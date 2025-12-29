電動車龍頭品牌將易主？比亞迪2025年度銷量有望超越Tesla

外媒12月28日報道，中國電動車品牌比亞迪（BYD）與美國電動車品牌特斯拉（Tesla）預計將公布2025年最終銷售數據，由於特斯拉截至9月底電動車銷量僅122萬輛，遠低於比亞迪截至11月底的207萬輛，差距之大意味着前者很可能會失去電動車製造商的龍頭地位。



彭博社及法媒報道，特斯拉9月時發表的數據顯示，其電動車銷量曾一度大增，在3個月內售出近50萬輛，但這只不過是美國電動車購買稅收抵免政策即將到期前的短暫一次性成長。

金融數據和軟體公司FactSet分析，特斯拉下季銷售量預計將降至44.9萬輛，全年總銷售量達到約165萬輛，仍遠低於比亞迪11月底前的銷售水準。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

報道指，特斯拉在一些主要市場的銷售此前早已陷入困境，一方面公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）一度進入政壇，並多次涉及政治爭議，間接影響公司業務；另一方面特斯拉同時面臨來自比亞迪等中企，及歐洲大型車廠日益沉重的競爭壓力。

儘管比亞迪發展迅速，大有取代龍頭地位之勢，但它也面臨嚴峻的挑戰，尤其是在國內方面。報道指，中國消費者向來對價格敏感，比亞迪獲利能力因此受到拖累，所以公司一直尋求鞏固其海外市場。

彭博社亦在本月20日的報道中預測，儘管比亞迪過去三個月的總銷量都在下降，但該公司仍會是2025年新的電池電動車品牌龍頭。

2025年9月23日，中國電動車品牌比亞迪（BYD）旗下的電動車在波蘭華沙的比亞迪經銷商中展出。（Getty）

惠譽評級亞太區企業評級總監楊靜（Jing Yang，音譯）告訴法媒：「比亞迪是率先建立電動車海外生產能力和供應鏈的企業之一，展望未來，其地域多元化或有助其應對日益複雜的全球關稅環境。」