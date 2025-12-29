2025年第二次全繞台軍演　台上台下信號要看懂

12月29日一早，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是2025年年內第二次解放軍大規模「圍台」軍演。公開預告、全域展開，戰略信號更明確。



東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」演習。（東部戰區）

其實2月有一次無代號聯合演訓，無預警、短促快打，檢驗快速響應與海空封控能力，但只在部分關鍵海域，然後是4月1日全域聯合演訓+4月2日「海峽雷霆-2025A」專項演練，多軍種協同、遠程火力精打，山東艦首次抵近台島「應變區」。

從規模來看，從2月海空協同，聚焦封控與打擊；到4月加入山東艦航母編隊、多軍種深度聯動，疊加遠程火力精確打擊與海上執法式攔截，突出「控通道、斷補給」；再到12月全要素聯合，兵力配置更趨完整，強調綜合制權奪取與要港要域封控，外線立體懾阻能力顯著強化，實戰化與體系化水平更高。

東部戰區發布軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》

從裝備與威懾看，4月首次公開轟-6K+鷹擊-21、山東艦抵近台島「應變區」，反介入/區域拒止能力（A2/AD）實戰化展示；12月更強調多方向艦機抵近與諸軍兵種聯合突擊，體系威懾更強。

2025年4月「海峽雷霆—2025A」演練：

東部戰區空軍多批多架殲轟機以戰鬥編組前出，位台灣海峽和台島西南建立打擊陣位。（央視新聞）

這次「正義使命-2025」演習從通稿和示意圖可以看出，就是之前聯合利劍圍島演習的升級版。從「快速懲戒」到「聯合封控+精打」，再到「全域懾阻+實戰檢驗」，清晰傳遞「隨時能戰、戰之必勝」的決心與能力，同時為不同衝突場景積累方案與數據。

最近一段時間，賴清德可謂是動作越來越多。在錯誤的道路上越走越遠，從持續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，歪曲否定「九二共識」，到將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」；從撕裂社會族群，推動「大罷免」鬧劇，到宣稱2030年防務預算提高到GDP的5%。大陸在2025年最後幾天開展軍事演習也充分說明，反獨促統將會根據情況及時展開，不會設定什麼時間節點。哪怕是新年將至也會展開，展現的是枕戈待旦、隨時能戰的強烈信息。懲戒台獨，隨時展開。台北市長蔣萬安剛來大陸參加雙城論壇，兩岸交流仍可展開，但對台獨不會有忌諱、不會手軟。

另外，通稿還提到外部干涉勢力，是對其嚴重警告。前不久美國發佈最新一次對台軍售，此次軍售總額逾111億美元，單次金額就超過拜登政府4年對台軍售總額，創下歷史新高。在武器種類上，更是明顯呈現出「進攻性、非對稱、體系化」的特徵。其中，「海馬斯」火箭炮系統與M109A7自行榴彈炮系統可配合形成縱深打擊體系，進攻性意味濃厚；反裝甲無人機和反坦克導彈，試圖增強台軍所謂「反登陸」作戰能力，「非對稱作戰」意圖凸顯；「台灣戰術網絡暨部隊覺知應用套件」在提升台軍戰場感知能力同時，也在試圖助其進一步融入美軍作戰網絡。之前中國已經對美國相關的軍火商及其高管進行制裁。這次演習勢必會定點針對這些武器，《解放軍報》已經發表評論說，兩岸實力對比已發生根本變化，美對台「最大軍售」成不了「台獨」救命稻草。這次軍演將會展現這一點。

事實上今年以來，解放軍機軍艦繞台幾乎每月都有相關報道，台軍疲於奔命。台灣中時新聞網報告稱，截至12月15日，今年解放軍各型軍機進入台周邊空域逾3570架次，創歷年新高。此外，解放軍軍機艦船執行39次「聯合戰備警巡」，旨在測試台軍的預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。民進黨當局吹噓所謂「情況盡在掌握」，不過是自欺欺人。

從2022年佩洛西訪台引發解放軍隊一次全面「繞台」大規模軍演後，很明顯以前軍演只是「跨中線」，現在是「全域壓制」，艦艇聯合巡航，直接進駐海峽中東部。過去是美軍常說「自由航行」，可每次穿越台海都得喊話、聲明、調度。而中國現在說得更直接：「你要來，先打招呼；不打，就當你挑事。」2025年4月，美國「藍嶺號」準備穿越台海，最終臨時轉向，繞行日本南部海域。這不是妥協，是現實：台海已經不是誰想來就來的地方。

誰都知道，解放軍現在已經不是字面上的演戲，已經不是灰色地帶，而是逼近紅線的實質控制。說白了，台海現在不是「誰先打第一槍」的問題，而是誰先撐不住壓力的問題。這是中國戰略思維的轉變：主動塑造戰場態勢，而不是被動反應局勢。