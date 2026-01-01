強大軍演作為習近平新年賀詞的「背景板」 信號清晰

習近平在元旦新年賀詞中明確指出：2025年是「十四五」收官之年，2026年是「十五五」開局之年。「銳始者必圖其終，成功者先計於始。我們要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，扎實推動高品質發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。」



2026年，既是「十五五」的開局之年，也是中國復興強國戰略進入新階段的開局之年。標誌著中國的國家發展戰略將會有一個重大轉變。習近平定調中國「經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階」，這應當是一個重大的戰略判斷，彰顯的是「自豪與自信」。實力提高也就意味著維護國家主權安全和發展利益能力的提高，對外交往中的戰略和策略轉變也就自然而然了。

同一天，解放軍東部戰區新聞發言人李熹宣布，東部戰區組織的「正義使命—2025」演習已圓滿完成各項任務。「正義使命2025」聯合軍演，也就成為這一戰略轉變的標誌。以強大的聯合軍演作為「收官之作」，意思實際上很明白，那就是「別惹我，惹我讓你好看」。

對此美國總統特朗普應當是清楚得很。也正因為如此，在軍演開始後回答記者問時他說：「中方沒告訴我這事。」並稱「我不擔心，他們在這兒演習都20年了」，還強調說「與中國的關係很好」。特朗普如此輕描淡寫的表態，有淡化軍演的意思。當中國海警公開模擬演練查扣美向台灣運送軍火船的時候，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）公開表達了「擔憂」，敦促中方停止「軍事施壓」，同時呼籲兩岸開展「有意義的對話」，儘管又重申了美國對台灣的「防衛承諾」，但也強調堅持「一個中國政策」，有意思的是沒有再提「改變現狀」問題。

有趣的是，就在東部戰區軍演之時，據路透社報道，兩名知情人士披露，美國政府已向三星和SK海力士頒發年度許可證，允許其在2026年向其位於中國的工廠出口晶片製造設備。如消息屬實，可見特朗普政府更怕的是因為對台軍售一事嚴重影響「經貿磋商共識」的落實。

特朗普之所以在此時做出對台軍售的決定，原因有三：一是美國的政治正確；二是特朗普「貪財」的商人特性；三是對日本和「台獨」勢力的支持，與其說支持，不如說怕的是他們妥協。雖然這一次批准的是史上對台最大的軍售案，可特朗普也清楚，即使收了錢也不會立即發貨。

有數據顯示，美國對台軍售的交貨延遲問題確實嚴重，目前未交付的武器訂單總額已超過210億美元，部分關鍵裝備的交付時間甚至推遲到2030年代初。雖然說這與美國軍工的生產能力和目前在烏克蘭戰爭和以哈戰爭的消耗有關，可美方也確實根本就無意真的快速武裝台軍，也真的是怕台獨分子誤讀形勢激化台海局勢，那美國可就難堪了。所以，更直接的來說，美國就是吃台灣的豆腐。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

不管美國作何想法，是真正假都好，中國當然不會放過這個機會。中國這一次聯合軍演直接對準的就是美國的對台軍售，也是向美方表明了「你敢送我就敢扣」的強硬立場，這是歷史上的第一次。也正是這一點，突顯了中國在戰略上要做出重大轉變，即不再極力忍耐克制，意味著該出手時就出手。而習近平公開宣示中國的「經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階」，不僅意味著有自保的能力，更意味著有主動出擊的能力，這意味著「人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人」原則立場的回歸。

對此，世界各國應當是讀懂了中國和美國的「話下意」。歐盟與日、英、法、德、澳大利亞等國也只是表示「關切」而已，連個「嚴重」二字都不敢加上去。最有意思的是西方各國都不對這一次軍演進行解讀。大抵也不是讀不懂，而是不敢解讀。因為越是解讀就越是有壓迫感，更怕的是引火上身。既然各方都讀懂了中方的戰略轉變，那這一次軍演的最主要目的就基本上實現了。