圍台軍演｜特朗普：對局勢並不擔心　不認為習近平會對台動武

解放軍展開新一輪圍台軍演，並將進行實彈射擊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月29日表示，已看到相關情況，事前未獲中方告知，但對局勢並不擔心，也不認為中國國家主席習近平會對台動武。



+ 5

重申與習近平關係好

特朗普29日在佛州與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，共同會見記者。特朗普回應媒體提問時稱，事前未獲習近平告知軍演。他表示，「我和習近平主席關係很好。他沒有跟我提起過這件事。我當然看到了。」

對於中國會否武力攻台，特朗普重申，「我不相信他（習近平）會這麼做。」至於是否會因軍演感到憂慮，他也稱：「不，沒有什麼能讓我擔憂。」

特朗普表示，「（中國）已經在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同。」他又稱，解放軍過去曾在該區域舉行更大規模軍演。

解放軍發布無人機俯瞰台北101畫面

解放軍東部戰區自29日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。演習分五大區域，包括台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，並預定30日進行實彈射擊。

於29日晚，東部戰區、中國軍號等披露多段最新軍演現場影片，包括解放軍無人機視角俯瞰台北101大廈的片段。中國國防部同日警告，外部勢力縱容支持台獨，只會引火燒身、自食惡果。