民進黨立委擬改《兩岸條例》定調一台一中　國台辦：觸紅線將出手

民進黨多名立委近日連署提案，擬修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例），引發北京方面強烈反應。國台辦1月4日表示「高度關注有關動向」，並警告若觸碰紅線，將依據《反分裂國家法》採取斷然措施。



綜合《中央社》、《聯合報》等台媒報道，20名民進黨立委連署提案，主張將《兩岸人民關係條例》更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中「國家統一前」字眼，以及以「地區」相稱兩岸的相關用語。

民進黨立委林宜瑾指出，修法方向在於使法條內容「更進一步符合基本事實」，並重新界定台灣與中國大陸之間的法律關係定位。

對此，國台辦1月4日以發言人陳斌華名義回應稱，陸方「高度關注有關動向」，並指該提案「推動法理台獨，升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定」，更批評此舉「充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的『和平破壞者』、『危機製造者』、『戰爭煽動者』」。

陳斌華透過答記者問表示，該提案「罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰『台灣是中國一部分』的歷史和法理事實，妄圖改變『世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國』的台海現狀」，性質惡劣。

他強調，「台獨意味著戰爭，是死路、是絕路」，並稱大陸「有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的法理台獨圖謀，絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」。

台媒「中時新聞網」報道，陳斌華進一步警告，如果台獨分裂勢力「膽敢鋌而走險、觸碰紅線」，大陸「必將依據《反分裂國家法》採取斷然措施，予以迎頭痛擊」，並呼籲台灣民眾「認清台獨邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊」，共同維護台海和平穩定。

針對綠委修法提案，陸委會則於1月3日回應表示，尊重國會自主，但《兩岸人民關係條例》係奠基於憲法增修條文，具高度政治敏感性，任何修正「須有社會共識」，審慎評估其影響。