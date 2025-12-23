特朗普關稅提高人造聖誕樹成本　真樹銷售又煥新春

由於美國超過80%的人造聖誕樹依賴中國進口，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對華加徵的關稅使其零售價較往年上漲20%至30%，導致多年來被廉價人造樹擠壓的本地真聖誕樹農場意外迎來了銷售春天。



威斯康星州普拉斯基的沃伊奇克樹場（Wojcik's Tree Farm）負責人沃伊奇克（Luke Wojcik） 表示：「銷售數字確實上升了。雖然不是暴增，但今年每日的銷售額都比去年有小幅成長。」

他透露，今年已比去年多賣出約100棵樹，且迎來更多首次購買真樹的顧客。關鍵在於，真樹因本地生產，價格能保持穩定，不會如進口人造樹般暴漲。

圖為2025年12月4日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭在白宮為國家聖誕樹進行亮燈儀式。（Reuters）

據美國人口普查局數據，美國每年從中國進口的節日裝飾品總值高達約30億美元。關稅成本正透過供應鏈轉嫁至消費者。俄亥俄州立大學教授謝爾登（Ian Sheldon） 分析，隨着商家庫存耗盡，未來價格壓力可能更大。

儘管美國聖誕樹協會執行董事沃納（Jami Warner） 謹慎指出，關稅並未導致真樹銷售「激增」，但部分地區的農場已明確感受到市場變化。消費者被迫在「使用多年但更貴的人造樹」與「具天然松香但需年年購買的真樹」之間做出新選擇。