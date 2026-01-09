務虛台獨　淪為笑柄的「兩國」條例修正案

台灣執政的民進黨立委林宜瑾1月2日提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例），擬改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原文第一條中「國家統一前」的文字，獲得逾20名同黨立委連署。



隔天，林宜瑾在臉書洋洋灑灑寫道：「台灣、中國一邊一國，不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。」她譴責在野國民黨和民眾黨「逢中必跪」、「逢國安必反」，恐形構台灣欠缺反侵略決心的虛假幻象，進一步動搖民主盟友挺台意願，因此修法使其符合基本事實。

看著這項似曾相識的提案，在野黨言明不當「煞車皮」，樂見其提案，狂酸林宜瑾等立委務必要堅持到底，最好把依此法成立的大陸委員會一併撤了，併入外交部；甚至願意助其一臂之力，直接將提案逕付二讀，連朝野協商冷凍期一個月全免了。

林宜瑾1月5日卻悄悄「撤」案了。面對在野黨和網絡群嘲她和連署立委「沒出息」，神隱的她透過臉書辯稱：「沒有成案，何來撤案。」她強調，目前「仍有同仁欲連署」，且兩岸條例修法牽涉範圍廣泛，許多條文須跟著調整，既然要修，就要完整修，尚需時間；立法院議事處也對其提案做出許多修正建議，團隊正逐一檢視。

民進黨立委林宜瑾透過臉書辯稱「沒有成案，何來撤案」。（Facebook＠林宜瑾）

但熟悉立法院議事規則的人都清楚，只要15名以上立委連署即可成案，其他立委要加入連署，或提案人要再增修其他條文，皆可再送至立法院議事處，不影響原始提案的成立，議事處鮮少對立委提案有所置喙。簡言之，上述理由並不構成撤案考量。

國民黨立委羅智強等人出示議事處送案登記簿上被以立可帶（塗改帶）塗掉的提案，隱約仍可看見「人民」「關係條例」等字眼，質問林宜瑾用立可帶塗掉，算不算「撤案」？林宜瑾不吭聲，其臉書被網民灌爆，緊急關閉留言。

國民黨立法院黨團決策如此明快，乃因2020年民進黨的蔡易餘等立委曾提案修改兩岸條例和《中華民國憲法增修條文》，欲將「為因應國家統一前之需要」的「國家統一前」文字，改成「國家發展」，但因過於敏感且爭議太大，蔡易餘最後自行撤案，並以「小丑」自我解嘲。

蔡易餘是蔡英文的子弟兵，當時蔡英文完全執政，握有過半席次立委的蔡政府尚且不敢踩法理台獨的紅線，更何況賴清德的雙少數政府（賴清德以四成選票當選，民進黨為立法院第二大黨），豈敢越雷池一步？

一得悉林宜瑾撤案，羅智強即稱「號外！賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了」，國民黨立委在群組裡都笑翻了。國民黨表示，蔡易餘至少還撐了七天，林宜瑾的提案不到兩天就銷聲匿跡，連立法院程式委員會都未安排，根本就是玩假的。支持賴清德政府的青鳥剛大大贊許就被翻車。

林宜瑾是賴清德嫡系人馬，有人揣測林此時提案是賴清德授意的，但有分析認為，若真是賴清德授意，連署立委不會僅有20多名，包括立法院黨團總召柯建銘等有代表性的立委並未連署。也有人認為是林宜瑾為了自己的官司，揣摩上意要貫徹「賴17條」而提案，爭取賴清德的關注。林宜瑾因涉嫌詐領助理費1412萬餘元新台幣遭起訴。

而且，林宜瑾直接將兩岸條例變成「兩國」條例，提案敏感度高，即使完成修法，也和憲法有所矛盾。該法還涉及陸委會存廢問題，陸委會表態，兩岸條例是很重要的法律，任何修正都要取得社會共識才行。這也有可能令林宜瑾萌生退意。

國民黨立委徐巧芯猜測「是被委內瑞拉嚇到」，意指美國總統特朗普下令襲擊委內瑞拉逮捕總統馬杜羅，台灣方面連日來對中國大陸是否比照美國逮捕賴清德議論紛紛，此時賴清德的人馬修法改成「兩國」條例，不啻是予中國大陸「斬首」的正當性？因此也有人推測是賴清德下令撤案。

國民黨指責民進黨的台獨主張不過是為了騙取選票，民進黨若真要實現台獨理想，何以不直接修憲、改國號？該黨進而質問賴清德是否要求林宜瑾撤案，「既然自稱務實台獨，為什麼不敢繼續推動修法？」

借用在蔡英文政府時代擔任政務委員的張景森的話：這就是典型的「務虛台獨、嘴炮政治」，即利用兩岸議題作為內部動員爭取選票，卻嚴重撕裂社會。經過這番折騰，「兩國」條例不僅胎死腹中，還淪為笑柄，實是得不償失。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

