BYD比亞迪新農夫車曝光　霸氣大嘴配貫穿尾燈　1設計預示未來趨勢

近日，比亞迪一款全新農夫車車型的外觀專利圖流出。



據相關訊息顯示，該車型為比亞迪面向南美市場規劃的第二款農夫車產品，定位低於比亞迪SHARK，計劃將於2026年率先在巴西市場上市。

從外觀上來看，大嘴式進氣格柵以及上方貫穿式鍍鉻裝飾與比亞迪宋L十分相似，霧燈區域採用的是C字形的設計。

車身側面採用凌厲鋒利的線條勾勒，雙腰線設計進一步強化了車身的層次感,後翼子板造型凸顯硬核力量屬性。

新車採用雙排座佈局，從後部貨箱的比例判斷，整車尺寸相對緊湊，這也印證了其定位低於SHARK的市場策略。

此外，新車還配備了傳統式門把手，輪拱處採用黑色材質包覆，整體更加實用。

車尾造型簡約，採用貫穿式尾燈設計，牌照框位置靠下，後貨箱尾門為下翻開啟形式，保障了使用的便利性。

結合此前曝光的測試諜照，新車內飾預計延續比亞迪現有家族化設計思路。

配置方面，新車或將採用承載式車身結構，並匹配雙叉臂式後懸架，可在舒適性與承載能力之間形成平衡。

動力層面，該車貨箱與車身為一體式構造，大概率會搭載比亞迪第五代DM插電混動系統。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】