這些韌性滿滿的商家並未退出聖誕等節日市場，只是學會重塑生存方式，哪怕這意味著得把聖誕老人「五馬分屍」。