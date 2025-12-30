圍台軍演・有片｜解放軍實彈射擊　發布現場片《破襲 奪港 割裂》

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日13時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域，實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊，取得了預期效果。



《新華社》晚間19時發布東部戰區演習影片《破襲 奪港 割裂》，並搭配文字描述「神兵奇襲，立體控港，彈雨割裂，雷霆拒止！」

+ 6

12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

據悉，東部戰區位台島南北兩端開展對海突擊、防空反潛等科目演練；東部戰區陸軍部隊對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊。

東部戰區發布的聯合演訓區示意圖。（央視新聞）

台灣軍方召開記者會說明，台灣情報次長謝日升表示，解放軍從今日（30日）上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和台南高雄以西的第三操演區，進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。

據台灣軍方統計，「截至30日下午3點，偵獲到解放軍機71架次，其中有35架次逾越中線，解放軍艦13艘，其中11艘進入24海浬，公務海警船15艘。另外，此次演習共影響941架次航班。」，謝日升並指出，在東南海域外海的兩棲攻擊艦編隊4艘解放軍艦，仍停留在東南海域。