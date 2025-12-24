美國擬2027年中起對中國進口晶片加徵關稅 北京：損人害己
撰文：洪怡霖

美國貿易代表辦公室（Office Of U.S. Trade Representative）12月23日宣布，計劃對從中國進口的半導體產品加徵關稅，擬從2027年6月起加徵，具體稅率未定，將至少提前1個月公布。中國外交部24日表示，美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。
中國外交部發言人林劍主持例行記者會時稱，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。
林劍稱：「我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」
路透社23日報道，美國海關總署在提交給《聯邦公報》的正式行動通知中表示，美國將對一系列中國半導體產品實施關稅措施，「初期稅率為0%」（an initial rate of 0%），然後稅率將於18個月後，即2027年6月23日上調至更高水平，具體稅率會在截止日期前30天公布。
美方主張已認定北京在半導體領域的主導地位是不合理且具有歧視性，對美國業界構成直接威脅。
新聞網站Devdiscourse報道，美方官員強調關稅結構仍處於規劃階段，未來具體稅率將在臨近實施日期時再確定。
美方指依據《貿易法》第303條，要求與中國政府展開磋商。
