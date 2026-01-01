奪島利器？圍台軍演前　首款6噸級傾轉旋翼無人機｢鑭影R6000｣首飛

「鑭影R6000是對戰術目標進行投送的（無人機），比如說哪一個點，需要什麼物資，它實時的可以送到。如果對台海作戰，因它的速度是每小時550公里（即傳統直升機的兩倍），半個小時左右就能把物資及時的投送到戰場上。」



針對中國自主研制的全球首款6噸級傾轉旋翼無人機「鑭影R6000」問世，解放軍前海軍中校姚誠接受美國之音採訪時評估，對台動武是其軍事用途之一。



中國多款過去亮相珠海航展的無人機，本月相繼完成首次飛行。被譽為「奪島利器」的鑭影R6000是最新一員，12月28日在四川省德陽什邡市完成首飛，標誌著中國在傾轉旋翼這一關鍵技術領域打破西方壟斷封鎖，進入世界第一梯隊。這款新型無人機被官宣首飛的時間點，也時逢解放軍無預警實施新一輪環台軍演前夕。

作為一款創新機型，鑭影由總部設在深圳的聯合飛機集團自主研制，巡航時速達到550公里；實用升限7620米、最大航程長達4000公里，分別是傳統直升機的兩倍、四倍。

這款無人機之所以被稱為「奪島利器」「空中多面手」，是因為它結合了直升機的垂直起降能力與固定翼飛機的快速巡航優勢，能高速運載大量物資或人員，最大商載2000公斤，實現對偏遠島嶼的快速補給、突擊登陸和偵察，是島嶼作戰與兩棲登陸的理想裝備。

被譽為「奪島利器」的傾轉旋翼機「鑭影R6000」，12月28日在四川省德陽什邡市完成首飛，標誌著中國在傾轉旋翼這一關鍵技術上實現突破。（新華社）

《環球時報》引述鑭影項目負責人趙鳳明12月28日介紹，這款無人機採用中國航空發動機集團自主研制的AES100發動機，通過高集成度的機電作動系統與先進飛控系統協同，完美融合傳統直升機的垂直起降與精准懸停能力，以及固定翼飛機的長航程、大載重、高速巡航優勢，形成「雙模態飛行」的獨特性能。

鑭影還採用了機翼縱列式折疊與槳葉收折技術，可大幅縮減停放佔用面積，有效解決傳統固定翼飛機在狹小空間的部署停放瓶頸，空間適應性和部署靈活性得到顯著提升。

首架鑭影去年10月下旬在安徽蕪湖正式總裝下線。聯合飛機集團董事長兼總裁田剛印當時表示，鑭影以「安全、易用、經濟」為理念研發，能在極端環境下作業，具有防除冰、抗雷擊、防墜撞等安全功能，是一款真正意義上的「空中小轎車」。

一個月後，鑭影在珠海航展上首次公開展示，當時受到全球軍迷廣泛關注。因同樣採用傾轉旋翼技術，鑭影被廣泛與美國海軍陸戰隊的MV-22「魚鷹」（Osprey）運輸機進行比較。

公開資料顯示，鑭影和魚鷹都具備垂直起降能力，同時在水平飛行時能達到更高的速度，最大巡航速度相當。兩者主要區別在於魚鷹是有人駕駛的軍用機型，鑭影則是無人機，主要面向商用物流和應急任務。

魚鷹運輸機由美國貝爾直升機公司和波音公司聯合研制，它既可像直升機那樣垂直起降，也能像固定翼飛機那樣高速飛行。根據波音公司，至今已交付的魚鷹至少400架，主要分布在美國空軍、海軍陸戰隊和海軍。部署在日本的美國航空母艦卡爾文森號，也依靠魚鷹運送人員補給。

2023年9月在波羅的海舉行、代號為「北方海岸-2023」的多國海軍聯合軍事演習期間，一架MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機降落在美軍「梅薩維德號」（USS Mesa Verde）兩棲運輸艦上。（路透社檔案照）

儘管為美軍作戰運輸提供極大便利，但魚鷹的安全記錄長期惹人詬病。飛行安全基金會的數據顯示，迄今有至少50人在操作或測試魚鷹機時墜機身亡，其中20多人是在魚鷹2007年投入使用後喪命的。一架魚鷹前年底在日本發生墜機事故，造成機上八名美國軍人死亡後，美軍一度宣佈停飛這款運輸機。

中國軍事專家宋忠平分析，魚鷹最大的問題就是故障率高，且有人駕駛，若出現墜機事故易導致重大人員傷亡。鑭影則採用無人駕駛技術，無論是民用還是軍用，尤其是遠距離物資運輸，都能降低人員傷亡的風險，顯著提高運輸效率和安全性。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）則指出，鑭影採用高位等弦翼設計，在翼尖發動機艙上安裝可傾斜的三葉槳旋翼，似乎仿制了美國貝爾公司用在V-280「勇士」（Valor）旋翼機的新一代技術，其中只有前部旋轉，而不是整個發動機艙旋轉。與魚鷹相比，這種設計不僅降低複雜性，更提高可靠性和性能。

鑭影專門為武統台灣打造？

儘管鑭影主要定位於民用，但其概念圖上標有解放軍標誌，被不少軍迷認為可經改裝用於軍事任務。美國之音指出，特別是在台海衝突中，鑭影的長航程和快速部署能力可為前線部隊提供後勤支持​。

《國防時報》官方賬號「矚望雲霄」去年10月引述《亞洲時報》發文研判，「鑭影是中國企業專門為統一台灣打造的，這也突顯了旋翼機的軍用價值」。

「矚望雲霄」續指，鑭影具備在驅逐艦、護衛艦、兩棲攻擊艦和航母上使用的前景，能在四個停車位大小的地方起降，必將大幅降低解放軍艦載直升機的使用成本。「特別是在未來對台採用軍事行動之時，由鑭影R6000為基礎打造的空中補給走廊必將成為一道靚麗的風景線」。

解放軍前海軍司令部中校參謀姚誠分析，台灣海峽平均寬度約180公里，若台海發生衝突，鑭影憑借其4000公里的最大航程，能短時間內完成從中國大陸到台灣的往返物資運輸任務。由於其無人駕駛的特性，鑭影還能有效降低戰場操作風險，適用於高危地區的物資投送。儘管其最大載重只有兩噸，但通過多架次出動，完全能滿足戰場需求。

姚誠還進一步指出，鑭影的作戰應用範圍非常廣泛，能覆蓋西太平洋，包括第二島鏈以內的範圍。特別是在南中國海的應用，若鑭影從西沙或海南島陵水機場起飛，能順利到達南沙島嶼，在投送戰備物資方面有顯著優勢。

他研判，隨著未來戰爭朝向無人化、智慧化發展，相比有人駕駛的運-20等大型運輸機，鑭影更有望成為中國軍隊運輸的重要力量。

鑭影和76型兩棲攻擊艦是最佳戰場搭檔？

有「無人機航母」之稱中國國產076新型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」，11月16日完成為期三天的首次航行試驗任務，預計2026年底前正式服役，屆時將可彈射無人機、殲-15T、殲-35等艦載戰機，成為全球首艘電磁彈射無人機航母。

鑭影的飛行照片11月底在網上流傳之際，美國軍事網站「戰區」撰文研判，鑭影不僅能支持解放軍進行遠徵，包括武力介入台灣，還能配合四川艦等大型兩棲攻擊艦作戰。

有「無人機航母」之稱中國國產076新型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」，11月16日完成為期三天的首次航行試驗任務。（新華社）

中國軍事博主「迷彩那點事兒」11月22日分析，鑭影的核心秘密在兩個能旋轉的發動機短倉，「起飛時短倉垂直向上，像直升機一樣旱地拔蔥，076的甲板小歸小，完全夠滿足需求。一旦升空，短倉慢慢轉成水平狀態，旋翼變成推進螺旋槳，機身像固定翼飛機一樣高速飛行，速度和航程直接翻倍。」

該軍事博主研判，鑭影集偵察、運輸、打擊能力於一身，從076上起飛，能覆蓋整個南中國海，兩噸載荷能力意味著能搭載高清相機和雷達，在南中國海上空盤旋數小時，把海面動態看得一清二楚；運送1000公斤的食品、藥品或彈藥，則足以為一個步兵團提供應急補給。「要是掛武器，小型空地導彈、精確製造炸彈都能裝，搖身一變就是無人攻擊機。」

該博主續指，076僅有一套電磁彈射器，每一次彈射都得用在刀刃上。鑭影的出現正好解決資源分配難題，可直接在甲板上垂直起飛，把寶貴的彈射資源留給更需要的固定翼預警機、攻擊機。「這樣一來，076的作戰體系就活了……如果說R6000是王牌武器，那076型兩棲攻擊艦就是它的最佳戰場搭檔」。

解放軍本週實施最逼近台灣本島的一次圍台軍演之際，鑭影首飛相信也是大陸對台灣和域外勢力釋放威懾信號的又一項舉措。隨著中國軍方持續優化軍備，不斷推出多款無人飛行器，補足軍備設計短板，減少補給成本，降低可能出現的軍人傷亡風險，在第一島鏈和第二島鏈的美軍和盟軍勢必面臨日益加大的防守壓力。雙方軍事平衡被打破的情況，看起來已越來越難以避免。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

