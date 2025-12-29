圍台軍演·有片｜多段最新畫面公布　解放軍無人機視角俯瞰台北101

今日（29日），解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。演習分五大區域，包括台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東；明日30日8時至18時還將進行實彈射擊。



今日晚間，東部戰區、中國軍號等披露多段最新軍演現場影片，包括解放軍無人機視角俯瞰台北101大廈的片段。



解放軍無人機與台北101大廈同框

「中國軍號」今日晚間發佈13秒短片，公開解放軍無人機與台北101同框畫面，俯瞰視角將台北市盡收眼底。

解放軍無人機角度看台北101大廈畫面。（央視新聞截圖）

最新軍演畫面公開：驅殲 破擊 遠襲

29日晚間，東部戰區再發最新軍演現場影片《驅殲 破擊 遠襲》，畫面中，海上軍艦、火箭軍等進行實彈發射演習，殲擊機、直升機升空配合。東部戰區配文，「立體驅殲，聯合精打，盡遠出擊，招招制敵」。

東部戰區發MV：這麼近那麼美隨時到台北

此外，東部戰區還將軍演影片剪輯成MV發佈，稱「這麼近那麼美隨時到台北」。解放軍空軍坐在戰機中自拍，配文「抵達台北上空」，並俯瞰台灣「雲中的台灣省太美了」，同時還能看到遠處台灣中央山脈。

另據《新華社》報道，東部戰區將於12月30日8時至18時在台灣島周圍5大海域和空域舉行軍事演習，並組織實彈射擊，有關船隻和飛行器不要進入海域和空域。